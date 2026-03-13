Duelo argentino en Indian Wells: Horacio Zeballos y Guido Andreozzi van por un lugar en la final de dobles

Horacio Zeballos y Guido Andreozzi se enfrentarán este viernes en el Masters 1000 de Indian Wells por un lugar en la final del torneo de dobles (Crédito: Jayne Kamin-Oncea)

El Masters 1000 de Indian Wells tendrá presencia argentina en las semifinales del dobles. Este jueves, Horacio Zeballos, junto al español Marcel Granollers, y Guido Andreozzi, en dupla con el francés Manuel Guinard, se clasificaron entre las cuatro mejores parejas del torneo y se enfrentarán por un lugar en la final.

Zeballos y Granollers, primeros cabezas de serie del certamen del desierto californiano y finalistas de la última edición, consiguieron su boleto a las semifinales al vencer al alemán Constantin Frantzen y al neerlandés Robin Haase por 6-4 y 6-2.

Por su parte, Andreozzi, quien avanzó por segunda vez en su carrera a las semifinales de un torneo de esta categoría -la anterior había sido en Shanghai 2024-, se impuso junto a Guinard al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski por 3-6, 6-3 y 10-8 en el super tie-break.

El enfrentamiento entre ambas parejas se disputará este viernes en el segundo turno de la cancha principal, cerca de las 17:00 (hora argentina), en busca del pasaje al partido decisivo.

El marplatense Zeballos, de 40 años, y el porteño Andreozzi, de 35, iniciaron sus carreras como singlistas. Sin embargo, cuando los resultados dejaron de acompañarlos, tomaron la decisión de continuar en el circuito y reinventarse en la especialidad de dobles, una apuesta que con el tiempo terminaron ratificando gracias a sus buenas actuaciones.

Horacio Zeballos buscará el pase a la final del dobles en el Masters 1000 de Indian Wells Masters junto al español Marcel Granollers

En el caso de Zeballos, esa transformación lo llevó a construir una de las sociedades más exitosas del circuito junto al español Granollers. La pareja, que comenzó a competir en 2019, se consolidó con el paso de las temporadas como una de las más sólidas del tour.

Juntos acumulan 15 títulos ATP. Entre los más destacados aparecen las consagraciones en Roland Garros y el US Open, además de ocho trofeos en torneos Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A esos éxitos se suman los ATP 500 de Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), además de los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

Para el marplatense, conocido en el circuito como Cebolla, este recorrido también se refleja en sus logros personales: acumula 27 títulos en dobles a lo largo de su carrera, una cifra que lo ubica entre los grandes referentes argentinos en esta especialidad.

Uno de los momentos más importantes llegó en 2024. Tras consagrarse en el Masters 1000 de Madrid sobre polvo de ladrillo, la dupla alcanzó por primera vez la cima del ranking mundial. Para Zeballos significó, además, un hecho histórico: se convirtió en el primer argentino en llegar al número uno del ranking de dobles.

Antes de consolidarse en el dobles, Andreozzi transitó más de 15 temporadas en el circuito como singlista. Su mejor ubicación en el ranking ATP fue el puesto 70 en enero de 2019 y durante ese recorrido conquistó nueve títulos ATP Challenger, entre ellos Lima (2012), San Juan (2013), Santo Domingo y Vicenza (2016), además de Punta del Este, Túnez, Szczecin y Guayaquil (2018) y Temuco (2019). Su actuación más destacada en un Grand Slam fue alcanzar la tercera ronda de Roland Garros de 2018.

Con el tiempo, su carrera encontró un nuevo impulso en la modalidad de dobles. Allí se transformó en uno de los especialistas argentinos, con 39 títulos Challenger y tres consagraciones en el ATP Tour: Umag en 2024 y Buenos Aires y Bastad en 2025, además de una final en Metz 2025.

En esta temporada también sumó otro hito al debutar en la Selección Argentina de Copa Davis, en la serie como visitante frente a Corea del Sur por la primera ronda de los Qualifiers, en donde el conjunto nacional fue derrotado.

Guido Andreozzi y Manuel Guinard irán por el pase al partido decisivo del dobles en el Masters 1000 de Indian Wells (Crédito: REUTERS/Henry Romero)