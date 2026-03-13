Al lado de una montaña rusa, bajo una “Torre Espacial” y a 250 km/h: todo lo que hay que saber del arranque del TC 2000

La simulación de una vuelta al circuito callejero del TC 2000

El TC 2000 volvió a jugar fuerte: por tercera vez en sus 47 años correrá la apertura de su campeonato en un circuito callejero. Será nuevamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se trata del trazado urbano ubicado en el predio del Parque de la Ciudad, que también transitará por la Avenida Roca, por donde los autos llegarán a una velocidad final estimada en 250 km/h al final de una recta de 952 metros. El dibujo tiene otros atractivos para el rugido de los motores de cinco cilindros de los SUV de 500 caballos, el segmento de auto empleado por la categoría para poder captar a las fábricas.

Debido a que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez está cerrado por las obras para recibir al MotoGP el año próximo, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA); Tango Motorsport, dueño del TC 2000, y el Automóvil Club Argentino (ACA), plantearon montar un escenario semipermanente en adyacencias al Coliseo porteño. Esto permitió la utilización de los muros ubicados en la zona del lago del autódromo, que luego volverán a ese lugar, según le indicaron a Infobae.

El trazado urbano tiene una extensión de 2.509 metros y nueve curvas. El dibujo comienza dentro del Parque de la Ciudad con una recta que es aledaña a la zona de los boxes y continúa con cuatro rectas cortas y seis curvas, sectores que estarán al lado de la montaña rusa del parque. Luego de una curva a la derecha, otra recta llevará a los autos hacia Avenida Roca, donde los pilotos abordarán el tramo más largo de 952 metros. A su alrededor habrá 12 tribunas, 1.700 muros de concreto para contención y un espacio de boxes de 200 metros.

El Circuito Callejero de Villa Soldati donde el TC 2000 comenzará su campeonato

En este marco, la Torre Espacial de 200 metros de altura, desde cuyo mirador más alto se puede ver la costa uruguaya, le da un color distintivo y es uno de los grandes atractivos del evento que se viene este fin de semana y marcará el arranque de un calendario de doce fechas.

En principio, este escenario será solo para el TC 2000, pero no se descarta que quede disponible para otras carreras, ante el cierre del autódromo en este 2026. No afecta demasiado la vida de los vecinos de la zona porque no ingresa directamente en las zonas habitadas de los barrios de Villa Lugano y Villa Soldati.

Entre los pilotos y equipos más importantes, en el Toyota Gazoo Racing Argentina, Matías Rossi volverá a ser su baluarte y defenderá su sexto título. El Misil, de 43 años, tendrá como compañero a Valentín Yankelevich. “Me gusta que el TC 2000 vuelva a recurrir a los callejeros, algo que fue muy bueno para la categoría”, dijo Rossi. Sobre los lugares claves del circuito, el de Del Viso planteó que “la salida a la recta larga y al final de ese sector la frenada a la derecha. La gente verá un auto a 250 km/h sobre una avenida”. Rossi buscará este año alcanzar su séptimo cetro e igualar el récord de Juan María Traverso, quien aún es el más laureado en la categoría y dueño de todos los récords de victorias, poles positions, vueltas rápidas y podios.

Así lucirá el Toyota Corolla Cross del equipo oficial del TC 2000. Con ese auto, Matías Rossi buscará su séptima corona en la categoría

La otra escudería oficial es la de Honda, cuyos ZR-V estarán a cargo de Facundo Aldrighetti y el debutante Francisco Monarca. Las máquinas de la marca japonesa son preparadas por el equipo del ex piloto Sebastián Martino, de gran rodaje en la categoría.

Mientras que Chevrolet tendrá como corredores a Franco Vivian y Franco Morillo, sobre sendos Tracker alistados por la experimentada estructura Pro Racing que hace 30 años que está en la categoría.

Entre los cambios más importantes está el nuevo neumático P Zero Slick DH, desarrollado por Pirelli, con una medida de 265/660-18 y una estructura mejorada para optimizar el desempeño y la robustez de los vehículos. Si hay lluvia, se utilizará el Cinturato Rain, preparado para evacuar agua de manera eficiente en superficies con humedad irregular.

El dibujo del circuito callejero. Al otro lado de la recta más largada, sobre Avenida Roca, será el sector gratuito (Prensa TC 2000)

Otra novedad es el estreno del ruso Evgenii Leonov, quien competirá con una Toyota Corolla Cross del equipo Corsi Sport. El competidor europeo viene de correr en España en autos de Gran Turismo y corrió hasta el año pasado con un Porsche del equipo Volcano Motorsport en la categoría GT Cup Open. En el TC 2000 tendrá como compañero a un tricampeón, Gabriel Ponce de León.

Además, se suma el regreso de las largadas de parado, que volverán a emplearse desde esta temporada luego de los trabajos en la relación de caja de cambios para que los autos puedan arrancan de esa manera. Dicha modalidad de partida genera mucha adrenalina y es uno de los momentos de mayor tensión en el automovilismo.

Entre los autos, se presentará la sexta marca de los SUV y será el Fiat Pulse que construyó el equipo ATR Racing y será conducido por Marcelo Ciarrocchi. Este modelo se agrega al VW Nivus, Honda ZR-V, Chevrolet Tracker, Toyota Corolla Cross y Nissan Kicks Play.

El Fiat Pulse que se estrenará este fin de semana. Es el sexto modelo de los SUV en esta nueva era del TC 2000 (Crédito: Diego Levy)

El TC 2000 presentará este fin de semana 18 autos, 14 SUV y 4 sedanes. La categoría ya había comenzado su calendario en un trazado urbano en 2010, en Punta del Este, con el triunfo de José María López (Honda Civic), y en 2013, también en la Ciudad de Buenos Aires, pero en un circuito montado en la Recoleta, donde se impuso Facundo Ardusso (Fiat Linea),

Se espera una fiesta este sábado y domingo. En el sector más rápido del circuito será libre y gratuita la entrada y se trata de toda la zona de Avenida Roca. Para poder ingresar a otros sectores las entradas están a la venta en la página de la categoría.

Las actividades comenzarán el viernes con los ensayos de las categorías teloneras, el Top Race (13.45) y la Fiat Competizione (14.00). El TC 2000 saldrá a pista con un entrenamiento libre a las 14.35. El sábado la primera práctica libre del Turismo Competición se llevará a cabo a las 10.20. La segunda tanda está prevista para las 13.15. La jornada finalizará con la clasificación a las 16.15. La carrera principal del TC 2000 se correrá el domingo a partir de las 13.00 y con una duración de 35 minutos más una vuelta.

El Honda, el Chevrolet y el Toyota en un recorrido por la Ciudad de Buenos Aires (Prensa TC 2000)