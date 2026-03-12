Deportes

Tras el empate entre Boca y San Lorenzo, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura

El Xeneize y el Ciclón igualaron 1-1 en La Bombonera. Más temprano, Rosario Central y Argentinos terminaron 0-0 y Gimnasia superó 2-1 a Banfield

Paredes fue de lo mejor
Paredes fue de lo mejor de Boca ante el Ciclón: participó del gol y lanzó un preciso centro de rabona (Fotobaires)

Este miércoles continuó la acción de la fecha 10 del Torneo Apertura. El plato principal fue el empate 1-1 entre Boca Juniors y San Lorenzo en La Bombonera. El Xeneize abrió el marcador a través de Santiago Ascacibar, mientras que para la visita igualó Gregorio Rodríguez.

Ambos equipos quedaron con 13 puntos en la Zona A, aunque los de La Ribera tienen mejor diferencia de gol. Están clasificando a los playoffs del certamen; no obstante, los hinchas despidieron su actuación con silbidos.

Más temprano, Argentinos Juniors y Rosario Central igualaron 0-0 en La Paternal. Y Gimnasia La Plata venció 2-1 a Banfield como visitante, con otra perla de Nicolás Barros Schelotto, hijo de Guillermo, actual técnico de Vélez.

En el último turno, se miden Atlético Tucumán-Aldosivi e Independiente Rivadavia-Barracas Central.

La acción de la fecha comenzó el martes con cuatro duelos. Independiente y Unión protagonizaron un vibrante empate 4-4 en el estadio Libertadores de América. El mismo tuvo un desenlace agónico, con el gol de la igualdad convertido por Juan Fedorco a los 99 minutos. Unión se adelantó rápidamente con un penal convertido por Cristian Tarragona y amplió la diferencia con goles de Brahian Cuello y Mateo Del Blanco, aprovechando las dificultades defensivas del local. Independiente descontó sobre el cierre del primer tiempo con un tanto de Ignacio Pussetto.

En el complemento, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros reaccionó. Gabriel Ávalos, de penal, acercó al Rojo en el marcador, aunque Unión volvió a sacar ventaja con un gol de Maizon Rodríguez. Ávalos volvió a descontar de cabeza y se consolidó como uno de los goleadores del torneo. En la última jugada del partido, Fedorco selló el empate definitivo tras un córner, asegurando un punto para Independiente.

Al unísono, Tigre y Vélez igualaron 1-1 en el estadio José Dellagiovanna. El Matador abrió el marcador a los 27 minutos con un gol de taco de David Romero, quien debió dejar el campo pocos minutos después por una molestia muscular. En la segunda mitad, el Fortín logró la igualdad a través de un penal ejecutado por Braian Romero. La falta se originó en una mano dentro del área de Federico Alvarez, que el árbitro Leandro Rey Hilfer sancionó tras una disputa con Lisandro Magallán.

En último turno, Racing igualó sin goles en su visita a Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón. El encuentro correspondiente a la Zona B dejó a ambos equipos con sensaciones opuestas: el conjunto de Avellaneda resistió durante todo el segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Marco Di Césare, mientras que el local sumó un nuevo empate y sigue comprometido en la zona baja. La Academia marcha quinto con 12 unidades, mientras que el Verde se ubica décimo con diez puntos.

En tanto, Newell’s y Platense empataron 1-1 en el Coloso Marcelo Bielsa por la Zona A. Facundo Guch abrió el marcador para el equipo rosarino de tiro libre, mientras que para el Calamar lo empató en el tramo final Augusto Lotti. Además, a La Lepra le anularon un gol a Walter Mazzantti por infracción previa. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka sigue sin ganar y se mantiene en el fondo del grupo, mientras que Platense ocupa el quinto puesto

Vale recordar que la fecha 9 no se jugó debido al paro decretado en rechazo a la citación judicial a Chiqui Tapia y otros directivos. La reprogramación provocará que dicha jornada se dispute el fin de semana del 3 de mayo, desplazando a los playoff: octavos de final el domingo 10 de mayo, cuartos el miércoles 14 de mayo, semifinales el domingo 17 y la final el domingo 24 de mayo.

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

EL CRONOGRAMA COMPLETO DE LA FECHA 10 DEL TORNEO APERTURA

Martes 10 de marzo

TIGRE 1-1 VÉLEZ (INTERZONAL)

INDEPENDIENTE 4-4 UNIÓN (ZONA A)

SARMIENTO 0-0 RACING (ZONA B)

NEWELL’S 1-1 PLATENSE (Zona A)

BANFIELD 1 - GIMNASIA 2

ARGENTINOS 0 - ROSARIO CENTRAL 0

BOCA 1 - SAN LORENZO 1

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Talleres – Instituto (Zona A) -TNT Sports-

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B) -ESPN Premium-

21.30 Huracán – River (Zona B) -TNT Sports-

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-

Torneo Apertura 2026Liga Profesional de FútbolBoca JuniorsSan Lorenzo

