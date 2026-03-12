Los gestos de Riquelme en su palco de La Bombonera una hora después del empate de Boca con San Lorenzo

El presidente de Boca se quedó una hora más en el estadio analizando el partido junto a su círculo íntimo

Boca Juniors empató 1-1 con San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura y sumó su cuarta igualdad consecutiva en La Bombonera. Al finalizar el partido, el equipo que comanda Claudio Úbeda se retiró silbado por los hinchas, y en uno de los palcos se pudo observar al presidente del club, Juan Román Riquelme, dialogando con su círculo íntimo cuando el público ya se había retirado del estadio.

La imagen, que compartieron algunas cuentas partidarias de Boca en redes sociales, no pasó inadvertida entre los usuarios y llamó la atención por los gestos que estaba haciendo Riquelme dentro de su palco una hora después de la finalización del clásico. El ídolo, que conduce los destinos de la institución, suele observar los partidos junto a Mariano Herrón, Walter Pico y Pablo Ledesma.

Acerca de la actitud de Riquelme, el periodista de ESPN Diego Monroig contó que el presidente de Boca no se quedó conforme con la tarea defensiva del equipo. “Es lo que hace habitualmente después de los partidos con los técnicos de inferiores. Lo hace ahí como lo puede hacer comiendo un asado en Casa Amarilla”, completó Martín Costa en F12.

En cuanto al partido, Boca comenzó ganando ante San Lorenzo gracias a un gol de Santiago Ascacibar a los 55 minutos de juego, pero a los 65 llegó la igualdad de Gregorio Rodríguez para el Ciclón. El Xeneize dominó la posesión del balón con el 69% y remató 11 veces, de las cuales tres fueron aciertos al arco. Sin embargo, estos números no alcanzaron para que el elenco azul y oro se quedara con la victoria.

*El resumen del empate entre Boca y San Lorenzo

En conferencia de prensa, Úbeda explicó que “el empate no sirve para nada en función de lo que pasó en el partido porque nos vamos con la sensación de que deberíamos haber ganado”. Luego, Sifón amplió acerca de los silbidos del público tras el empate y lo definió como una situación lógica: “Entendemos al hincha que no se va conforme. Quiere que el equipo juegue bien y gane. Eso es lo que nos está faltando. En el trajín del partido cuando íbamos 1-0 nos llegó el gol del empate y eso es lo que nos golpeó”.

“Sé la exigencia que impone el hincha de Boca y lo tengo súper claro. Lo primero que queremos es revertir la opinión que el hincha de Boca tiene sobre nosotros. Hace unos 15 días el equipo evidenció una evolución que viene desde el partido en Copa Argentina”, agregó.

El técnico también habló de la actitud que mostró el equipo: “Tiene ganas de ganar. Después del partido todos entramos al vestuario con cara de enojados, de no haber conseguido el resultado positivo que queríamos. No tengo dudas de que quieren ganar partidos. Nos está faltando poder hacer el gol que nos diferencie en esta clase de partidos”.

Al cabo de nueve partidos en el certamen doméstico, Boca acumula 13 puntos (3 triunfos, 4 empates y 2 derrotas) y se encuentra en la séptima posición de la Zona A del Apertura. Además, el Xeneize deberá afrontar este semestre la Copa Libertadores a partir de abril y se encuentra en los 16avos de final de la Copa Argentina luego de su victoria frente a Gimnasia de Chivilcoy. El próximo domingo, a las 22, visitará a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del torneo.

LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA: