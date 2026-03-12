Deportes

10 frases de Úbeda tras el empate de Boca Juniors: los silbidos, el dardo a San Lorenzo y por qué no hizo más cambios

El entrenador del Xeneize también explicó qué le faltó al equipo para poder ganar y reveló la autocrítica en el vestuario

*La palabra de Úbeda

Luego del empate en el clásico entre Boca Juniors 1-1 San Lorenzo por la décima fecha del Torneo Apertura, el entrenador del elenco local, Claudio Úbeda, habló en la conferencia de prensa en la que analizó las alternativas del clásico y el rendimiento de su equipo a cargo.

“Es una sensación fea irnos solo con un empate porque el equipo tuvo llegadas para poder ganar el partido, más en el primer tiempo que en el segundo. El equipo mostró posesión de la pelota en el campo rival, generando situaciones y no se pudo concretar, algo que si hubiésemos logrado se conseguía el resultado”, reconoció.

Aunque de inmediato, aclaró: “Sé que el empate no sirve para nada en función de lo que pasó en el partido porque nos vamos con la sensación de que deberíamos haber ganado”.

Ante la consulta de por qué no hizo cambios, respondió: “Vi que el equipo estaba jugando bien y sostuvo el ritmo de juego que propuso San Lorenzo. Generamos ocasiones que hubo en el arco rival. Por ese motivo no hice un cambio, salvo en los minutos finales cuando entró Iker (Zufiaurre)”. Y sobre la decisión de sacar a Bareiro, expresó: “Vi que estaba bastante cansado Adam (Bareiro) y por ese motivo decidí hacer ese cambio”.

Claudio Úbeda también fue tajante a la hora de hablar del juego del rival: “Sabíamos que San Lorenzo iba a generar fricciones y demoras en cada salida del arco. Nos taparon el lado izquierdo nuestro donde normalmente tuvimos más acciones ofensivas entre Aranda (Tomás) y Lautaro Blanco. No hemos llegado a concretar las otras situaciones que hemos tenido”.

De los silbidos en el final declaró que “es lógico", aunque también tuvo autocrítica: “Entendemos al hincha que no se va conforme. Quiere que el equipo juegue bien y gane. Eso es lo que nos está faltando. En el trajín del partido cuando íbamos 1-0 nos llegó el gol del empate y eso es lo que nos golpeó”.

“Sé la exigencia que impone el hincha de Boca y lo tengo súper claro. Lo primero que queremos es revertir la opinión que el hincha de Boca tiene sobre nosotros. Hace unos 15 días el equipo evidenció una evolución que viene desde el partido en Copa Argentina”, agregó.

Claudio Úbeda se retiró silbado
Claudio Úbeda se retiró silbado por los hinchas de Boca Juniors (Crédito: Foto Baires)

MÁS FRASES DE ÚBEDA:

¿El equipo no tiene hambre?: “Este equipo mostró actitud y tiene ganas de ganar. Después del partido todos entramos al vestuario con cara de enojados, de no haber conseguido el resultado positivo que queríamos. No tengo dudas de que quieren ganar partidos. Nos está faltando poder hacer el gol que nos diferencie en esta clase de partidos”.

Nervios: “Estoy convencido de que ponerse la camiseta de Boca implica una gran responsabilidad y presión. No creo que los jugadores se vean sometidos a esa presión. El gol que nos hace San Lorenzo es por un error defensivo y a causa de ese gol empatamos”.

Qué faltó para meter otro gol: “Estamos convencidos de que nos faltó el gol. Hay que trabajar más sobre la finalización. Evidenciamos una evolución y tenemos que trasladarla al resultado. Eso es lo que nos incomoda”.

Boca Juniors alcanzó el sexto puesto en la Zona A al sumar 13 puntos tras el empate, quedando ahora a 6 unidades de Vélez, el líder del grupo. La diferencia de goles ubica a San Lorenzo en la misma línea de puntos, pero detrás de Boca Juniors.

En la próxima jornada, el equipo dirigido por Úbeda enfrentará como visitante a Unión de Santa Fe el domingo a las 22:00, mientras que San Lorenzo será local ante Defensa y Justicia el lunes desde las 18:30.

