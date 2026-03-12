Deportes

La polémica por el único cambio de Claudio Úbeda a los 92 minutos del empate de Boca ante San Lorenzo: la furiosa reacción de la gente

El entrenador xeneize provocó la furia de sus hinchas por la decisión de sacar a Adam Bareiro. El DT fue despedido entre silbidos e insultos

El entrenador demoró en realizar los cambios y provocó la furia de los hinchas, que lo despidieron entre silbidos e insultos

La relación entre Claudio Úbeda y los hinchas de Boca Juniors atraviesa su momento más tenso, tras un nuevo empate ante San Lorenzo en La Bombonera, donde el público reclamó abiertamente la salida del entrenador al despedirlo entre insultos y abucheos, en una escena que marca un punto crítico por el cuarto empate consecutivo del club en condición de local.

El estadio se convirtió en escenario de un repudio dirigido exclusivamente a Úbeda, dejando al margen a los jugadores. El final del encuentro fue acompañado por una silbatina creciente desde las tribunas, y las cámaras oficiales captaron el instante en el que un hincha, visiblemente alterado, le gritó: “Andate, cagón”, frase que sintetizó la exasperación de miles de asistentes.

El clima de descontento tiene varias razones. El rendimiento deportivo bajo la conducción de Úbeda se traduce en una cadena de resultados negativos, pero la decisión táctica más llamativa se concretó en el minuto 92, al realizar su único cambio: Iker Zufiaurre ingresó por Adam Bareiro, lo que implicó retirar al principal referente de ataque en un momento en que Boca buscaba imponerse por juego aéreo.

*El recuerdo del cambio del Changuito Zeballos en las semifinales dle torneo pasado ante Racing.

Esta decisión del entrenador trajo el recuerdo de una situación muy similar ocurrida en la semifinal del Torneo Clausura pasado ante Racing. En aquel duelo, disputado en La Bombonera, Úbeda reemplazó a los 25 minutos de complemento a Exequiel Zeballos, quien hasta el momento era la figura del partido, por Alan Velazco.

La reacción del público no fue solo consecuencia de esta tardía modificación. El malestar generalizado se relaciona con la incapacidad sostenida del equipo para obtener victorias en su estadio. El dato relevante es que este empate frente a San Lorenzo significó el cuarto partido consecutivo que Boca Juniors termina igualado como local, una estadística que, para los hinchas, resulta inaceptable y que refuerza la demanda de un cambio urgente en la conducción técnica.

La escena final, con Úbeda recibiendo los reclamos directos mientras los jugadores eran ignorados por la tribuna, subraya la magnitud del desencanto y la presión que ahora recae exclusivamente sobre el entrenador, cuya continuidad quedó seriamente cuestionada.

Artículo en desarrollo...

