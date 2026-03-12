“Hice sobrepasos que no quería”: la increíble revelación sobre las complicaciones de la nueva era de la Fórmula 1

Gabriel Bortoleto sumó dos puntos en Australia (REUTERS/Hollie Adams)

Gabriel Bortoleto sorprendió al asegurar los primeros dos puntos de Audi en su estreno en Fórmula 1 tras una carrera descripta por el propio piloto como “caótica”, marcada por adelantamientos involuntarios provocados por las nuevas regulaciones técnicas, en el Gran Premio de Australia disputado la semana pasada.

En un debut que marca el ingreso por primera vez del fabricante alemán en la categoría (compró al equipo Sauber), Bortoleto, tras iniciar desde la décima posición, logró terminar noveno, un resultado que superó sus propias expectativas y situó al equipo por delante de formaciones como Alpine, Williams y el debutante Cadillac.

Sin embargo, el piloto brasileño de 21 años confesó que debió adelantar varios coches “por error” a causa de la gran diferencia de velocidad propiciada por el nuevo reglamento, lo que añadió una complejidad inédita a las estrategias en pista. “Hice adelantamientos -que no quería hacer- porque tenía mucha energía y el otro coche estaba recuperando energía como loco”, confesó el paulista en la rueda de prensa de este jueves en la previa al Gran Premio de China y los testimonios fueron publicados por Motorsport.

Esta configuración llevó, por primera vez, a una carrera en la que cada ataque o defensa requería calcular no solo el momento inmediato, sino al menos las tres rectas siguientes, dadas las fluctuaciones en la carga energética de cada monoplaza. Cabe recordar que desde este año los motores a combustión erogan el 50 por ciento de la potencia y los eléctricos la otra mitad. Esto obliga a una gestión de la energía a los pilotos para que puedan usar una potencia extra a la hora de hacer sobrepasos.

El brasileño habló en la rueda de prensa de la FIA en China (REUTERS/Go Nakamura)

La temporada 2026 inició bajo un conjunto de normas que introdujeron aerodinámica activa (movimiento de alerones delanteros y traseros) y un aumento significativo de la potencia eléctrica, medidas ampliamente cuestionadas por la mayoría de los pilotos.

Bortoleto, que antes de llegar a la F1 fue campeón de la Fórmula 3 (2023) y Fórmula 2 (2024), apuntó que el año pasado “todo era mucho más predecible”, mientras que ahora, “ejecutar un adelantamiento obliga a prever respuestas sucesivas del rival durante varios tramos”. Estas innovaciones pesaron en la decisión de Audi para finalmente ingresar a la Fórmula 1, buscando un desafío deportivo y tecnológico acorde a su proyección global.

“Me gustaría poder decir más que esto, pero todavía estoy un poco confundido con el reglamento. Y lo estoy conociendo mejor a medida que lo vivimos”, confesó el primer corredor brasileño regular en siete años luego del retiro de la categoría de Felipe Massa a fines de 2017.

El desempeño de Audi en Australia refleja un giro favorable respecto a las difíciles pruebas de pretemporada. “El equipo hizo un trabajo increíble. Todo el invierno trabajando muy duro para poner un coche en una sola pieza que terminara la primera carrera y lograra la primera Q3. Así que es el comienzo de un largo camino, pero estoy extremadamente feliz”, reconoció Bortoleto.

Gabriel Bortoleto fue noveno en Australia (REUTERS/Mark Peterson)

El propio piloto brasileño subrayó la magnitud del logro: “Si alguien me hubiera dicho que íbamos a sumar puntos en nuestra primera carrera de la historia y estar en Q3, hombre, habría dicho que estaba borracho o algo así, porque al principio fue un poco duro para nosotros: muchos problemas, muchas cosas pasando. Pero el equipo ha logrado construir una increíble pieza de arte y entregar un gran resultado”.

En tanto que en Melbourne, el brasileño cayó fuera del top 10 tras una largada accidentada, pero remontó hasta la novena posición final, empleando dos vueltas a la estela de su propio manager, Fernando Alonso (Aston Martin).

“Pasaron muchas cosas desordenadas. Fue simplemente una carrera loca. Todavía necesito pensar un poco qué fue lo que pasó. Pero la largada fue caótica. Muchos bloqueos de ruedas, muchas largadas muy buenas y muy malas. Y paradas en boxes, coches de seguridad. Fue una de esas cien cosas que pasaron”, enfatizó Bortoleto.

El resultado coloca a Audi en posición competitiva en su año de debut, mientras la adaptación a la nueva normativa técnica sigue siendo un desafío común para pilotos y escuderías, tal como evidenció la experiencia de Gabriel Bortoleto en Australia, donde los errores de cálculo y la gestión energética se impusieron como factores determinantes de la jornada. Sin descanso, la actividad seguirá este fin de semana con el Gran Premio de China de F1.