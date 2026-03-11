Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

En medio de la previa del partido entre Boca Juniors y San Lorenzo por la fecha 10 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, la producción del programa F90 de ESPN puso en pantalla las imágenes de un clásico disputado en La Bombonera en 1995. En ese encuentro estuvieron frente a frente Diego Maradona y Oscar Ruggeri.

En el repaso del compacto de aquel clásico se observó el momento en el que Ruggeri fue a disputar una pelota con Maradona en el sector defensivo de San Lorenzo. El Cabezón, que se caracterizaba por la fuerte marca, le cometió una infracción a Diego, que en esos tiempos había regresado a Boca tras el doping en el Mundial de 1994. “Cómo le vas a pegar así. Es una locura”, bromearon sus compañeros en el estudio. “No lo toqué. Se agarra la pierna el mentiroso. Me le reí”, se defendió el campeón del mundo. La jugada sigue generando debates entre los futboleros.

Mientras el video continuaba, Ruggeri recordó que en aquel Boca (lo dirigía Carlos Bilardo) también se encontraba Claudio Paul Caniggia, quien hacía su estreno en el club de la Ribera. El partido terminó igualado 0-0. Luego, el oriundo de Corral de Bustos sumó que en ese entonces a los hinchas de San Lorenzo le habían otorgado dos bandejas en La Bombonera.

Más tarde, compartieron otro fragmento del clip en el que un joven Tití Fernández entrevistó al Ruggeri jugador en el vestuario luego del partido. “¿Qué se decían con Diego en el costado?", consultó el periodista. ”Que me pegó una patada que creo que lo debería haber expulsado Crespi (el árbitro). Yo no le pegué, se tiró", replicó el Cabezón, entre risas.

Oscar Ruggeri recordó la patada que le dio a Diego Maradona durante un Boca-San Lorenzo (Captura video)

Maradona también hizo su descargo en la conferencia de prensa posterior y comentó acerca de la controversial jugada: “La patada de Ruggeri yo la tomo como de quien viene. Es un tipo sensacional que no me va a querer hacer mal. Lo que pasa es que él quiere ganar. Es un ganador nato y yo en ese momento le estaba ganando la pulseada. Incluso, se habrá ido calentito porque le gané una pelota de arriba: es lo peor que le puede pasar al Cabezón". De nuevo en el estudio, el ex defensor confesó que en la jugada del salto lo golpeó: “Sabes el codazo que le di en la nuca”.

En esa última etapa, Maradona y Ruggeri fueron rivales representando a dos clubes históricos de la Argentina. Sin embargo, ambos forjaron una sólida amistad cuando fueron compañeros en Boca Juniors, en 1981, y en la Selección, donde compartieron el plantel campeón del mundo en México 1986 y en otras dos Copas del Mundo, como Italia 1990 y Estados Unidos 1994.