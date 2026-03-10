La palabra de Julián Álvarez tras brillar en la Champions: el secreto para dejar atrás su mal momento en el Atlético de Madrid

La actuación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid fue determinante en el Estadio Metropolitano, donde el delantero marcó dos goles y dio una asistencia en la victoria por 5-2 sobre el Tottenham, en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. El argentino, de 26 años, supo capitalizar los errores del rival y poner al conjunto español en ventaja en la serie.

En los primeros minutos, el Tottenham quedó vulnerable en la salida y sufrió con la presión adversaria. Álvarez asistió a Marcos Llorente para el primer gol con un toque rasante para dejarlo de frente al arco. Antoine Griezmann firmó el 2-0 tras otro pressing letal. Instantes después, aprovechó un fallo del arquero Antonín Kinský y definió sin oposición para aumentar la diferencia. El tercer tanto llegó antes del minuto quince, momento en el que el Atlético tomó el control del partido y el Tottenham debió sustituir a su portero titular por Guglielmo Vicario.

Durante el complemento, Julián Álvarez volvió a aparecer tras liderar un contraataque y definió con un disparo cruzado, sellando su doblete. El Tottenham descontó a través de Pedro Porro y Dominic Solanke, pero nunca pudo inquietar la ventaja local en un encuentro marcado por las fallas defensivas.

La racha goleadora de Julián Álvarez en la Champions League

El presente de Álvarez en Europa muestra un repunte significativo tras dejar atrás una sequía de 65 días y 16 partidos sin convertir, que cortó con un gol ante el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. A partir de ese momento, el delantero cordobés sumó conquistas clave, incluyendo goles al Brujas en la Champions y ante Real Oviedo en la liga española.

En la actual edición de la Champions League, Álvarez ha anotado siete goles en 10 partidos, junto a tres asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más destacados del torneo.

“Yo siempre estuve tranquilo”, dijo en diálogo con ESPN sobre los momentos en los que no estaba en sintonía con el arco. “Me encuentro bien, hubo unas semanas en las que las cosas no se me daban, pero doy todo en la cancha. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero siempre juego al 100%. Por eso me valoran el cuerpo técnico y los compañeros”, remarcó.

“Estoy contento por el equipo, por el partido que se hizo, queda mucho por delante, pero es un gran paso este partido en casa. Los errores son parte del fútbol, supimos aprovechar esas fallas que tuvieron en esos minutos. Fue clave, nosotros las forzamos con la presión”, analizó el encuentro, aunque no dio por cerrada la serie.

“Los partidos a 180 minutos son largos, pero en casa hay que sacar ventaja. Hacemos lo que nos piden y cuando las cosas suceden, mucho mejor”, concluyó.

Su progresión continúa posicionándolo entre las figuras más relevantes del plantel y como uno de los futbolistas fijos para la selección argentina campeona del mundo y de América, bajo la tutela de Lionel Scaloni. Tras marcar 29 goles en la temporada anterior, Álvarez suma 16 anotaciones en la campaña actual y aún tiene compromisos decisivos por delante.

El Atlético de Madrid, bajo la dirección técnica de Diego Pablo Simeone, encara la recta final de la temporada con retos significativos: restan once encuentros de liga, la final de la Copa del Rey ante Real Sociedad y la definición por el pase a cuartos de final de la Champions League frente al ganador del cruce Newcastle–Barcelona. El equipo se encuentra en la tercera posición de la liga española con 54 puntos y mantiene opciones en múltiples competiciones.

El próximo partido del Atlético será ante el Getafe, el próximo sábado mientras que la revancha contra el Tottenham está programada para el miércoles siguiente en Londres, donde buscará defender la ventaja obtenida en Madrid.

Para seguir aspirando a ganar títulos, el Atleti necesita de su Araña, aunque el atacante evitó ser concluyente sobre su futuro, en medio de los rumores de interés del Barcelona, el Chelsea y el Arsenal.

“¿Si voy a estar acá la próxima temporada? Yo que sé, puede ser que sí, puede ser que no, yo estoy feliz acá, pienso en el día a día, trabajo para mejorar. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente hoy me volvió a brindar su cariño”, cerró.