El tenis argentino dice presente en tres torneos del circuito Challenger

Mientras el foco del tenis está puesto en el Masters 1000 de Indian Wells, varios jugadores nacionales compiten esta semana en torneos de la segunda categoría del circuito en Santiago, Cap Cana y Kigali. Todos los resultados de la primera ronda

Tenistas nacionales afrontan una nueva
Tenistas nacionales afrontan una nueva semana de competencia en el circuito Challenger en diferentes partes del mundo (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Mientras el circuito concentra su atención con el primer Masters 1000 de la temporada sobre canchas duras en Indian Wells, varios tenistas argentinos salen a la cancha esta semana en el circuito ATP Challenger, con torneos en Santiago, Cap Cana y Kigali.

En el certamen chileno hubo dos duelos albicelestes. Andrea Collarini, ubicado en el puesto 228 del ranking mundial, superaba a Alex Barrena (179°) por 6-0 y 5-2 antes del retiro de su rival. En los octavos de final se medirá con otro compatriota, Genaro Olivieri (226°), quien también avanzó tras imponerse al brasileño Gustavo Heide (301°) por 3-6, 6-3 y 4-0 hasta que su adversario abandonó el encuentro.

Por su parte, Facundo Mena (162°) venció al nacido en Berazategui Juan Pablo Ficovich (186°) por 6-4 y 6-2. En busca de un lugar en los cuartos de final se enfrentará al español Nikolas Sánchez Izquierdo (271°). El pupilo del extenista cordobés Pedro Cachin, que regresó al circuito hace dos semanas en el AAT Challenger edición Tigre tras ausentarse luego de recibir amenazas de muerte en el Challenger de Rosario y pasar algunos días en Barcelona, debutó con una victoria sobre el estadounidense Cannon Kingsley (447°) por 6-4 y 7-5.

Santiago Rodríguez Taverna (237°), con el objetivo de reencontrarse con su mejor versión, avanzó a la segunda ronda tras vencer al chileno Bastián Malla (1322°) por 7-6(5) y 6-3. En la próxima instancia se medirá con el portugués Henrique Rocha (169°), quien superó al brasileño Pedro Sakamoto (379°) por 6-2, 3-6 y 6-3.

Por su parte, el paraguayo Daniel Vallejo (104°), primer cabeza de serie y reciente finalista en Brasilia, derrotó al argentino Gonzalo Villanueva (156°) por 6-3 y 6-4. Además, el italiano Franco Agamenone (269°), campeón del AAT Challenger edición Tigre I, su primer título en esta categoría, fue superior a Guido Justo (279°) y se impuso por 6-1, 6-7(5) y 6-1.

En tanto, el alemán Diego Dedura (291°), de padre chileno y madre lituana, que viene de consagrarse en el M25 de Yerba Buena y recibió una invitación para el cuadro principal, debutó con un triunfo al vencer al colombiano Daniel Galán (182°) por 6-4 y 7-5.

El santiagueño Marco Trungelliti comenzó
El santiagueño Marco Trungelliti comenzó con una victoria su participación en el Challenger de Kigali (Crédito: REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

El santiagueño Marco Trungelliti (132°) decidió competir esta semana en las canchas lentas de Kigali, en Ruanda, país ubicado en el centro-este de África. El jugador de 36 años, primer sembrado del torneo, inició su participación con una victoria al imponerse al español Pol Martin Tiffon (254°) por 6-4 y 6-4. En la próxima instancia se medirá con el checo Jonas Forejtek (356°), quien eliminó al tunecino Aziz Ouakaa (316°) por 6-1 y 6-2.

Cabe recordar que Trungelliti integró el equipo argentino de Copa Davis que cayó como visitante ante Corea del Sur en la primera ronda de los Qualifiers. Ganador de seis títulos Challenger, la temporada pasada conquistó tres trofeos en Lyon, Tulln y Targu Mures. A sus 36 años, el santiagueño continúa compitiendo en el circuito con la ilusión de alcanzar por primera vez el top 100 del ranking ATP.

Para este miércoles se esperan las presentaciones de los argentinos Mariano Navone (79°) y Román Burruchaga (98°) en el Challenger 175 de Cap Cana, torneo que se disputa sobre superficie rápida. La Nave se medirá con el dominicano Nick Hardt (612°), mientras que Burru enfrentará al hongkonés Chak Lam Coleman Wong (123°).

