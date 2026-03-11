El escándalo que rodea a una figura del Manchester City por la presunta invasión de la privacidad de sus vecinos

Rodri reside en un penthouse de lujo y fue señalado por la comunidad tras varias quejas (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

El jugador de Manchester City, Rodrigo Hernández Cascante (conocido como Rodri), ha sido reportado ante la policía tras ser acusado por vecinos de su edificio de invadir la privacidad con el uso de un dron en el centro de Manchester. Las autoridades de Greater Manchester Police confirmaron a Daily Mail que están al tanto de la denuncia y que han iniciado indagaciones para esclarecer los hechos.

Según la información publicada por el mencionado rotativo británico, el incidente involucra a Rodri, mediocampista español de 29 años y ganador del Balón de Oro 2024, quien habría sido visto controlando un dron desde el balcón de su penthouse. De acuerdo con el medio inglés, algunos residentes del edificio manifestaron inquietud al observar el dispositivo volar cerca de sus ventanas, lo que generó preocupación por posibles violaciones a su intimidad.

Una de las vecinas del inmueble, cuyo testimonio fue recogido por The Sun, relató: “Vivo con mi pareja en uno de los pisos altos y lo último que esperas ver mientras miras la televisión es un dron a un metro de tu ventana”. De acuerdo con la misma fuente, la mujer confesó que la situación resultó inquietante para ella y su entorno. Otros habitantes señalaron que uno de los beneficios de residir en las alturas es la privacidad, percepción alterada desde que el futbolista comenzó a utilizar su dron en las inmediaciones del edificio.

La denuncia formal se realizó después de que una pareja, que reside en el piso 34, notó una luz verde parpadeante en el exterior de su ventana. Tras identificar que el aparato regresaba al balcón de Rodri, decidieron contactar a la policía local a través del número 101. Además, el incidente fue ampliamente discutido en el grupo de WhatsApp de los residentes, según detalló Daily Mail.

La presencia de drones en espacios residenciales ha generado debates sobre los límites de la privacidad y la legalidad de su uso en áreas urbanas densamente pobladas. Si bien en el Reino Unido existen regulaciones para el manejo de estos dispositivos, la percepción de vulnerabilidad entre los vecinos cobró relevancia tras el episodio vinculado al jugador del Manchester City. En este contexto, la policía de Greater Manchester confirmó a Daily Mail que está efectuando las averiguaciones correspondientes para determinar si se violaron normativas locales o derechos de los residentes.

Rodri, una de las figuras del Manchester City, investigado por la policía de Manchester (REUTERS/Phil Noble)

Rodri se incorporó al Manchester City en julio de 2019, procedente del Atlético de Madrid, en una transferencia récord para el club por 62,8 millones de libras (aproximadamente 72 millones de euros). Desde entonces, su desempeño en la Premier League lo ha posicionado como una de las figuras clave del equipo dirigido por Pep Guardiola y lo llevó a obtener el máximo galardón individual del fútbol mundial en 2024. El mediocampista español reside actualmente en un penthouse ubicado en el centro de Manchester, lo que lo sitúa en una de las zonas más exclusivas y elevadas de la ciudad.

El caso ha adquirido notoriedad no solo por la identidad del protagonista, sino también por el creciente uso de drones en ámbitos urbanos y las problemáticas asociadas. Mientras las autoridades continúan con la investigación, el entorno de Manchester City y los seguidores del club permanecen atentos al desarrollo de los acontecimientos.

Las pesquisas policiales podrían arrojar definiciones sobre el alcance legal de las acciones del futbolista y si se configuró una infracción a la privacidad de los vecinos. Hasta el momento, ni Rodri ni representantes del Manchester City han emitido declaraciones públicas sobre el asunto.

El volante, en lo que va de la temporada, disputó 24 juegos con los Ciudadanos, en los que aportó dos goles. Los dirigidos por Pep Guardiola actualmente figuran en la segunda colocación de la Premier League con 60 unidades, siete menos que el líder Arsenal. Además, se encuentran en los octavos de final de la Champions League (chocarán ante Real Madrid), en cuartos de final de la FA Cup (jugarán contra Liverpool) y en la final de la Copa de la Liga (se enfrentarán contra los Gunners).