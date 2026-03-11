Deportes

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic buscarán el pase a cuartos de final en Indian Wells: hora, rivales y cómo ver los partidos en vivo

El italiano Jannik Sinner se metió entre los ocho mejores al vencer al brasileño Joao Fonseca en un cruce de alto vuelto. El español y el serbio intentarán imitarlo este miércoles

Carlos Alcaraz festeja su triunfo
Carlos Alcaraz festeja su triunfo ante Grigor Dimitrov por la primera ronda de Indian Wells 2026 (Fuente: Reuters)

El Masters 1000 de Indian Wells entra en su etapa decisiva y este miércoles tendrá una agenda de alto impacto. Tras la victoria de Jannik Sinner, quien se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo, será el turno de las otras dos figuras estelares del circuito: Carlos Alcaraz y Novak Djokovic buscarán avanzar a los cuartos de final del primer torneo de esta categoría en la temporada. En Argentina, los encuentros pueden seguirse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+.

El primero en salir a escena será el español, actual número 1 del ranking ATP. Su rival en octavos será el noruego Casper Ruud (13°), no antes de las 17.20 (hora argentina).

Alcaraz llega a este compromiso tras superar con autoridad sus dos primeras presentaciones en el certamen. En su debut arrolló al ex Top 10 búlgaro Grigor Dimitrov (42°) por 6-2 y 6-3, mientras que en la ronda siguiente debió exigirse un poco más para eliminar al francés Arthur Rinderknech (28°) con parciales de 6-7 (6), 6-3 y 6-2.

El murciano atraviesa un gran momento en la temporada. A comienzos de año conquistó el Australian Open al vencer en la final justamente a Djokovic, y también levantó el trofeo en el ATP de Doha. Con ese impulso, busca sumar su tercera estrella en el desierto californiano, donde ganó el título en las ediciones 2023 y 2024.

Enfrente tendrá a Ruud, un jugador que se siente muy cómodo en superficies y condiciones de juego como las del Indian Wells Tennis Garden. El historial entre ambos, sin embargo, favorece a Alcaraz por 5-1 .

Más tarde, no antes de las 22.00 y también en la Cancha 1, será el turno de Djokovic. Su rival será el británico Jack Draper (14°), verdugo de Francisco Cerúndolo (20°) en la fase anterior del certamen.

La leyenda serbia viene de atravesar con éxito dos cruces en los que tuvo que exigirse a fondo: primero superó al polaco Kamil Majchrzak (56°) por 4-6, 6-1 y 6-2, y luego hizo lo propio ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (72°) por 6-4, 1-6 y 6-4.

Novak Djokovic celebra su victoria
Novak Djokovic celebra su victoria ante Aleksandar Kovacevic en Indian Wells (Fuente: Reuters)

Su adversario de este miércoles representará un desafío aún mayor: Draper, que está de regreso luego de una inactividad de seis meses por lesión, es uno de los exponentes más talentosos de la nueva generación y, además, el campeón defensor del torneo.

A sus 38 años, Djokovic continúa compitiendo al máximo nivel y sigue siendo uno de los rivales más temidos del circuito. Su experiencia en este tipo de escenarios suele marcar la diferencia en los momentos clave.

Este martes, Sinner (2°) consiguió su boleto para los cuartos de final en un partidazo frente al brasileño Joao Fonseca (35°), al que derrotó con parciales de 7-6 (6) y 7-6 (4).

Por un lugar en las semis, el italiano, que busca su primera estrella en el desierto californiano, enfrentará este jueves al estadounidense Learner Tien (27°), otra de las máximas promesas del circuito ATP.

