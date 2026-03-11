Deportes

Asistencia y golazo: el gran partido de Enzo Fernández en la caída del Chelsea ante el PSG por la Champions League

El mediocampista argentino participó en las dos conquistas de su equipo, que perdió 5-2 ante el campeón defensor por la ida de los octavos de final

  • La asistencia del argentino para el 1-1 parcial

Enzo Fernández hizo todo lo posible para que el Chelsea se llevara al menos un empate de París: anotó un muy bonito gol y regaló una asistencia, pero el equipo inglés cayó 5-2 ante el PSG por la ida de los octavos de final de la Champions League y tendrá la difícil tarea de remontar una serie adversa en Londres el próximo martes 17 de marzo.

El ex River, de 25 años, es uno de los futbolistas de la selección argentina campeona del mundo que está en mejor nivel. Luego de la apertura del marcador de Barcola, Malo Gusto empató a los 28 minutos luego de un pase excelso de Fernández. Volcado sobre la derecha, el mediocampista sacó un cambio de frente cargado de veneno que puso al francés de cara al arco. Su remate cruzado, algo mordido, no logró ser retenido por el arquero Matvey Safonov.

El campeón defensor volvió a tomar ventaja antes del entretiempo, gracias a una corrida infernal de Ousmane Dembélé. Luego del descanso, Enzo Fernández volvió a surgir en todo su esplendor. Joao Pedro desbordó por la banda derecha a toda velocidad, lanzó el centro al medio y apareció el argentino como N° 9 para firmar el 2-2.

  • El grito del ex River, tras asistencia de Joao Pedro

El duelo se hizo más parejo, con llegadas para los dos lados, hasta que un error de Filip Jörgensen tras un pase de Wesley Fofana derivó en una bella resolución de Vitinha para el 3-2.

Kvaratskhelia por duplicado sentenció el 5-2, en el que mucho tuvieron que ver los errores defensivos. Por eso, no fue extraña la imagen del cierre del partido, con Fernández reclamándole a Jörgensen por los problemas en la salida. De hecho, le anularon un gol a Kang-In Lee en una jugada que nació con una falla con los pies del portero.

  • Todas las alternativas de un gran partido en París

El Chelsea, dirigido por Liam Rosenior, deberá barajar y dar de nuevo en la revancha, que tendrá a un Stamford Bridge convertido en un hervidero en pos de propiciar la remontada.

Antes, los Blues se medirán el sábado 14 de marzo ante Newcastle (desde las 12.30 de Argentina) por la trigésima fecha de la Premier League. El elenco de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho está quinto en la tabla de posiciones con 48 puntos, a un escalón de los puestos de clasificación para la próxima Champions y a 19 del Arsenal, líder de la competencia.

También está en cuartos de final de la FA Cup: se probará ante Port Vale, colista de la Tercera División de Inglaterra, que viene de eliminar al Sunderland.

