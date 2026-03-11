Real Madrid-Manchester City será el duelo destacado de la jornada de octavos de final en la Champions League: la agenda completa

Se cierra la jornada de partidos de ida de los octavos de final de la Champions League

Finaliza la primera semana de los octavos de final de la Champions League con la disputa de los cuatro encuentros de ida que quedaban pendientes. Luego de las victorias contundentes de Bayern Múnich y Atlético de Madrid, la caída de Liverpool y la igualdad entre Barcelona y el Newcastle, los equipos restantes clasificados a esta instancia se enfrentarán, destacándose el partido entre Real Madrid y Manchester City como el principal atractivo de la jornada.

Leverkusen vs Arsenal

Arsenal buscará una victoria que le permita llegar con ventaja al partido de vuelta en Inglaterra

Arsenal enfrenta a Bayer Leverkusen en el BayArena en el encuentro de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026. Tras completar una fase de grupos perfecta con ocho victorias, el conjunto inglés llega como favorito a esta instancia. El equipo dirigido por Mikel Arteta buscará obtener un resultado positivo en territorio alemán para acercarse a los cuartos de final, frente a un rival que ha mostrado regularidad en las recientes ediciones del certamen.

Hora: 11.45 Ciudad de México / 12.45 Perú, Colombia y Ecuador / 13.45 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 14.45 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: BayArena

Real Madrid vs Manchester City

Real Madrid y Manchester City se enfrentan por los octavos de final

El encuentro entre Real Madrid y Manchester City figura como el más destacado de la jornada. El conjunto dirigido por Pep Guardiola jugará en el estadio Santiago Bernabéu ante un equipo local que atraviesa una crisis interna, marcada por resultados irregulares y varias bajas, entre ellas la de Kylian Mbappé, quien no estará disponible debido a molestias en la rodilla.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports / DGO / Disney+

Estadio: Santiago Bernabéu

PSG vs Chelsea

El Chelsea visita el Parque de los Príncipes

Paris Saint-Germain enfrenta este miércoles a Chelsea en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El equipo francés, actual campeón de Europa, busca obtener una ventaja en una serie que lo enfrenta al rival que lo superó en la final del Mundial de Clubes, donde Cole Palmer marcó la diferencia en la primera parte. Este encuentro representa el primer capítulo de un duelo entre el campeón de Europa y el campeón del mundo, con un lugar en los cuartos de final en juego. Además, se trata de la reedición de la última final del Mundial de Clubes, en la que Chelsea venció a PSG por 3-0.

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: ESPN / DGO / Disney +

Estadio: Parque de los Príncipes

Bodo Glimt vs Sporting Lisboa

Bodo Glimt quiere seguir haciendo historia en Champions

El conjunto noruego intentará dar un nuevo golpe y eliminar al Sporting de Lisboa en su camino hacia los cuartos de final. El partido de ida se jugará en Bodo, localidad pesquera de Noruega. Sporting accedió a esta instancia tras terminar séptimo en la fase de grupos, mientras que Bodo superó al Inter de Milán en los playoffs eliminatorios. El equipo noruego buscará prolongar su racha de cuatro triunfos destacados en la competicia europea, con victorias frente a Manchester City (3-1), Atlético de Madrid (1-2) e Inter de Milán por duplicado (3-1 y 1-2).

Hora: 14.00 Ciudad de México / 15.00 Perú, Colombia y Ecuador / 16.00 Bolivia, Venezuela, Chile y Miami (Estados Unidos) / 17.00 Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil

TV: Fox Sports 2 / DGO / Disney+

Estadio: Aspmyra Stadion