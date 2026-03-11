Adebayo hizo historia y firmó la segunda mejor actuación de la NBA: las marcas de Kobe Bryant, LeBron James y Luka Doncic que pulverizó

En una noche que reconfigura la historia del baloncesto, Bam Adebayo, pívot de Miami Heat, registró 83 puntos y superó así la mítica marca de Kobe Bryant de 2006, firmando la segunda mejor anotación individual en un partido en la historia de la NBA. Este logro sitúa a Adebayo inmediatamente detrás del récord absoluto de Wilt Chamberlain, quien logró 100 puntos en 1962, marcando un hito que transforma su carrera y la de su equipo, a solo 16 jornadas del final de la temporada regular.

Adebayo, de 28 años, protagonizó la mejor actuación anotadora en más de seis décadas después de aquel célebre partido de Chamberlain. Durante la victoria 150-129 sobre los Washington Wizards, el capitán de Miami ejecutó una estadística inédita: anotó 31 puntos en el primer cuarto, llegó a 43 al descanso y sumaba 62 al final del tercer periodo. En un despliegue imparable, acertó 20 de 43 lanzamientos de campo, 7 de 22 en triples y 36 de 43 tiros libres, estableciendo marcas históricas en ambos rubros en un solo encuentro. El volumen de tiros libres superó el récord anterior de intentos (39), que ostentaba Dwight Howard y los encestes rompieron la marca previa de 28, que compartían Chamberlain y Adrian Dantley.

Bam Adebayo (13), reacciona después de convertirse en el segundo máximo anotador de puntos de la NBA en un partido contra los Washington Wizards en Kaseya Center (Crédito obligatorio: Rhona Wise-Imagn Images)

Adebayo fue retirado de la pista por el entrenador Erik Spoelstra cuando faltaba 1:08 minutos, bajo la ovación del público y el abrazo de sus compañeros. Al terminar el partido, y rodeado por su madre y su pareja la jugadora A’Ja Wilson, agradeció emocionado: “Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a estos aficionados. Son como mi segunda familia, no podría hacerlo sin ellos, gracias al ‘coach’ por dibujar jugadas para mí”, declaró a la prensa.

El registro transformó a Adebayo en el máximo anotador en la historia de los Miami Heat, superando a LeBron James, quien ostentaba la mejor marca del equipo con 61 puntos en 2014 ante Charlotte. Hasta la fecha de la hazaña, Nikola Jokic tenía el récord de la temporada con 56 puntos anotados en Navidad.

La magnitud de la cifra eclipsó el marcador final. Kaseya Center y la audiencia vivieron una noche sin precedentes en la NBA actual. El equipo de Spoelstra jugó para que su capitán sumara cada punto posible, manteniéndolo en pista y alimentando su ofensiva hasta romper uno tras otro los techos existentes. Alcanzó los 43 puntos al descanso pese a haberse atascado con el lanzamiento de triples en el segundo cuarto, y en el último segmento aumentó su cuenta gracias a 16 lanzamientos desde la línea de libres, 14 de ellos convertidos mientras la defensa de los Wizards, diezmada por lesiones y fuera de los puestos de clasificación a playoffs, recurría a pararlo con faltas continuas.

El centro de Miami Heat celebra con el entrenador Erik Spoelstra después de convertirse en el segundo máximo anotador de puntos de la NBA en un juego con 83 contra los Washington Wizards en Kaseya Center (Crédito obligatorio: Rhona Wise-Imagn Images)

Con estos 83 puntos, Adebayo no solo dictó el ritmo de un partido. También superó a jugadoras y jugadores históricos: la marca de Bryant en 2006; la de Luka Doncic, con 73 puntos; y la del propio LeBron James en la franquicia de Miami. Tras 20 años sin que nadie lograra acceder al podio de los tres máximos anotadores en un juego, su hazaña lo consagra y lo ubica en el linaje directo de los líderes más prolíficos, al punto que afirmó tras el partido: “Son los más grandes de siempre”, en referencia a Chamberlain y Bryant.

La temporada 2026 confirma la consagración definitiva de Adebayo en la élite del deporte. El 10 de marzo marcó también su ingreso al selecto grupo que alcanzó los 10.000 puntos en la franquicia, hasta entonces solo compartido con Dwyane Wade.

Nacido en 1997 y elegido por Miami en el Draft de 2017 tras una destacada etapa universitaria en Kentucky, Bam Adebayo representa la evolución contemporánea del pívot: versátil en defensa y en ataque, con capacidad de anotar desde el perímetro y dirección de juego. Es capitán de los Heat, constante en el NBA All-Star Game y habitual en los quintetos defensivos ideales de la liga.

El marcador interno muestra el punto 83 del centro del Miami Heat, Bam Adebayo (13), después de convertirse en el segundo máximo anotador de puntos de la NBA en un partido contra los Washington Wizards en el Kaseya Center (Crédito obligatorio: Rhona Wise-Imagn Images)

Adebayo es también figura fundamental en el seleccionado de Estados Unidos, con dos medallas de oro olímpicas, en Tokio 2020 y París 2024. Su desarrollo técnico, especialmente en el tiro exterior, y su aporte físico y de liderazgo lo consolidan como uno de los pívots más completos y modernos del planeta, tal como señalaron los medios reportantes.

El triunfo frente a Washington dejó al Miami Heat con registro de 37-29 y dentro de zona de playoffs, aspirando a evitar el play-in tras tres años y con la posibilidad de una clasificación directa a la postemporada. Del lado de los Wizards, el partido profundizó una mala racha: la franquicia, con récord de 16-48, acumulaba nueve derrotas seguidas y un plantel afectado por lesiones.

Adebayo protagonizó una de las actuaciones más impresionantes de la historia y dejó su nombre inscrito junto a leyendas como Wilt Chamberlain y Kobe Bryant. Esta marca reconfigura los referentes históricos y ofrece un nuevo parámetro para la excelencia individual en la NBA.