Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

*La lesión de Alphonso Davies

Alphonso Davies volvió a sufrir una lesión muscular durante la victoria del Bayern Múnich 6-1 de visitante ante el Atalanta de Bérgamo por la ida de los octavos de final de la Champions League. El episodio reaviva la preocupación por la fragilidad física del futbolista canadiense y afecta de lleno a la defensa del conjunto alemán.

El lateral izquierdo de 25 años regresó a la competición esta temporada tras más de 220 días de baja por una rotura de ligamentos cruzados sufrida con la selección de Canadá en marzo del año pasado, poco después de renovar su contrato hasta 2030 con el elenco alemán. Su reaparición oficial ocurrió el 30 de octubre, aunque no volvió a participar con regularidad hasta mediados de diciembre, cuando disputó el empate contra el Mainz.

El técnico Vincent Kompany administró con cautela la reincorporación de Davies al plantel. El canadiense solo inició cinco partidos como titular desde su recuperación, y en total, incluyendo su breve intervención ante el Atalanta, jugó 13 partidos en esta temporada, con una asistencia registrada. La última vez que fue titular fue el 21 de febrero frente al Eintracht Frankfurt, cuando debió abandonar el campo por un desgarro fibrilar en el minuto 50.

En el enfrentamiento contra el Atalanta, Davies ingresó en la segunda parte, con un 3-0 a favor de los bávaros y reemplazando a Konrad Laimer, quien había sido amonestado. Solo 25 minutos después, Davies se llevó la mano a los isquiotibiales y pidió el cambio. La lesión se produjo en una acción sin contacto con rivales, posiblemente mientras corría hacia atrás.

A pesar de que caminó por sus propios medios, el jugador abandonó el campo de juego cubriéndose el rostro con su camiseta para ocultar el llanto y se dirigió directamente al vestuario. Jugó 24 minutos porque ingresó a los 46 y se retiró a los 70. Todavía no se emitió un diagnóstico oficial, pero se sospecha una nueva lesión en el mismo sector posterior del muslo derecho que le afectó a finales de febrero.

El dolor de Alphonso Davies ante una nueva lesión (REUTERS/Daniele Mascolo)

Días antes, el propio Davies había mostrado optimismo sobre su regreso ante Atalanta al declarar que se sentía “contento de volver”. Su nueva lesión generó alerta en el cuerpo técnico de Canadá de cara al Mundial en dicho país, Estados Unidos y México, que comenzará el 11 de junio.

Su situación se convirtió en una de las principales preocupaciones de un Bayern Múnich que continúa presentando credenciales para pelear por los títulos grandes, a pesar de las bajas. Ante la ausencia de Alphonso Davies, Laimer debió competir a pie cambiado en el carril zurdo.

El partido en Italia trajo más complicaciones físicas para el equipo de Kompany. Después de marcar el sexto gol, Jamal Musiala también tuvo que abandonar el césped antes del final, sumándose a la lista de jugadores con molestias tras haber superado recientemente una fractura de peroné.

La portería tampoco escapó de los problemas: Urbig precisó asistencia médica al sufrir un golpe en el tanto del Atalanta en la última jugada del encuentro y la ausencia de Manuel Neuer se prolongará durante unas semanas más.

Con la eliminatoria favorablemente encauzada tras la amplia victoria en el New Balance Stadium, la principal inquietud del club alemán gira en torno al estado físico de sus jugadores clave para el tramo decisivo de la temporada.