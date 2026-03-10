Deportes

Alerta a tres meses del Mundial: las lágrimas de Alphonso Davies tras sufrir una nueva lesión

El lateral izquierdo, figura de Canadá, se retiró en la goleada del Bayern Múnich 6-1 ante el Atalanta. Hace un año sufrió una rotura de ligamentos cruzados

Guardar

*La lesión de Alphonso Davies

Alphonso Davies volvió a sufrir una lesión muscular durante la victoria del Bayern Múnich 6-1 de visitante ante el Atalanta de Bérgamo por la ida de los octavos de final de la Champions League. El episodio reaviva la preocupación por la fragilidad física del futbolista canadiense y afecta de lleno a la defensa del conjunto alemán.

El lateral izquierdo de 25 años regresó a la competición esta temporada tras más de 220 días de baja por una rotura de ligamentos cruzados sufrida con la selección de Canadá en marzo del año pasado, poco después de renovar su contrato hasta 2030 con el elenco alemán. Su reaparición oficial ocurrió el 30 de octubre, aunque no volvió a participar con regularidad hasta mediados de diciembre, cuando disputó el empate contra el Mainz.

El técnico Vincent Kompany administró con cautela la reincorporación de Davies al plantel. El canadiense solo inició cinco partidos como titular desde su recuperación, y en total, incluyendo su breve intervención ante el Atalanta, jugó 13 partidos en esta temporada, con una asistencia registrada. La última vez que fue titular fue el 21 de febrero frente al Eintracht Frankfurt, cuando debió abandonar el campo por un desgarro fibrilar en el minuto 50.

En el enfrentamiento contra el Atalanta, Davies ingresó en la segunda parte, con un 3-0 a favor de los bávaros y reemplazando a Konrad Laimer, quien había sido amonestado. Solo 25 minutos después, Davies se llevó la mano a los isquiotibiales y pidió el cambio. La lesión se produjo en una acción sin contacto con rivales, posiblemente mientras corría hacia atrás.

A pesar de que caminó por sus propios medios, el jugador abandonó el campo de juego cubriéndose el rostro con su camiseta para ocultar el llanto y se dirigió directamente al vestuario. Jugó 24 minutos porque ingresó a los 46 y se retiró a los 70. Todavía no se emitió un diagnóstico oficial, pero se sospecha una nueva lesión en el mismo sector posterior del muslo derecho que le afectó a finales de febrero.

El dolor de Alphonso Davies
El dolor de Alphonso Davies ante una nueva lesión (REUTERS/Daniele Mascolo)

Días antes, el propio Davies había mostrado optimismo sobre su regreso ante Atalanta al declarar que se sentía “contento de volver”. Su nueva lesión generó alerta en el cuerpo técnico de Canadá de cara al Mundial en dicho país, Estados Unidos y México, que comenzará el 11 de junio.

Su situación se convirtió en una de las principales preocupaciones de un Bayern Múnich que continúa presentando credenciales para pelear por los títulos grandes, a pesar de las bajas. Ante la ausencia de Alphonso Davies, Laimer debió competir a pie cambiado en el carril zurdo.

El partido en Italia trajo más complicaciones físicas para el equipo de Kompany. Después de marcar el sexto gol, Jamal Musiala también tuvo que abandonar el césped antes del final, sumándose a la lista de jugadores con molestias tras haber superado recientemente una fractura de peroné.

La portería tampoco escapó de los problemas: Urbig precisó asistencia médica al sufrir un golpe en el tanto del Atalanta en la última jugada del encuentro y la ausencia de Manuel Neuer se prolongará durante unas semanas más.

Con la eliminatoria favorablemente encauzada tras la amplia victoria en el New Balance Stadium, la principal inquietud del club alemán gira en torno al estado físico de sus jugadores clave para el tramo decisivo de la temporada.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAlphonso DaviesBayern MúnichChampions LeagueAtalantaMundial 2026Selección de Canadádeportes-argentina

Últimas Noticias

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

Paul Scholes contó una increíble anécdota vinculada a la llegada del defensor al club inglés en 2014

Un histórico jugador del Manchester

A la espera de Racing, Vélez se enfrenta a Tigre en busca de seguir en la punta del Apertura

El Fortín tiene una dura prueba en Victoria contra el Matador. Desde las 22, la Academia de Gustavo Costas choca ante Sarmiento en Junín

A la espera de Racing,

Independiente recibe a Unión de Santa Fe en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

El Rojo se mide con el Tatengue en Avellaneda. En último turno, Newell’s-Platense (desde las 22)

Independiente recibe a Unión de

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

La Araña fue una de las figuras en el triunfo ante los ingleses en España. Además, Barcelona empató con Newcastle, Bayern Múnich goleó a Atalanta y Liverpool cayó con Galatasaray en Turquía

Con doblete de Julián Álvarez,

El video del Cuti Romero con el entrenador justo antes del cambio del arquero del Tottenham que abrió el debate

El capitán argentino tuvo una charla segundos antes de que Igor Tudor decidiera sustituir a Antonín Kinský, quien quedó expuesto por dos insólitos bloopers

El video del Cuti Romero
DEPORTES
Un histórico jugador del Manchester

Un histórico jugador del Manchester United reveló que Van Gaal fichó a Marcos Rojo “gracias a un videojuego”

A la espera de Racing, Vélez se enfrenta a Tigre en busca de seguir en la punta del Apertura

Independiente recibe a Unión de Santa Fe en busca de ser escolta de la Zona A del Torneo Apertura

Con doblete de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció 5-2 al Tottenham por los octavos de la Champions: todos los goles

El video del Cuti Romero con el entrenador justo antes del cambio del arquero del Tottenham que abrió el debate

TELESHOW
La furia de Cami Mayan

La furia de Cami Mayan tras recibir un comentario ofensivo en redes al posar en microbikini: “¿Tan mal estamos?”

El tierno saludo de Antonela Roccuzzo a su hijo Ciro luego de cumplir ocho años: “Muy orgullosos”

Cami Homs compartió un tierno video de Aitana y reaccionó al debate sobre a quién se parece la beba

Maxi López aseguró que quiere tener un mano a mano con Mauro Icardi: “Nos debemos una charla”

Melody Luz mostró el asombroso parecido físico de su hija Venezia con su abuelo Claudio Paul Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Seis muertos en un incendio

Seis muertos en un incendio intencionado en un autobús en el cantón suizo de Friburgo

Bolsonaro pidió al Supremo de Brasil autorización para recibir en prisión a un asesor de Donald Trump

Banco Nacional de Panamá pide al Ejecutivo frenar ley sobre caducidad de créditos aprobada por diputados

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz