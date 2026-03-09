La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

Franco Colapinto solo tiene por delante a Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio entre los argentinos con más carreras en la F1

Este domingo Franco Colapinto logró un hito en su campaña deportiva, ya que comenzó su primer campeonato completo en la Fórmula 1. Pero, además, en Australia llegó a 27 Grandes Premios corridos y completa el podio histórico de los argentinos con más carreras disputadas en la Máxima en 76 años de historia.

Colapinto superó por una competencia a José Froilán González (26), el recordado arrecifeño que le dio el primer triunfo a Ferrari en la F1, el 14 de julio de 1951 en Silverstone, Gran Bretaña. Luego Pepe repitió en 1954, en ese mismo circuito.

A Franco solo le quedarán por delante Juan Manuel Fangio (51) y Carlos Alberto Reutemann (146). El pilarense corrió 9 carreras en 2024 con Williams y ya con Alpine disputó 17 el año pasado y una en este 2026. Al final de la temporada, el corredor bonaerense habrá llegado a 50 y quedará a una del Quíntuple. No se cuentan las carreras Sprint de los sábados.

Además, el corredor bonaerense de 22 años quedó con 1.505 vueltas contra 3.022 del Chueco, quien corrió ocho temporadas y fracción en la F1 entre 1950 y 1958, y 6.986 del Lole, que compitió diez temporadas y dos carreras entre 1972 e inicios de 1982.

Franco Colapinto junto a sus fanáticos en Australia, una postal repetida en cada circuito donde corre la F1 (Crédito: Gentileza Lucho Yoma / @LucianoYoma)

Sobre Fangio, Colapinto contó en una oportunidad que “leí mucho de él, vi muchos videos. Es el que me inculcó el automovilismo en la sangre, es quien va a estar conmigo siempre en mi corazón”.

Mientras que acerca de Reutemann, en un especial del recordado santafesino en Fox Sports, Franco destacó que “Lole es un ídolo, un héroe que le dio un montón al país cuando no había argentinos en la F1. Fangio había dejado la vara muy alta y (Reutemann) generó ese legado, esa historia del país en la F1, con sus victorias. Llevar el casco en homenaje a él fue muy especial porque pude llevar la historia de nuestro país a la F1 actual”.

También subrayó tema que lo marcó en su personalidad: “Su legado, como todo argentino, con ese huevo y esa garra en todo lo que hacemos. El no darse por vencido, el ir por el instinto, el seguir lo que te dice tu interior. Tuvo sus momentos polémicos en los cuales no siguió lo que quería el equipo y eso marcó una historia en la F1″. El año pasado, el pilarense desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones en Austin, cuando tuvo a su compañero de equipo Pierre Gasly adelante y ambos peleaban por el puesto 17º. En la previa a la siguiente carrera le preguntaron por su decisión y la que tomó Reutemann al también desobedecer a su equipo en Brasil 1981 al no dejarlo pasar a Alan Jones y ganar esa carrera en Jacarepaguá: “La historia no la escriben los cobardes”, fue la sentencia de Colapinto.

Sus buenas actuaciones con un auto que le respondió como el FW 46 de Williams en aquella temporada 2024, le valieron el interés del entonces jefe de Red Bull, Christian Horner. Al no prosperar las negociaciones, recaló en Alpine, debido a las gestiones hechas por su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, principal responsable en la incorporación del argentino al team galo.

Franco Colapinto arrancó su primer campeonato completo en la F1 (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Franco, de 22 años (27/05/2003), fue cedido por cinco años desde Williams hacia Alpine, adonde llegó en 2025. Tiene una proyección de al menos 15 años en la F1. Se ganó su lugar muy rápido, ya que en su segunda carrera, en Azerbaiyán 2024, sumó sus primeros cuatro puntos (fue octavo), y ese mismo año en Austin cosechó otra unidad al completar el top diez en Austin. En ese momento, Colapinto fue el primer argentino en sumar unidades desde el propio Reutemann en Sudáfrica 1982.

Luego de una temporada 2025 en la que no pudo pelear por los puntos con un coche nada competitivo como el A525 de Alpine, las expectativas se renovaron de cara a 2026, por la asociación con Mercedes por la provisión del motor, la caja y suspensión. Además, en el marco de un cambio de reglamento que fue un barajar y dar de nuevo para todas las escuderías. La pretemporada ilusionó con ver al equipo de Enstone peleando por los puntos, algo que no se vio en el arranque disputado en Australia, donde si bien Gasly fue décimo, Colapinto resultó 14º, pero en la clasificación ambos no pudieron llegar a la segunda instancia, también conocida como Q2. Aunque el presente ejercicio recién comenzó y quedan 23 Grandes Premios en disputa, habrá un largo camino para desarrollar los autos y nuevas oportunidades para todos.

La Fórmula 1 inició una nueva era. Franco Colapinto ya había hecho historia en 2024 al ser el primer argentino en correr en la Máxima luego de 23 años (el anterior fue Gastón Mazzacane en 2001) y todo hace indicar que tendrá un largo camino por recorrer y seguir batiendo récords.