Deportes

La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

El piloto de Alpine sigue escribiendo su camino y estableció una nueva marca en la Máxima para el automovilimo nacional

Guardar
Franco Colapinto solo tiene por
Franco Colapinto solo tiene por delante a Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio entre los argentinos con más carreras en la F1

Este domingo Franco Colapinto logró un hito en su campaña deportiva, ya que comenzó su primer campeonato completo en la Fórmula 1. Pero, además, en Australia llegó a 27 Grandes Premios corridos y completa el podio histórico de los argentinos con más carreras disputadas en la Máxima en 76 años de historia.

Colapinto superó por una competencia a José Froilán González (26), el recordado arrecifeño que le dio el primer triunfo a Ferrari en la F1, el 14 de julio de 1951 en Silverstone, Gran Bretaña. Luego Pepe repitió en 1954, en ese mismo circuito.

A Franco solo le quedarán por delante Juan Manuel Fangio (51) y Carlos Alberto Reutemann (146). El pilarense corrió 9 carreras en 2024 con Williams y ya con Alpine disputó 17 el año pasado y una en este 2026. Al final de la temporada, el corredor bonaerense habrá llegado a 50 y quedará a una del Quíntuple. No se cuentan las carreras Sprint de los sábados.

Además, el corredor bonaerense de 22 años quedó con 1.505 vueltas contra 3.022 del Chueco, quien corrió ocho temporadas y fracción en la F1 entre 1950 y 1958, y 6.986 del Lole, que compitió diez temporadas y dos carreras entre 1972 e inicios de 1982.

Franco Colapinto junto a sus
Franco Colapinto junto a sus fanáticos en Australia, una postal repetida en cada circuito donde corre la F1 (Crédito: Gentileza Lucho Yoma / @LucianoYoma)

Sobre Fangio, Colapinto contó en una oportunidad que “leí mucho de él, vi muchos videos. Es el que me inculcó el automovilismo en la sangre, es quien va a estar conmigo siempre en mi corazón”.

Mientras que acerca de Reutemann, en un especial del recordado santafesino en Fox Sports, Franco destacó que “Lole es un ídolo, un héroe que le dio un montón al país cuando no había argentinos en la F1. Fangio había dejado la vara muy alta y (Reutemann) generó ese legado, esa historia del país en la F1, con sus victorias. Llevar el casco en homenaje a él fue muy especial porque pude llevar la historia de nuestro país a la F1 actual”.

También subrayó tema que lo marcó en su personalidad: “Su legado, como todo argentino, con ese huevo y esa garra en todo lo que hacemos. El no darse por vencido, el ir por el instinto, el seguir lo que te dice tu interior. Tuvo sus momentos polémicos en los cuales no siguió lo que quería el equipo y eso marcó una historia en la F1″. El año pasado, el pilarense desobedeció la orden de Alpine de mantener posiciones en Austin, cuando tuvo a su compañero de equipo Pierre Gasly adelante y ambos peleaban por el puesto 17º. En la previa a la siguiente carrera le preguntaron por su decisión y la que tomó Reutemann al también desobedecer a su equipo en Brasil 1981 al no dejarlo pasar a Alan Jones y ganar esa carrera en Jacarepaguá: “La historia no la escriben los cobardes, fue la sentencia de Colapinto.

Sus buenas actuaciones con un auto que le respondió como el FW 46 de Williams en aquella temporada 2024, le valieron el interés del entonces jefe de Red Bull, Christian Horner. Al no prosperar las negociaciones, recaló en Alpine, debido a las gestiones hechas por su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, principal responsable en la incorporación del argentino al team galo.

Franco Colapinto arrancó su primer
Franco Colapinto arrancó su primer campeonato completo en la F1 (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

Franco, de 22 años (27/05/2003), fue cedido por cinco años desde Williams hacia Alpine, adonde llegó en 2025. Tiene una proyección de al menos 15 años en la F1. Se ganó su lugar muy rápido, ya que en su segunda carrera, en Azerbaiyán 2024, sumó sus primeros cuatro puntos (fue octavo), y ese mismo año en Austin cosechó otra unidad al completar el top diez en Austin. En ese momento, Colapinto fue el primer argentino en sumar unidades desde el propio Reutemann en Sudáfrica 1982.

Luego de una temporada 2025 en la que no pudo pelear por los puntos con un coche nada competitivo como el A525 de Alpine, las expectativas se renovaron de cara a 2026, por la asociación con Mercedes por la provisión del motor, la caja y suspensión. Además, en el marco de un cambio de reglamento que fue un barajar y dar de nuevo para todas las escuderías. La pretemporada ilusionó con ver al equipo de Enstone peleando por los puntos, algo que no se vio en el arranque disputado en Australia, donde si bien Gasly fue décimo, Colapinto resultó 14º, pero en la clasificación ambos no pudieron llegar a la segunda instancia, también conocida como Q2. Aunque el presente ejercicio recién comenzó y quedan 23 Grandes Premios en disputa, habrá un largo camino para desarrollar los autos y nuevas oportunidades para todos.

La Fórmula 1 inició una nueva era. Franco Colapinto ya había hecho historia en 2024 al ser el primer argentino en correr en la Máxima luego de 23 años (el anterior fue Gastón Mazzacane en 2001) y todo hace indicar que tendrá un largo camino por recorrer y seguir batiendo récords.

Temas Relacionados

deportes-internacionalFranco ColapintoAlpine F1 TeamFórmula 1Carlos Alberto ReutemannJuan Manuel FangioJosé Froilán Gonzálezdeportes-argentina

Últimas Noticias

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

El capitán argentino fue superado en el área por el juvenil polaco Oskar Pietuszewski, quien marcó el segundo tanto y desató una ola de comentarios en redes sociales

La gambeta de la joya

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

El ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors salió al cruce del defensor que se retiró luego de no ser tenido en cuenta

La contundente respuesta de Chicho

Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Una pelea generalizada marcó el desenlace de la final del Campeonato Mineiro

Golpes, patadas voladoras e intervención

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

El ex entrenador del Blaugrana contó que fue Joan Laporta quien no permitió una segunda etapa de Leo en el club. Los detalles

Sorprendente revelación de Xavi: por

La frase del agente de Alexis Mac Allister que alimentó los rumores de salida del Liverpool y puso en alerta al Real Madrid

Carlos Mac Allister, padre y representante del futbolista campeón del mundo, negó una versión que circuló en las últimas horas y provocó un cimbronazo en el mundo

La frase del agente de
DEPORTES
Sentencia millonaria contra Racing por

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

La contundente respuesta de Chicho Serna a Cristian Lema tras sus declaraciones contra Riquelme

Golpes, patadas voladoras e intervención policial: la escandalosa final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro y los argentinos involucrados

Sorprendente revelación de Xavi: por qué se frustró la llegada de Messi al Barcelona en 2023

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

EEUU acusó al régimen de

EEUU acusó al régimen de Irán de usar zonas civiles para operaciones militares y pidió a la población que se ponga a cubierto

“¡La novia!“: un clásico que desafía a sus propios monstruos bajo la dirección de Maggie Gyllenhaal

“Améfrica”, la muestra de un coleccionista argentino reúne dos continentes en España

La nueva obra de Hervé Le Tellier desafía la memoria sobre la Resistencia y el fascismo en Francia

La belleza de la semana: los cuadros incompletos