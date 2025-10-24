La fuerte sentencia de Colapinto sobre su adelanto a Gasly tras desobedecer una orden de Alpine: la comparación con Reutemann

La frase de Franco Colapinto y su comparación con Reutemann

Franco Colapinto viene de desobedecer una orden de Alpine y tras ello, sobrepasar a Pierre Gasly en el final del Gran Premio de Estados Unidos. Esta actitud le valió estar en boca de todos. Ahora, en la previa del GP de México de Fórmula 1, el piloto bonaerense fue consultado por esa acción, comparada con la de Carlos Alberto Reutemann en el extinto Autódromo de Jacarepaguá, en 1981.

Sin embargo, evitó compararse con el corredor santafesino: “No, yo lo tengo como un gran ídolo al Lole y la verdad que no me comparo con él. Obviamente que son situaciones diferentes”.

Tras eso, dejó una picante frase: “Pero bueno, la realidad es que la historia no la escriben los cobardes. Al final, yo estoy contento de estar en Fórmula 1, poniendo todo, metiéndole huevo, garra...”.

1) Carlos Reutemann y el famoso cartel. Lole dijo que no lo vio (Archivo CORSA).

La historia indica que la desobediencia de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil de 1981 marcó un antes y un después en la historia de la Fórmula 1, al desafiar abiertamente una orden de equipo de Williams y desencadenar una crisis interna que le costaría el campeonato mundial.

El piloto santafesino, entonces a punto de cumplir 39 años y en su décima temporada en la máxima categoría, se encontraba en una de sus últimas oportunidades para alcanzar el título. Su determinación lo llevó a ignorar la instrucción de ceder la victoria a su compañero Alan Jones, una decisión que, aunque le otorgó el triunfo y el liderazgo del campeonato, también selló su destino dentro de la escudería británica.

El conflicto que estalló en Jacarepaguá tenía raíces contractuales. Cuando Frank Williams incorporó a Reutemann en 1979, tras una frustrante temporada en Lotus, estableció una cláusula que favorecía a Jones: si ambos pilotos se encontraban en pista con menos de siete segundos de diferencia, el argentino debía ceder la posición al australiano. Esta regla ya había condicionado a Reutemann en la primera fecha de 1981, en Long Beach, donde un error poco habitual lo relegó tras Jones. Pero en Brasil, la historia fue diferente.

El momento decisivo llegó cuando restaban nueve vueltas. Charles Crichton Stuart, responsable del acuerdo de patrocinio con Saudia Airlines, exhibió el famoso cartel “Jones-Reut” durante cinco giros, exigiendo el cumplimiento de la orden de equipo. Reutemann ignoró la señal y cruzó la meta 4,4 segundos por delante de Jones, tras cumplirse el tiempo máximo de carrera. “Un poco me confundí al final porque creí que faltaba una vuelta más. Seguí como si aún faltara una vuelta más por si acaso”, admitió el argentino tras la competencia.

A lo largo de la temporada, Reutemann mantuvo el liderazgo del campeonato, sumó una nueva victoria en Bélgica y llegó a la última fecha con opciones de consagrarse. Sin embargo, la falta de apoyo del equipo fue determinante y perdió el título por un solo punto frente a Nelson Piquet. En la carrera decisiva, la escudería celebró el triunfo de Jones como si el australiano hubiera sido el campeón, a pesar de la derrota de su otro piloto.

Con solo cinco fechas restantes en el calendario 2025, Colapinto encara el desafío mexicano mientras aguarda definiciones sobre su continuidad en la máxima categoría para la próxima temporada. El Alpine A525 ha mostrado un rendimiento limitado, reflejado en la última posición de la escudería en la tabla de Constructores, con 20 puntos acumulados.

El programa del fin de semana seguirá el formato tradicional de la Fórmula 1, con tres sesiones de entrenamientos libres, clasificación y la carrera. El viernes 24 de octubre, la actividad comenzará con la primera práctica libre a las 15:30 (hora argentina), seguida de la segunda tanda a las 19:00. El sábado 25, la tercera práctica se disputará a las 14:30, mientras que la clasificación, que determinará la grilla de partida, está prevista para las 18:00. La carrera, pactada a 71 vueltas, se largará el domingo 26 a las 17:00 de Argentina (14:00 hora local en México).