La divertida irrupción de Oscar Ruggeri en la entrevista de Enzo Franchescoli: “Está loco”

Enzo Francescoli brindó una entrevista en la que habló sobre el presente que está atravesando River Plate: desde los motivos y cómo se dio la salida de Marcelo Gallardo al arribo de Eduardo Chacho Coudet y el estado anímico de los futbolistas. Aunque la charla también contó con un ambiente distendido gracias a la irrupción de Óscar Ruggeri en el estudio del programa F12 de ESPN.

Los históricos futbolistas, que compartieron vestuario en el Millonario en 1985 y 1986, tuvieron un divertido encuentro en la televisión. La seriedad con la que estaba hablando Francescoli se cortó apenas vio al Cabezón cruzar por delante de las cámaras para ir a saludarlo. “No te puedo creer. Qué hacés acá. ¿Por qué estás sin saco ni nada?”, soltó el uruguayo.

Ruggeri le dio un fuerte abrazo y le dio un beso en la cabeza. “Yo te bajé la pelota en el gol tuyo. Nunca me nombraste”, comentó con euforía el ex marcador central, mientras Enzo se reía. “Qué bárbaro. Me sacaste el micrófono, todo”, afirmó el Príncipe, mientras el defensor le hablaba al conductor Mariano Closs y decía “este es un crack total”.

El periodista le mencionó que, hace 40 años, River se consagró campeón con cinco fechas de antelación en el torneo de la temporada 1985/86. “Cuando llegué yo, te acordás que les cambié la cabeza. Ahí les ganamos a todos. Después él se fue y nosotros seguimos. Él se perdió la otra vuelta”, comentó Ruggeri. “Pero vine después y la gané igual”, agregó Francescoli.

“Sí, pero la otra... No me hagas hablar. Andá a cambiarte, dale. Cuidate”, soltó Francescoli mientras Ruggeri lo seguía abrazando. “Sos un crack total. Lo tenía que saludar. A estos tipos hay que homenajearlos”, destacó el Cabezón antes de marcharse del estudio y prepararse para el próximo programa. “Este tipo está más loco”, concluyó el actual dirigente de River.

*Francescoli habló de la salida de Gallardo

Más allá del distendido momento con Ruggeri, Enzo Francescoli profundizó de forma extendida sobre el presente de River y la salida de Marcelo Gallardo. “Yo creo que es porque no encontraba respuestas y no quería seguir agravando la situación. Esto ya es personal, pero el fútbol para mí tiene mucho de técnica, táctica, estrategia, pero sigue siendo un 70% cabeza. Entonces, cuando la cabeza no responde por X motivos por un tiempo determinado, es muy difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo o que te despierte. Eso pasa y Marcelo lo entiende porque conoce al club. Por eso tomó esa decisión”, comentó.

Al mismo tiempo, destacó: “El balance mayor lo he hecho con él, y me lo guardo con él. Tenía claro que el final del año pasado fue malo para lo que él pretende. Nosotros buscamos gente que conozca o haya conocido River, que lo haya vivido. Cuando vos tenés esa sensación, y has vivido... para dirigir, sobre todo, vos podés manejar los tiempos. Creo que esto fue lo que hizo Marcelo. Intentó después del año malo que tuvo. La pretemporada fue muy buena, yo suelo ir para estar con ellos. El comienzo del campeonato daba una sensación de que el equipo tenía otro ritmo y otra dinámica. Tuvo un golpe y creo que no encontró respuestas después de ese golpe por parte del equipo. Imagino que pensó en que River no sufra más. Yo creo que no le encontraba respuestas o el equipo no le daba las respuestas que él quería”.

*La contratación de Coudet

Francescoli también hizo hincapié en el arribo del Chacho Coudet: “Conoce River en primer lugar, era el momento. Él tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central, Inter, donde lo sufrimos. Creo que era el momento viendo el abanico de posibilidades. También por un momento en el que yo veía que el equipo tiene un estado de ánimo bastante caído. No encuentran la salida y Chacho, por ahí, se lo puede dar”.

“Está entusiasmado. Los vio bajos. Poco a poco, está recuperándose. Es un tipo muy intenso a la hora de trabajar. Creo que se está encaminando la cosa”, agregó sobre el flamante entrenador. El Chacho debutará al mando de River el próximo jueves a partir de las 21:30 en Parque Patricios contra Huracán por la décima jornada del Torneo Apertura.