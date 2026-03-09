Enzo Francescoli dio detalles sobre la salida de Gallardo de River y por qué eligió a Coudet para reemplazarlo

*Francescoli dijo que Gallardo notó que el equipo no le daba respuestas

Antes del inminente debut de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate, una de las leyendas del club y actual director deportivo habló sobre el presente de la institución. Enzo Francescoli puntualizó en la reciente salida de Marcelo Gallardo, en cómo afrontará el Millonario el futuro y en la importancia del director técnico en el vestuario con los jugadores.

Francescoli brindó una extensa entrevista con el programa de ESPN F12, conducido por Mariano Closs. “Habla conmigo el lunes. Un par de horas antes del entrenamiento. Él ya lo había decidido y no cambió. Intenté enfrentarlo, pero no cambió”, comentó sobre el momento en el que el Muñeco tomó la decisión de marcharse.

Sobre los motivos de la salida de Gallardo, destacó: “El balance mayor lo he hecho con él, y me lo guardo con él. Tenía claro que el final del año pasado fue malo para lo que él pretende. Nosotros buscamos gente que conozca o haya conocido River, que lo haya vivido. Cuando vos tenés esa sensación, y has vivido... para dirigir, sobre todo, vos podés manejar los tiempos. Creo que esto fue lo que hizo Marcelo. Intentó después del año malo que tuvo. La pretemporada fue muy buena, yo suelo ir para estar con ellos. El comienzo del campeonato daba una sensación de que el equipo tenía otro ritmo y otra dinámica. Tuvo un golpe y creo que no encontró respuestas después de ese golpe por parte del equipo. Imagino que pensó en que River no sufra más. Yo creo que no le encontraba respuestas o el equipo no le daba las respuestas que él quería”.

*La contratación de Chacho Coudet como DT

“Yo creo que es porque no encontraba respuestas y no quería seguir agravando la situación. Esto ya es personal, pero el fútbol para mí tiene mucho de técnica, táctica, estrategia, pero sigue siendo un 70% cabeza. Entonces, cuando la cabeza no responde por X motivos por un tiempo determinado, es muy difícil darlo vuelta si no hay un cambio rotundo o que te despierte. Eso pasa y Marcelo lo entiende porque conoce al club. Por eso tomó esa decisión”, agregó.

Francescoli confirmó que la decisión de traer al Chacho Coudet fue de él y aseguró que era la mejor opción: “Conoce River en primer lugar, era el momento. Él tuvo muy buenas actuaciones con su Racing, Rosario Central, Inter, donde lo sufrimos. Creo que era el momento viendo el abanico de posibilidades. También por un momento en el que yo veía que el equipo tiene un estado de ánimo bastante caído. No encuentran la salida y Chacho, por ahí, se lo puede dar”.

Enzo Francescoli hizo hincapié en los supuestos problemas en el vestuario entre el cuerpo técnico y el plantel. “En las relaciones personales no me meto. En las laborales yo no vi. Voy a Ezeiza todos los días. Todo lo que se dice de los jugadores y Marcelo, nunca lo vi. Yo no estoy adentro del vestuario. Yo soy muy respetuoso. Llego a Ezeiza, no voy a los vestuarios y no entro a las reuniones con el plantel. En ese sentido, yo no hago lo que no me gustaba que me hicieran. La directiva no entra en River desde el 2014, porque es algo que se ha propuesto”, explicó el Príncipe.

El dirigente del elenco de Núñez también habló sobre la salida de River del Comité Ejecutivo de la AFA. Además de afirmar que “comparte” ciertos temores de los hinchas, afirmó: “Cuando uno es parte de algo y su manera de pensar no funciona o se contradice, para qué vas a ir. Es mejor no molestar que estar ahí siempre y tratar de irte antes para no estar en la foto. Tratar de no opinar porque va a ir en una dirección contraria a lo que vos querés. Esto ya es público. El tema de los 30 equipos... No estoy de acuerdo en la cantidad de equipos que tiene el torneo. Si nadie escucha o la gente que tiene que tomar la decisión no lo hace, para qué seguir hablando. Si igual no cambia nada”.

Cuando fue consultado sobre si la decisión puede perjudicar a la institución, respondió: “No. Espero que no. El fútbol argentino podría estar mejor de lo que está”.

*Francescoli sobre el rumor de que Icardi llegará a River

LAS FRASES MÁS IMPORTANTES DE ENZO FRANCESCOLI

El malestar general de la hinchada con el presente del equipo: “El fútbol desde que es fútbol es así. Vos jugás y ganas, y sos dios. Si perdés, sos el diablo. Vivimos de esto los que hemos jugado al fútbol. Hoy el hincha de River debe saber que estos son los jugadores de River. Entonces hay que apoyar porque necesitamos salir de este momento futbolístico. Pero es normal que estén enojados con los jugadores porque no han estado al nivel de lo que pueden”.

La elección de los futbolistas en el mercado de pases: “En River, desde que estoy yo hace 12 años, los jugadores los elige el técnico. Después se negocia. Eso pasa siempre y pasó con todos los técnicos. El problema de los jugadores es que vos contratás un jugador por todo lo que viene haciendo hasta ahí. Después, cuando se pone otra camiseta o cambia de lugar, hay muchas cosas que influyen para que funcione. Lo que vos buscás con todo el tema de scouting es para acompañar, escuchar muchas voces. Es para tratar de tener la menor cantidad de errores”

“Si lo económico funciona, en River funciona el diálogo. Pero la decisión final es del técnico. Nosotros podemos plantear otras alternativas. Funcionó siempre. Yo era ida y vuelta con Gallardo”

El rumor de que Mauro Icardi pueda llegar a River: “Nadie nos propuso y yo nunca hablé. Oficialmente, del grupo de fútbol, nada”.

Cómo es el sistema para tomar decisiones en el mercado de pases: “Siempre fue igual. Lo que pasa es que en el último tiempo Marcelo estaba mucho más presente que en otros momentos. Siempre fue igual. Siempre hablé las cosas con Marcelo, Demichelis, Ramón Díaz en el inicio, y lo hago ahora con Chacho”.

Enzo Francescoli (REUTERS/Brian Snyder)

La personalidad de Gallardo y el estado anímico del plantel: “No sé qué les puede pasar a los jugadores. Me preocupa. Para mí entró en un momento que ya es más mental que futbolístico. Puede haber un bajón futbolístico, pero cuando es generalizado, es grave. A ese punto, ya es muy complejo para volver. Le pasa a la mayoría de los equipos. Si no ganaría siempre el mismo, el que tiene los mejores jugadores, los mayores recursos y el mejor técnico. No pasa”.

Los jugadores que eligió Gallardo en la despedida con Banfield: “No me sorprendió. Yo soy un tipo que me creo bastante ubicado. Si hay un técnico, decide él. No me sorprende. Hay 20 jugadores y el técnico decide de los 20”.

Qué pasó en el entretiempo con Vélez y la decisión de Gallardo después de la derrota: “No entro al vestuario. No sé si fue en ese partido en especial o si ya lo venía pensando. Esa noche después del partido les dijo a los jugadores: ‘Nos vemos mañana y vamos a charlar de cómo seguimos’. Pero ya había tomado la decisión. El tema fue que esa noche pensó y tomó la decisión”.

El fuerte desembolso económico que realizó River con algunos fichajes: “Eso es diferente. Yo si tengo la plata para comprar una Ferrari, me la compro. Puedo andar en otro auto. Tengo la guita. Los límites son cuando no tenés plata. Cuando un entrenador tiene un presupuesto X y se va a pasar, no se puede. Yo veo todos los días que el City gasta o gastó 70 palos en un jugador y 85 en el mismo puesto en otro... si tenés la guita lo intentás. Después, si está bien o mal, el resultado te lo va a decir. Hoy todavía Kevin (Castaño) está con nosotros y yo tengo fe en que se va a recuperar y ser el volante que era”.

Cómo acataron los pedidos de Gallardo en el mercado de pases y el gasto económico: “Ese es un tema que depende del punto de vista de donde lo ve. Está bien la discusión. Pero yo creo que es un tipo que nos dio tanto, no había por qué dudar. El fútbol tiene esto, pasó lo contrario”.

Por qué River no contrató un nueve: “No encontramos ninguno. Es demasiado fino decir que el problema de River sea un nueve. Pónganle como quieran. Borja, en promedio de gol, es uno de los mejores jugadores que ha tenido River en el último tiempo, pero no encajaba en el juego. Lo dificultaba. En este momento, no encontramos un nueve. Salvo que tuviéramos de 30 palos para arriba para gasta en un solo jugador”.

¿Los jugadores van a recuperar el nivel?: “Creo que es mental, anímico. El fútbol es un gran estado de ánimo. Colidio va a ser Colidio, Salas va a ser Salas, por nombrar algunos. Cuando vuelvan a su estado de ánimo, va a depender solo de ellos. Mayormente se lo adjudico a la cabeza. Tienen algo diferente, por eso están en River. Pero si agarrás uno por uno, no decís ‘este no puede jugar en River’. No pasa. Los que están fueron bien contratados”.

Respecto a la identificación del plantel con Gallardo: “Salvo algunos cambios, era el mismo grupo que venía. En muchos meses perdimos uno o dos partidos. Para mí, volviendo el tiempo atrás, influyó la esperanza que teníamos en la Libertadores. Ese golpe fue bastante complejo y el fútbol, que jugás muy seguido, no te deja reponerte. Después te pegan otra piña y te caíste. Creo que pasa más por ahí. El fútbol es más fácil de los que todos creen. Yo creo que no hay que buscar tantas vueltas. Todos somos responsables. Estoy convencido en la elección de Chacho. Sé que le puede dar una impronta de mirar el arco de enfrente y no mirar tanto lo que rodea. Que la gente nos acompañe como siempre y vamos a mejorar”.

Qué le dijo el Chacho Coudet sobre el vestuario: “Está entusiasmado. Los vio bajos. Poco a poco, está recuperándose. Es un tipo muy intenso a la hora de trabajar. Creo que se está encaminando la cosa”.

La participación de los juveniles con la llegada de Coudet y quiénes van a jugar: “Chacho está trabajando con el plantel y es muy pronto saber con quién va a contar. Esto es una opinión mía. Va a ver a quiénes encuentra mejor y va a poner sobre su idea futbolística”.

El periodo de adaptación en River y los problemas en la delantera: “La adaptación existe en cualquier lugar. En algunos es más difícil y en otros no tanto. Después está la adaptación al juego. Bareiro tuvo problemas en River como lo tuvo Borja, Pizzi en su época. Es un tipo de centrodelantero que, lamentablemente, no es del estilo que ha tenido River en sus largos años”.

“De Labruna para acá, eran todos nueves falsos. A mí me lo decía Pedernera: ‘Usted es nueve y medio. Tiene que jugar suelto’. Por decir los que estuvieron después de mí... Ángel, Falcao, Beltrán, Julián, todos son nueves que salían a jugar. Han venido nueves como Borja que han convertido porque River llega. Después, en el juego, no son del paladar del hincha. Eso lo van sintiendo. Borja terminó, muchas veces, silbado o cuestionado. Pero era el que más goles hacía. El fútbol tiene esto”.

Respecto a los jugadores y el peso de la camiseta de River: “Sería un error que los chicos que están hoy no sepan de qué se trata River. Ahí sí me enojaría. Deberían saberlo. El murmullo lo tenes que escuchar. Cuando pasan varios resultados que son negativos, el hincha es hincha”.

La irrupción de Santiago Beltrán y el futuro en el arco: “Ha dado muestras en estos partidos que es el futuro. Yo creo mucho en él por la cabeza que tiene. Es un pibe muy inteligente, tranquilo, con una calma y una paz rara en su edad. Como arquero, técnicamente, no lo digo yo porque con los arqueros me meto poco, pero dicho por Montes y Marcelo Barovero es un arquero técnicamente muy bueno”.

“Volvimos a traer a Centurión que tuvo un gran año en Independiente. Lástima que tenía un problema en su mano y tuvo una distensión. Pero ya está bien, va a depender de ellos el futuro del arco de River”.

El rendimiento de Marcos Acuña y su temperamento dentro de la cancha: “La verdad es que es un jugador que cuando piensa en jugar es extraordinario. Cuando sale de eso, cuando se pone en la discusión, se mete en un lío. Pero él lo debe saber mejor que nadie. Pero hay temperamentos que adentro de la cancha... uno afuera de la cancha piensa y dice, pero adentro no lo controla. Ya tiene la experiencia suficiente para saber que él debe evitar esos momentos”.

Los líderes en el fútbol actual: “Todo cambió. Los chicos tienen otro concepto, no quiere decir que sea mejor o peor. El fútbol ha cambiado como ha cambiado la vida. Hay otro concepto en el juego mismo. El fútbol de hoy no necesita líderes. Necesita que cada uno haga lo que debe hacer”.

Si es mejor su etapa como futbolista o como dirigente: “Nah, como jugador. No tiene comparación alguna. No porque sea mala, buena o mejor. Te divertís, haces lo que te gusta. La sensación de transmitir algo con lo que haces de manera innata. Desde que tengo uso de la razón voy atrás de una pelota. Desde ese lugar, es único. No hay nada que lo pueda compensar. Jugar al fútbol...”.