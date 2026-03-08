Deportes

La tajante sentencia de Flavio Briatore sobre el debut de Alpine en la Fórmula 1 y su participación en el GP de Australia

El asesor ejecutivo y líder del team francés se refirió al resultado del equipo en Melbourne

Flavio Briatore brindó su punto de vista del resultado de Alpine en Melbourne

Alpine no tuvo el inicio de temporada esperado. Más allá de que Pierre Gasly logró sumar un punto al terminar décimo en el Gran Premio de Australia, el rendimiento del monoplaza A526 fue llamativamente inferior a lo que la escudería preveía para el debut en la Fórmula 1. Franco Colapinto, por su parte, quedó relegado al 14° lugar después de un grave error del equipo que terminó con una dura penalización. Flavio Briatore, líder del team con sede en Enstone, se refirió a la participación de la escuadra francesa y dejó en claro que hay que elevar el nivel.

“Un punto en Melbourne. Buen trabajo hoy por parte de Alpine F1 Team al comenzar la temporada con un punto”, destacó en una publicación de su Instagram. No obstante, puntualizó en el hecho de que el rendimiento del equipo no fue tan bueno a lo largo de todo el fin de semana. “Sabemos cuáles son nuestras limitaciones y seguiremos trabajando para solucionarlas. Estamos deseando afrontar el reto en China”, comentó Briatore.

Ambos pilotos de Alpine afirmaron que no estaban conformes con el rendimiento del monoplaza, al punto de que Gasly soltó que estaba “decepcionado” y que “todos esperábamos más que esto después de la Qualy en la que quedó 14°. Vale destacar que la carrera en el Albert Park Circuit hubo seis abandonos, entre ellos los de Isack Hadjar de Red Bull y Óscar Piastri de McLaren.

El posteo de Flavio Briatore en su Instagram

Hoy he luchado duro por este punto. Ha sido una carrera bastante intensa con muchas batallas en todo momento. Tuve muchos problemas con el graining en mis neumáticos delanteros y algunos daños en el alerón delantero después del contacto, pero aun así estoy seguro de empezar el año en los puntos. Obviamente, queremos más. A ver qué podemos conseguir en China, pero confío en que hay más por venir”, comentó Pierre Gasly mediante un posteo en sus redes.

Por su parte, en las declaraciones difundidas por la prensa de Alpine, el francés que terminó P10 agregó: “Hay muchos aspectos positivos que destacar y estoy seguro de que esta semana dedicaremos muchas horas a trabajar, ya que hay muchas cosas que aprender de cara a la próxima semana. Sin duda, las carreras son diferentes. Hoy nos ha planteado muchos retos nuevos y ahora hay muchas tácticas y factores que entran en juego. Ahora que hemos visto cómo se desarrolla una carrera, hay muchos trucos nuevos que debemos comprender y poner en práctica para la próxima vez”.

Dicho comunicado del equipo francés también contó con el pedido de disculpas por parte de Steven Nielsen, director de Alpine, por el error que terminó con una sanción de Stop and Go sobre Colapinto. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, aseguró el directivo.

*El compacto del Gran Premio de Australia

En su análisis posterior, Nielsen profundizó sobre la infracción: “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación. Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”.

La escudería buscará dar un salto en su rendimiento de cara al próximo Gran Premio de China. Este se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái del 13 al 15 de marzo y contará con la primera de las seis carreras Sprint del calendario.

