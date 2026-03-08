La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Steve Nielsen le agradeció a Colapinto por evitar un grave accidente con Lawson

La impresionante maniobra de Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia es uno de los momentos más comentados en el mundo del automovilismo tras el inicio de la Fórmula 1. El argentino recibió los elogios de múltiples pilotos y de medios especializados al evitar a Liam Lawson en lo que pudo ser un trágico accidente. Steve Nielsen, director de Alpine, además de reconocer el grave error que sentenció al pilarense a terminar 14° en Melbourne, cubrió de flores al joven de 22 años por evitar el golpe con un movimiento sensacional. No obstante, hizo principal hincapié en los gastos que habría tenido el equipo.

“Vi las imágenes. En realidad no lo vi en el momento. (Franco) habló por la radio y dijo algo que no pude entender muy bien. Así que supe que algo había pasado y luego, después de la carrera, vi la repetición y fue aterrador. Me recordó a algo que ocurrió en una carrera de F2 en Mónaco en 2024”, comentó Nielsen sobre la maniobra de Colapinto, la cual comparó con una de Isack Hadjar —actual piloto de Red Bull— en las calles del principado.

Sin embargo, el director de Alpine bromeó sobre el momento y puso el foco en que, en caso de estrellarse, la escudería habría quedado en un serio problema con las piezas para reconstruir el monoplaza. “Afortunadamente, es un joven con buenos reflejos, por su propia seguridad y porque no tenemos suficientes piezas”, destacó entre risas Nielsen en diálogo con el portal especializado Motorsport.

*La impresionante maniobra de Colapinto en el inicio del GP de Australia

A pesar de la broma del momento, Nielsen fue tajante sobre el grave accidente que el argentino evitó. “No fue agradable de ver, pero por suerte terminó saliendo bien”, aclaró el experimentado ingeniero.

Además, hizo hincapié en las dificultades que presentan los nuevos monoplazas a la hora de la largada: “Supongo que siempre ha sido un problema. Se podría decir que ahora es peor, pero en el pasado hemos tenido gente que largaba lentamente. Diría que ahora es más frecuente. Me temo que esta puede ser una respuesta aburrida, pero creo que esta es la primera carrera de lo que inevitablemente será una gran curva de aprendizaje para todos nosotros”.

*El espectacular movimiento en la largada de Colapinto

Steve Nielsen fue el responsable de aclarar el grave error que cometió el equipo que derivó en la fuerte penalización que sufrió Colapinto, algo que influyó en su actuación. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, aseguró el directivo.

En su análisis posterior, Nielsen profundizó sobre la infracción: “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación. Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”.

Colapinto tuvo que cumplir una penalización de Stop and Go, una de las más severas del reglamento después de que un mecánico tocara el monoplaza cuando ya estaba prohibido. Steve Nielsen fue contundente con sus declaraciones y destacó el desempeño del argentino a pesar de la compleja situación en la que quedó: “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”.

La escudería buscará dar un salto en su rendimiento de cara al próximo Gran Premio de China. Este se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái del 13 al 15 de marzo y contará con la primera de las seis carreras Sprint del calendario.