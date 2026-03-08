Deportes

La curiosa reflexión del director de Alpine para agradecerle a Colapinto la maniobra que evitó un accidente en Australia

Steve Nielsen, uno de los líderes del equipo francés, elogió al argentino por su movimiento para esquivar a Lawson en el arranque de la temporada de la Fórmula 1

Guardar
Steve Nielsen le agradeció a
Steve Nielsen le agradeció a Colapinto por evitar un grave accidente con Lawson

La impresionante maniobra de Franco Colapinto en la largada del Gran Premio de Australia es uno de los momentos más comentados en el mundo del automovilismo tras el inicio de la Fórmula 1. El argentino recibió los elogios de múltiples pilotos y de medios especializados al evitar a Liam Lawson en lo que pudo ser un trágico accidente. Steve Nielsen, director de Alpine, además de reconocer el grave error que sentenció al pilarense a terminar 14° en Melbourne, cubrió de flores al joven de 22 años por evitar el golpe con un movimiento sensacional. No obstante, hizo principal hincapié en los gastos que habría tenido el equipo.

“Vi las imágenes. En realidad no lo vi en el momento. (Franco) habló por la radio y dijo algo que no pude entender muy bien. Así que supe que algo había pasado y luego, después de la carrera, vi la repetición y fue aterrador. Me recordó a algo que ocurrió en una carrera de F2 en Mónaco en 2024”, comentó Nielsen sobre la maniobra de Colapinto, la cual comparó con una de Isack Hadjar —actual piloto de Red Bull— en las calles del principado.

Sin embargo, el director de Alpine bromeó sobre el momento y puso el foco en que, en caso de estrellarse, la escudería habría quedado en un serio problema con las piezas para reconstruir el monoplaza. “Afortunadamente, es un joven con buenos reflejos, por su propia seguridad y porque no tenemos suficientes piezas”, destacó entre risas Nielsen en diálogo con el portal especializado Motorsport.

*La impresionante maniobra de Colapinto en el inicio del GP de Australia

A pesar de la broma del momento, Nielsen fue tajante sobre el grave accidente que el argentino evitó. “No fue agradable de ver, pero por suerte terminó saliendo bien”, aclaró el experimentado ingeniero.

Además, hizo hincapié en las dificultades que presentan los nuevos monoplazas a la hora de la largada: “Supongo que siempre ha sido un problema. Se podría decir que ahora es peor, pero en el pasado hemos tenido gente que largaba lentamente. Diría que ahora es más frecuente. Me temo que esta puede ser una respuesta aburrida, pero creo que esta es la primera carrera de lo que inevitablemente será una gran curva de aprendizaje para todos nosotros”.

*El espectacular movimiento en la largada de Colapinto

Steve Nielsen fue el responsable de aclarar el grave error que cometió el equipo que derivó en la fuerte penalización que sufrió Colapinto, algo que influyó en su actuación. “Desafortunadamente, un error operativo obligó a Franco a cumplir una sanción que acabó con cualquier posibilidad de puntuar. Esto es algo que nosotros, como equipo, asumimos con responsabilidad y solo podemos disculparnos con Franco, ya que estuvo fuera de su control. Habría adquirido mucha experiencia en la carrera de hoy y estoy seguro de que pasará mucho tiempo con el equipo y con Pierre, desarrollando algunas de esas nuevas habilidades que los pilotos ahora deben desplegar en las carreras”, aseguró el directivo.

En su análisis posterior, Nielsen profundizó sobre la infracción: “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación. Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir”.

Colapinto tuvo que cumplir una penalización de Stop and Go, una de las más severas del reglamento después de que un mecánico tocara el monoplaza cuando ya estaba prohibido. Steve Nielsen fue contundente con sus declaraciones y destacó el desempeño del argentino a pesar de la compleja situación en la que quedó: “Más allá del error de procedimiento que le costó la penalización, no creo que Franco haya cometido errores”.

La escudería buscará dar un salto en su rendimiento de cara al próximo Gran Premio de China. Este se desarrollará en el Circuito Internacional de Shanghái del 13 al 15 de marzo y contará con la primera de las seis carreras Sprint del calendario.

Temas Relacionados

Steve NielsenFranco ColapintoAlpineFórmula 1F1F1 hoyGran Premio de AustraliaLiam Lawsondeportes-argentina

Últimas Noticias

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

En una entrevista con CBS Sports Golazo, el delantero portugués recordó su encuentro con Paolo Maldini. Cómo la exigencia de Zlatan Ibrahimović y el apoyo familiar fueron claves para consolidarse en uno de los clubes más exigentes de Europa

“Sabía que mi destino era

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Cody Garbrandt logró imponerse pese a recibir tres impactos ilegales en la ingle de parte de su rival, el chino Xiao Long

Un luchador de UFC recibió

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

El argentino superó con claridad al checo Jiri Lehecka por 6-4 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 californiano

Sebastián Báez avanza con autoridad

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

En medio de un encuentro dirigencial en Córdoba, el presidente de la AFA se refirió a la decisión del Millonario

La respuesta de Tapia a

A raíz de una polémica, no le habían validado el récord de media maratón y ahora “destrozó” la marca: le bajó diez segundos

Jacob Kiplimo logró la hazaña en Portugal. Ya lo había conseguido anteriormente, pero su registro no quedó homologado por la presencia de un auto guía

A raíz de una polémica,
DEPORTES
Checo Pérez volvió a la

Checo Pérez volvió a la Fórmula 1 y aseguró: “Nunca me fui”

“Sabía que mi destino era el Milan”: la confesión de Rafael Leão sobre el llamado que le cambió la vida

Un luchador de UFC recibió una brutal patada en los testículos y vomitó en pleno combate: “Nunca me habían golpeado tan fuerte”

Sebastián Báez avanza con autoridad en Indian Wells y ahora enfrentará a un ex número uno del mundo

La respuesta de Tapia a la salida de River del Comité Ejecutivo: “Cuando asumimos, no estaba”

TELESHOW
Las famosas se sumaron al

Las famosas se sumaron al 8M: mensajes, recuerdos y arte por el Día Internacional de la Mujer

La felicidad de Floppy Tesouro al recibir el alta tras 48 horas de internación: el romántico gesto de su pareja

Thiago Medina y Daniela Celis hablaron de su relación en medio de rumores de reconciliación: “Dar el mejor ejemplo”

Las desopilantes respuestas de Ana García Moritán a su padre Roberto que enternecieron a todos: “Viendo dibujitos”

Jorge Martínez fue operado de urgencia: los detalles de su estado de salud

INFOBAE AMÉRICA

Boric y Kast retoman el

Boric y Kast retoman el traspaso de mando en Chile tras una semana de ruptura por el proyecto del cable submarino a China

El Ejército de Israel abatió al secretario militar del depuesto líder supremo de Irán en un ataque aéreo en Teherán

Un derrumbe en una mina de Rubaya deja al menos 300 muertos en la República Democrática del Congo

Alerta en Australia: las autoridades del Territorio del Norte advirtieron que hay “cocodrilos por todas partes”

Entre la altura y la intimidad: cómo los ascensos prolongados obligan a repensar la gestión de residuos