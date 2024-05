La magistral maniobra de un piloto en el túnel de Mónaco que evitó una tragedia en la Fórmula 2 y dio que hablar en el automovilismo

El circuito callejero de Mónaco es histórico. Uno de los más icónicos de la Fórmula 1. El riesgo que se corre para lograr mejorar las marcas de velocidad o realizar un sobrepaso es alto, y eso quedó demostrado en la qualy de Fórmula 2 con la escena que protagonizaron el francés Isack Hadjar y el japonés Ritomo Miyata.

Los 22 vehículos de la segunda categoría salieron a clasificar en dos lotes de 11. El primero, que tuvo al argentino Franco Colapinto en el tercer lugar de su grupo (quinto en la general), vivió una escena que no terminó en tragedia de milagro. Y por la brillante reacción del promisorio corredor del Red Bull Junior Team...

Miyata sufrió un desperfecto en su monoplaza de la escudería Rodin Motorsport. Las banderas comenzaron a advertir de lo sucedido, mientras el asiático se trasladaba cada vez más lento por el histórico túnel del circuito monegasco. Sin embargo, Hadjar entró a toda velocidad en esa zona sin saber lo que estaba ocurriendo y al mismo tiempo que Miyata quedaba en un punto ciego.

Las imágenes son elocuentes: el francés tiene una brillante reacción en segundos para dar un volantazo que le permitió tanto esquivar al coche de su rival como evitar impactar a toda velocidad contra el muro de contención. Era el tramo final de la tanda, cuando restaban apenas cinco minutos para el cierre, y todos estaban intentando mejorar sus tiempos. “Casi me estrello en el túnel”, le comunicó el corredor a su equipo, según mostraron las comunicaciones internas de la transmisión oficial.

La reacción de Ollie Bearman

“¡Eso estuvo cerca! Reacción irreal”, posteó la cuenta oficial de Fórmula 2 tras compartir la escena de lo sucedido. Al mismo tiempo que replicó la cara del corredor Ollie Bearman en el boxes, mientras veía escenas en vivo de lo hecho por su colega en la pista: “Ollie Bearman somos todos nosotros”. El británico, que se hizo conocido semanas atrás por su debut de emergencia en la Fórmula 1, era uno de los 11 corredores esperando en boxes para salir a clasificar en el segundo grupo del día. “Estuvimos al borde de la tragedia“, relató uno de los comentaristas de F2 en la transmisión francesa que emitió el Canal+.

Lo hecho por el corredor de Campos Racing se convirtió inmediatamente en viral en redes sociales. El parisino de padres argelinos ya es una de las grandes promesas del automovilismo mundial a sus 19 años: fue cuarto en la Fórmula 3 del 2022 y tuvo un debut irregular en la Fórmula 2 el año pasado (finalizó 14°). Sin embargo, es uno de los apellidos que respalda el histórico programa de pilotos de Red Bull en F2 junto al español Pepe Martí y en este inicio de 2024 ya se ubica tercero tras ganar dos carreras, y a pesar de tener problemas que derivaron en el retiro en otras tres.

Más allá de esta maniobra repleta de peligro y su accionar que evitó tener que lamentar un accidente peligroso, Hadjar tuvo el tercer mejor tiempo de ambas sesiones de clasificación detrás del neerlandés Richard Verschoor (1:21:283) de Trident en su grupo. En los primeros cinco lugar de la Feature Race del domingo se ubicarán Victor Martins (2° con 1:21.310), Paul Aron (4° con 1:21.347) y Franco Colapinto (5° con 1:21.655).

En la previa, el corredor de raíces argelinas había elogiado el circuito de Mónaco: “Lo que más me gusta de la pista es el diseño, creo que es increíble. He ganado allí antes, en realidad fue el fin de semana en que fiché por Red Bull, así que me trae muchos recuerdos. Es un lugar especial y creo que es la mejor pista del mundo. Es donde se siente la adrenalina al estar tan cerca de las barreras en todas partes, es simplemente increíble”, según replicó el portal especializado Motorsportweek, en referencia a la victoria del 2021 que obtuvo en la Fórmula Regional Europea. Y habló sobre lo que debería hacer durante la tanda clasificatoria: “Creo que la vuelta de clasificación se trata de confianza en los frenos, de poder frenar muy tarde. En este circuito es muy complicado dar ese paso en la frenada porque todo está igualado. Creo que se trata de cuánto margen dejas para acercarte a las paredes”.