“Este sujeto apesta”: el áspero cruce entre pilotos en el GP de Australia que revivió una histórica rivalidad

El mexicano y el neozelandés, que tienen una férrea rivalidad desde 2024, se tocaron en Melbourne

Cadillac hizo historia al debutar de manera oficial en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. A pesar de que Valtteri Bottas tuvo que abandonar por un problema mecánico, Sergio Pérez logró cruzar la bandera a cuadros en la 16° posición, algo que supone un logro para una escudería que se construyó de cero. Pese a que el rendimiento de su monoplaza es inferior al resto, el mexicano se las ingenió para pelear en la pista y tuvo un fuerte enfrentamiento con Liam Lawson. Checo y el piloto de Racing Bulls revivieron una vieja rivalidad y se sacaron chispas tanto en la pista como en sus declaraciones.

La actuación del neozelandés se vio empañada por una pésima largada, en la que Franco Colapinto realizó una maniobra espectacular para esquivarlo en la recta principal. Después de varios giros, el Racing Bulls se topó con Checo en la pista y, como ocurrió en reiteradas oportunidades en 2024, tuvieron un áspero encuentro. Lawson atacó al mexicano en la curva tres por la parte exterior del asfalto, pero el experimentado piloto de Cadillac le cerró el camino y ambos monoplazas se tocaron con sus ruedas.

Sin embargo, el piloto del equipo satélite de Red Bull se tomó revancha en la curva 11 y logró superar a Checo, aunque hubo nuevamente contacto entre sus vehículos antes de que se consumara el adelantamiento. “Este sujeto apesta”, soltó Lawson por la radio del equipo. Por su parte, Pérez no se quedó en silencio: “¡Jaja! ¿Qué le pasa a este tipo?”.

El ambiente caldeado entre ambos no se limitó a la pista y siguió en sus declaraciones posteriores. “Dos años después, todavía no lo superó. Me estaba peleando como si fuera por el campeonato mundial y estábamos luchando por la posición 16. Obviamente no me importa demasiado, mi carrera ya estaba terminada en ese punto, así que seguiremos adelante”, disparó Liam Lawson en la conferencia de prensa, según difundió el portal especializado Motorsport.

En el debut absoluto de Cadillac, Checo Pérez tuvo un fuerte enfrentamiento con Liam Lawson (REUTERS/Mark Peterson)

La rivalidad entre Sergio Pérez y Liam Lawson se remonta a la temporada 2024. Checo estaba en una delicada situación en Red Bull y tenía una gran presión encima para mantener su butaca, mientras que el neozelandés consiguió destacados resultados en el equipo satélite y era uno de los candidatos a reemplazar al mexicano como compañero de Max Verstappen. Dicha pelea derivó en una guerra de declaraciones y múltiples choques entre sí en la pista.

Tras ausentarse en 2025, el experimentado corredor latinoamericano regresó a la mano de Cadillac en la F1 y revivió la antigua disputa con el joven de 24 años. “No fue nada ilegal, él simplemente fue agresivo”, añadió Lawson en conferencia. Por su parte, Checo Pérez intentó apaciguar la temperatura del enfrentamiento: “Quiero decir, para mí solo fue competir y fue un poco divertido, eso es realmente todo. Yo estaba en un coche mucho más lento, así que creo que está bien competir”.

Las maniobras fueron investigadas por dirección de carrera, aunque ninguno de los competidores sufrió una penalización. “El coche 30 (LAW) intentó adelantar al coche 11 (PER) por el exterior en la curva 3. Se produjo un contacto rueda con rueda entre los coches en el vértice y LAW se salió de la pista y se reincorporó detrás del coche 11. El eje delantero de LAW no estaba por delante del eje delantero de PER en el vértice y, aplicando las Directrices de Conducta al Volante, los comisarios determinaron que LAW no tenía derecho a espacio a la salida de la curva 3 y, por lo tanto, no fue obligado a salirse por PER”, explicaron las autoridades en el documento oficial de la FIA.

*El compacto del Gran Premio de Australia

A pesar de que Checo Pérez terminó en el último lugar entre los competidores que lograron finalizar la carrera, se mostró orgulloso por el trabajo de la escudería. “El primer paso está dado. Como equipo, completar la carrera fue increíble. Es una pena que Valtteri no pudiera terminarla, pero en general fue una gran jornada, una gran recuperación para el fin de semana”, comentó el mexicano sobre el debut absoluto de Cadillac en la Máxima.

No obstante, hizo hincapié en que, a partir de ahora, deberán centrarse en ser competitivos: “Empezamos con muchos problemas, pero creo que, de ahora en adelante, obviamente la luna de miel ha terminado y ahora se trata de dar grandes pasos adelante, necesitamos poner en marcha un plan en el equipo para avanzar y cerrar la brecha, algo que creo que podemos hacer”.

La agenda de la Fórmula 1 volverá a tener actividad el próximo fin de semana con el Gran Premio de China, que contará con Sprint. La carrera principal en Shanghái será el domingo 15 de marzo a las 04:00 (hora argentina).