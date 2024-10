Liam Lawson desafió a Checo Pérez tras el fuerte cruce en el GP de México: “No estoy acá para hacer amigos”

Liam Lawson volvió a hablar sobre su maniobra con Checo Pérez y dejó una frase desafiante

Las internas en las escuderías de la Fórmula 1 arden a flor de piel sobre el cierre de la temporada y Red Bull se encuentra en una disyuntiva con los pilotos titulares del primer equipo. Sergio Pérez no demostró un gran rendimiento a lo largo del año y Liam Lawson, que ya le sacó el puesto a Daniel Ricciardo en Racing Bulls, está demostrando su valía en la Máxima. Después del polémico momento vivido entre ambos en el Gran Premio de México, el corredor de 22 años volvió a dejar una frase desafiante.

La incertidumbre con el compañero de Max Verstappen en el cuadro de los dos toros comenzó ante los flojos resultados de Checo, quien, por segunda temporada consecutiva, está muy lejos del nivel del neerlandés. Por su parte, el neozelandés se convirtió en el principal contendiente a robarle su puesto, sumado a la posibilidad de que Franco Colapinto se meta en la pelea, en un panorama que se vio reflejado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El piloto de Racing Bulls se cruzó al mexicano en la curva 4, quien lo dejó sin espacio en la pista. Ante esto, Lawson volvió de forma muy agresiva y tocó a Pérez en la siguiente curva. Después de que ambos hayan dejado polémicas declaraciones una vez finalizadas las 71 vueltas, el nacido en Nueva Zelanda expresó su actitud en la previa del Gran Premio de Brasil.

“Quizás pueda aprender de los errores que cometí, pero al mismo tiempo, seguiré los consejos de todos los que pueda y mi objetivo no es salir a hacerme enemigo de nadie, ese no es el objetivo obviamente. Pero al mismo tiempo no estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para ganar”, deslizó el oceánico.

El gesto de Liam Lawson a Checo Pérez en el GP de México de Fórmula 1

“Mi actitud hacia las carreras y cómo afronto las carreras en la Fórmula 1 no cambiará, así seré siempre. Pero al mismo tiempo, hay cosas ahí. Si cometo errores siempre aprenderé de ellos, y claramente en México cometí un error, y aprenderé de ello”, comentó. A su vez, prosiguió: “Hablamos brevemente después de la carrera, pero al mismo tiempo abandonamos la pista muy pronto, al menos inmediatamente después. Creo que fue una pelea en la pista y, obviamente, me disculpo por lo que hice después del incidente. Pero en términos de la pelea que tuvimos en la pista, supongo que se consideró un incidente de carrera y algo que fue una batalla del momento”.

La polémica escaló significativamente en Red Bull, ya que varias de las personas más influyentes en la pirámide de la escudería expresaron su opinión sobre el tema. Uno de ellos fue Helmut Marko, asesor deportivo, quien dijo que “Lawson fue el mayor culpable” y que la situación fue una “colisión innecesaria”. Estos pueden ser puntos negativos para el joven piloto a la hora de ocupar el puesto de Checo, que sí se demostró muy disconforme con la actitud del neozelandés.

“Totalmente innecesaria. Estaba fuera de la pista. Le hice la maniobra en la curva 4 y en la 5 cruzó la curva por fuera. Llegamos a tener daño los dos. Arruinó mi carrera y la suya”. Y sentenció: “Eso no es asunto mío (saber si hablarán con Lawson) depende de ellos. Pero hoy le costó muchos puntos a Red Bull Racing, así que creo que deberían hablar con él al respecto. También hizo lo mismo con Fernando Alonso la carrera pasada, con Franco Colapinto al final. Fue una pena porque creo que podíamos haber sumado puntos”.

A pesar de los dichos de Pérez y de que la maniobra no haya sentado bien en Marko y Christian Horner, Lawson se mostró tajante en su postura y aseguró que nadie le dijo que cambie su actitud. “No creo que quieran que corra de manera diferente. Pero, obviamente, el objetivo no era hacer contacto con otro coche de Red Bull, y como dije en ese momento no era mi intención en ese momento, y mirando hacia atrás tal vez podría haberlo evitado y claramente eso habría sido lo correcto en ese momento”.

Ahora, a falta de cuatro fechas para el final de la temporada en la Fórmula 1, el Gran Premio de Brasil podrá ser definitivo en la escudería Red Bull, de la que se espera que empiece a tomar decisiones contundentes a la hora de elegir a sus pilotos. Asimismo, el circuito de Interlagos contará con una carrera Sprint, por lo que los pilotos tendrán más oportunidades de sumar puntos y demostrar su verdadero nivel en la grilla.