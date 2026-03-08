Definición por penales, invasión y guerra de bengalas: los incidentes tras el clásico entre Celtic y Rangers por la Copa Escocia

Celtic y Rangers se enfrentaron por la Copa

El Celtic avanzó a las semifinales de la Copa de Escocia tras imponerse al Rangers en el derbi de Glasgow, decidido por penales después del empate sin goles en el tiempo reglamentario en el Ibrox Stadium. Al concluir el partido, la tensión estalló: seguía habiendo jugadores en el campo cuando hinchas de ambos equipos invadieron el césped, en un caso para celebrar la victoria y en el otro para expresar su decepción.

La seguridad intervino formando un cordón humano entre los grupos, mientras decenas de aficionados del Celtic invadieron el césped para celebrar y cientos de seguidores rivales los enfrentaron lanzando objetos y material pirotécnico. La policía detuvo a varios encapuchados y el intercambio de insultos persistió hasta que se restableció el orden.

La victoria del Celtic llegó pese a no haber realizado ningún disparo a puerta durante los 120 minutos de juego, en contraste con los 24 remates del Rangers, que tampoco logró abrir el marcador tras la anulación de un gol por mano sancionada vía VAR. Tomas Cvancara convirtió el penal definitivo que selló el pase.

Tras el 0-0, el pase a las semifinales de la Copa Escocia se dirimió en la tanda

En la tanda decisiva, el Rangers falló dos lanzamientos, los ejecutados por James Tavernier y Djeidi Gassama, mientras que el conjunto dirigido por Martin O’Neill convirtió todos sus penales. El reciente precedente entre ambos rivales había sido el empate a dos goles de la semana anterior en la liga escocesa.

“La Asociación Escocesa de Fútbol condena el comportamiento de los aficionados que entraron al campo de juego después del partido de cuartos de final de la Copa Escocesa Scottish Gas de hoy en el estadio Ibrox. Se llevará a cabo de inmediato una investigación de acuerdo con el Protocolo del Panel Judicial”, expuso la Federación local en sus canales oficiales.

El partido, parte de la serie conocida como "Old Firm“, marcaba el primer enfrentamiento con presencia significativa de la hinchada visitante en casi una década. En esta ocasión, se permitió el acceso completo de la tribuna a los seguidores de Celtic, con una asistencia de 7.500 aficionados visitantes, cantidad que no se otorgaba desde 2018, año en el que se había restringido a menos de 1.000 entradas.

Incluso, en 2023 se había vetado el ingreso de los aficionados del Celtic por antecedentes de enfrentamientos.

Entre las situaciones investigadas por la policía se encuentra la entrada sin boleto de algunos seguidores al sector Broomloan Road Stand antes del inicio, lo que obligó al cierre temporal de los torniquetes y retrasó el operativo de seguridad.

La jefa superintendente Kate Stephen describió lo sucedido una vez que culminó el encuentro como "vergonzoso", tal lo indicado por The Guardian, y manifestó que tanto los responsables del fútbol como la sociedad deben rechazar estos actos. Según precisó, tanto efectivos policiales como civiles resultaron heridos, algunos por individuos que portaban objetos peligrosos.

En cuanto al partido, la eliminación dejó un sabor aún más amargo en los locales, que pocos días antes habían perdido una ventaja de dos goles en un empate 2-2 frente al Celtic por liga, también en el Ibrox Park.

Mientras tanto, la supremacía histórica entre ambos clubes se pone en duda esta temporada, con el Hearts liderando la clasificación y la posibilidad de que Rangers y Celtic no se repartan el título liguero por primera vez desde 1984-1985, año de la última consagración de un equipo distinto, el Aberdeen.