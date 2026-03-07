“Mirá que acabo de salir de la cárcel y puedo pegarte un tiro”: Gio Moreno recordó la amenaza de muerte que sufrió en Racing

Gio Moreno recordó cuando lo amenazaron de muerte durante su paso por Racing

El ex futbolista colombiano Gio Moreno recordó el momento en que fue víctima de amenazas de muerte durante su etapa en el club argentino Racing Club, tras un episodio con hinchas luego de una derrota ante Boca Juniors en Avellaneda. Las declaraciones surgieron durante una entrevista concedida al canal de Youtube Los del Sur, donde el ex jugador repasó los momentos de tensión que atravesó en la Academia, donde disputó 50 partidos y marcó 11 goles.

La situación se remonta a una jornada en la que el cuadro albiceleste cayó frente a los de la Ribera en el estadio Presidente Perón, conocido como El Cilindro. El encuentro finalizó 2-1 a favor del conjunto xeneize, y tras el pitazo final, Moreno intercambió su camiseta con Luca Viatri, quien le dio la camiseta de Juan Román Riquelme, ídolo personal del colombiano. Este gesto fue interpretado por parte de la hinchada como una ofensa hacia los colores del club.

En la entrevista, Moreno detalló que, al terminar el partido, decidió cambiar su camiseta porque “Román es mi ídolo”. Según relató, “cuando jugás contra Messi, todo el mundo le pide la camisa a Messi, porque a los ídolos uno las quiere pedir. Y era la camisa de Román, que era mi ídolo. Cuando yo llegué allá, lo primero que dije es: ‘Mi ídolo es Román’”.

El episodio escaló cuando, al salir del estadio, Moreno fue interceptado por simpatizantes del equipo. Los agresores exigieron al colombiano que abandonara el club y lo amenazaron con “pegarle un tiro” y “arruinarle la carrera” si no mejoraba su rendimiento.

El mediocampista fue amenazado durante su estadía en Avellaneda - crédito EFE

En el diálogo con Los del Sur, el propio Moreno recordó el momento en que uno de los hinchas se le acercó para increparlo por el cambio de camiseta: “Uno de los hinchas me dice, a mí no se me olvida, me dice: ‘Mirá que yo acabo de salir de la cárcel y a mí no se me da nada pegarte un tiro’. Y entonces yo le dije: ‘¿Qué puedo hacer yo? Si querés pegarme un tiro, pegámelo. Si querés que me vaya del equipo, yo me voy’”.

La reacción del jugador colombiano fue de incredulidad ante la magnitud de la amenaza. “Yo estaba muy tranquilo porque dije: ‘Yo no creo que alguien me vaya a hacer algo aquí delante de todo el mundo, que me vaya a disparar’”. Moreno explicó que en su país es habitual intercambiar camisetas, y que nunca pretendió faltar el respeto a Racing ni a su hinchada. “Lo que lo enfadaba era que había cambiado la camisa y le dije: ‘Yo no sabía, yo no estoy ofendiendo a nadie. Román es mi ídolo y por eso cambié la camisa con Román’”.

En su momento, tras el episodio, las autoridades del club expresaron su repudio y ofrecieron el acompañamiento institucional necesario. El por entonces presidente de Racing Club, Gastón Cogorno, afirmó que iban a “ir hasta las últimas consecuencias” para esclarecer lo sucedido y reforzar la seguridad tanto del plantel como de las instalaciones.

En la misma entrevista, Moreno relató que, tras la amenaza, integrantes de la barra brava se acercaron a pedirle disculpas, alegando que todo fue producto de un malentendido y que no existían intenciones reales de hacerle daño. “Después la barra vino a pedirme disculpas, un montón de mensajes, toda la gente. ‘No, nos equivocamos, fue un malentendido’. Por eso yo sigo en Racing”.

Pese a este hecho, el paso de Gio Moreno por Racing Club dejó una marca en la memoria de los hinchas tanto por sus goles como sus exquisitos movimientos dentro del campo de juego. El colombiano se mantuvo en el equipo hasta mediados de 2012, cuando finalmente dejó la institución tras dos años en el fútbol argentino para defender los colores del Shanghái Greenland Shenhua.

Tras casi una década en el fútbol chino, Gio Moreno decidió regresar al país para vestir los colores de su amado Atlético Nacional, donde se retiró de la actividad profesional en 2022. A lo largo de su carrera conquistó un torneo de Segunda División con Envigado, dos Copa de China con el Shanghái Shenhua y el Torneo Apertura con Atlético Nacional.