Los cambios en las penalizaciones que pidieron los pilotos y comenzarán aplicarse a partir del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

La Fórmula 1 realizó modificaciones en las directrices de carrera (AP Photo/Scott Barbour)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 inició oficialmente con el Gran Premio de Australia. Los monoplazas debutaron en pista con las prácticas libres y la expectativa por cómo se desarrollará la carrera del domingo mantiene expectante a la Máxima. En la antesala del atractivo principal en Melbourne, la FIA dio a conocer cambios respecto a las penalizaciones que reciben los pilotos por sus maniobras en pista, con el foco puesto en ser más flexibles a la hora de imponer sanciones. Además, se hizo una importante aclaración sobre los adelantamientos.

Después de una reunión entre la organización y los corredores en el pasado GP de Qatar en 2025, la FIA implementó modificaciones en el documento oficial conocido como “Directrices sobre normas de conducción”. Una de las especificaciones que se agregó se centra en el sistema de puntos de penalización, los cuales se otorgarán por “acciones peligrosas, imprudentes o aparentemente deliberadas que resulten en una colisión” o “por otro comportamiento inaceptable o antideportivo”.

La normativa indica que si un competidor acumula 12 puntos en su superlicencia en un periodo de 12 meses no podrá participar de una carrera. En 2024, Kevin Magnussen tuvo que ausentarse en una fecha con Haas, mientras que en la presente temporada, Oliver Bearman, también del equipo estadounidense, está a solo dos unidades de quedar inhabilitado. Max Verstappen estuvo cerca de ser sancionado en 2025 al sumar 11 puntos.

Según replicó el portal especializado Motorsport, las modificaciones que implementó la FIA promueven que las directrices de carrera sean más “flexibles” y con “sentido común”, algo que supone una “victoria para los pilotos”. El medio The Race hizo hincapié en que los cambios fueron “muy solicitados” por competidores, ya que “las directrices han sido constantemente criticadas en los últimos años”.

La FIA implementó nuevas aclaraciones a la hora de analizar maniobras de adelantamientos durante una carrera (REUTERS/Marco Bello)

Uno de los apartados más importantes que se añadieron en las directrices de conducción se centra en cuatro ítems que los directores deberán tener en cuenta a la hora de imponer penalizaciones. Dos de estos hacen foco en las maniobras de ataque por parte de los pilotos: “Un coche que está siendo adelantado, o que está realizando un adelantamiento, no puede simplemente ‘desaparecer’”.

Además, se indica que “el vértice puede variar dependiendo de la línea de carrera tomada y/o la naturaleza de la curva en sí”. Esta puntualización agrega un margen en la interpretación de los comisarios sobre una maniobra en la que dos pilotos se tocan.

Al mismo tiempo, se realizó una aclaración respecto al momento en el que un competidor realiza una bloqueada con su monoplaza. Sobre esto, se aclara que “un bloqueo o una pequeña corrección de la dirección no implican necesariamente que el conductor haya perdido el control” y que “una aparente pérdida temporal de control, o un bloqueo, puede deberse a un intento de evitar una colisión, o simplemente a las ‘leyes de la física’”.

Hay que destacar que la FIA aclara en el documento de las directrices sobre normas de conducción que “en todo momento, los comisarios tomarán sus decisiones basándose en el Reglamento, pero estas se verán influidas y guiadas por las presentes directrices y por la experiencia de los comisarios de pista”.

Respecto a los sobrepasos “se determina que el piloto que adelanta tiene prioridad, es responsabilidad del piloto que defiende su posición evitar una colisión o forzar al piloto que adelanta a salirse de la pista”. No obstante, la FIA aclara que “muchos incidentes requieren un juicio subjetivo”.

Las nuevas modificaciones comenzarán a implementarse en el Gran Premiio de Australia del 2026 (Photo by Paul Crock / AFP)

“Es probable que esto empodere a los comisarios a no ser tan rígidos en la aplicación de los tecnicismos de las pautas a escenarios de carreras complejos, una queja común de los conductores”, remarcó con énfasis el portal especializado The Race.

Otra de las variantes que se agregó puntualiza en cómo proceder con una presunta penalización cuando un piloto se sale del trazado mientras está siendo perseguido por un rival. “Si, mientras defiende una posición, un coche sale de la pista (o corta una chicana) y se reincorpora en la misma posición, los comisarios generalmente considerarán que ha obtenido una ventaja duradera”, aclara el reglamento.

Las nuevas variantes comenzarán a regir desde el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia. En medio de un contexto en el que los corredores se siguen adaptando a la nueva era de monoplazas, las modificaciones en las directrices de conducción añadirán un condimento más a la carrera en Melbourne, que está pautada para el domingo 8 de marzo a partir de las 01:00 (hora argentina).