La tajante frase de Max Verstappen ante su posible suspensión en la Fórmula 1

Max Verstappen en los boxes del Circuito Gilles Villeneuve (REUTERS/Mathieu Belanger)

Si Max Verstappen recibe un punto de penalización en su Superlicencia en Canadá o en Austria, se perderá una carrera de Fórmula 1. Sin embargo, el cuatro veces campeón mundial y baluarte de Red Bull, dejó en claro que no modificará su enfoque en las próximas carreras.

El neerlandés acumula actualmente 11 puntos de penalización en los últimos 12 meses, y de alcanzar los 12 puntos sufriría la prohibición de participar en una carrera. Esta situación lo coloca en una posición delicada de cara a los Grandes Premios de Canadá y Austria, donde cualquier infracción podría costarle caro.

En la rueda de prensa organizada por su escudería en el sector corporativo de los boxes del Circuito Gilles Villeneuve ubicado en la Isla de Notre-Dame, en Montreal, el neerlandés de 27 años volvió a ser contundente en el contacto con los periodistas.

“No ha cambiado nada. ¿Por qué debería hacerlo?”, expresó el piloto, quien aseguró que seguirá compitiendo con la misma intensidad que lo caracteriza. Además, subrayó su confianza en sí mismo y en su estilo de conducción, dejando en claro que no planea adoptar una postura más conservadora en la pista. “Es lo que hay. Antes tenía ocho puntos y ahora son once. Quiero decir: no puedo echarme atrás en todo. Simplemente voy a correr como siempre. Confío en mí mismo”, sentenció.

Max insistió en que “no necesitaba meditar” para analizar si las medidas tomadas en su contra eran justas: “Pero al mismo tiempo, la vida no es justa. No me preocupa. Sólo vengo aquí a correr, y siempre correré duro, como creo que debo correr. Y luego pasamos a la siguiente carrera”, afirmó.

El neerlandés logró dos triunfos este año con su Red Bull y es tercero en el campeonato (REUTERS/Bruna Casas/File Photo)

El incidente que elevó su total de puntos de penalización ocurrió durante el reciente Gran Premio de España, donde Verstappen recibió una sanción de 10 segundos y tres puntos de penalización tras un choque con George Russell, piloto de Mercedes, en las etapas finales de la carrera. Este episodio, sumado a otros incidentes acumulados en los últimos meses, lo ha colocado al borde de la suspensión.

Verstappen, pese a sus declaraciones, volvió a reconocer su error en la competencia catalana: “Por supuesto, como he dicho, no era lo correcto en ese momento. Fue un error de juicio, claramente, en la curva, pero no hace falta entrar en todos los detalles de por qué, cómo y qué. Todo el mundo comete errores en la vida. Todos aprendemos de ellos y seguimos adelante”. Aunque luego esgrimió que “han sido unas cuantas vueltas seguidas muy frustrantes. Me han embestido en la recta, casi me caigo con los neumáticos duros. Luego me embistieron en la curva 1”.

Algunos de los puntos de penalización de Verstappen vencerán el 30 de junio, por eso la carrera de Austria, que se correrá un día antes, resulta clave. Al respecto, un periodista le planteó que el tema de las penalizaciones seguirá en las futuras carreras y Max se mostró tranquilo: “Tal vez para ti, no para mí. No pienso en ello”.

Max Verstappen logró dos victorias este año y se ubica tercero en el campeonato con 137 puntos. En tanto que los pilotos de McLaren mandan con Oscar Piastri (186), producto de sus cinco victorias, y Lando Norris (176), con dos triunfos.