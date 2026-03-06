Sufrió una grave lesión en los Juegos Olímpicos, corrió riesgo de amputación y sorprendió con su recuperación a un mes de ser operada

La atleta olímpica sorprendió con un video en sus redes sociales

Un mes después de sufrir una fractura grave en la pierna durante el descenso olímpico de los Juegos de Milano-Cortina 2026, Lindsey Vonn retomó su rutina de recuperación en el gimnasio. La esquiadora estadounidense, de 41 años, compartió con sus 3,6 millones de seguidores en Instagram imágenes en las que ejecuta ejercicios de fuerza mientras abandona la silla de ruedas e intenta sostenerse en pie. “Mi único objetivo es recuperar la salud. Un día a la vez”, escribió la deportista estadounidense en la publicación.

El período de recuperación se extenderá al menos un año hasta que todos los huesos estén consolidados, según la propia Vonn, quien sufrió una fractura compleja de tibia izquierda, además de lesiones en el peroné y el platillo tibial. La atleta detalló que el médico responsable de la cirugía abrió su pierna para facilitar la recuperación y salvarla de la amputación: “Es, sin duda, la lesión más dolorosa de mi vida“.

En una publicación desde su residencia en Colorado, Vonn detalló la gravedad de su cuadro clínico tras el accidente ocurrido el pasado 8 de febrero, durante la final de descenso femenino en los Juegos Olímpicos. La caída, transmitida en vivo y reproducida internacionalmente, derivó en una fractura compleja de tibia y peroné. El agravante fue el desarrollo de un síndrome compartimental, una condición en la que la presión interna producto del traumatismo compromete la circulación en la extremidad.

Lindsey Vonn en el hospital

En palabras de la deportista: “El síndrome compartimental se produce cuando un traumatismo en una zona es tan fuerte que la sangre se acumula. Básicamente, lo aplasta todo: músculos, nervios, tendones, y muere”.

Lindsey Vonn relató que el doctor Tom Hackett debió realizar una fasciotomía de emergencia, intervención indispensable para impedir la necrosis de músculos, nervios y tendones. “Abrió ambos lados de mi pierna, la dejó respirar y me salvó de ser amputada”.

El procedimiento quirúrgico se extendió más de seis horas y requirió la instalación de placas y tornillos, imágenes de los cuales compartió la deportista con la frase irónica: “Ahora soy biónica de verdad”. Incluyó, asimismo, el reconocimiento al equipo médico y a Hackett en particular, a quien la atleta atribuye que “no habría podido salvarme la pierna” si no hubiese estado presente tras la lesión sufrida.

La esquiadora de EEUU sufrió un duro accidente en Milano-Cortina 2026

En total, la atleta debió someterse a cinco cirugías en menos de dos semanas, cuatro de ellas en Italia, antes de recibir el alta y viajar a Estados Unidos para la quinta intervención.

"Estuve en el hospital un poco más de lo esperado porque tenía la hemoglobina muy baja. Estaba sufriendo mucho, el dolor estaba un poco fuera de control y tuve que recibir una transfusión de sangre. Eso me ayudó mucho, superé la etapa y ahora estoy fuera”, reveló la esquiadora.

El especialista en ortopedia Bertrand Sonnery-Cottet advirtió a RMC Sports sobre la posibilidad de amputación ante lesiones de este tipo, si bien aclaró que en el caso de Vonn se alcanzó a evitar ese desenlace por la pronta reacción médica. Según la propia atleta, el pronóstico incluye la deliberación futura sobre el retiro del material metálico implantado y una decisión pendiente acerca de una última cirugía para reconstrucción del ligamento cruzado anterior.

Lindsey Vonn, una de las figuras más reconocidas del esquí alpino internacional, suma 84 victorias en la Copa del Mundo, once medallas en campeonatos mayores y un oro olímpico. La existencia de antecedentes clínicos recientes en la atleta elevó el riesgo de la caída sufrida en Italia. Ya en 2024, la atleta se había sometido a una reconstrucción de su rodilla derecha, lo que no le impidió regresar a la elite para ganar una competencia de la Copa del Mundo de Esquí Alpino FIS 2025-2026.

Su preparación para los Juegos Olímpicos se vio interrumpida una semana antes del inicio de la cita, cuando sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior al accidentarse en Crans-Montana, Suiza. A pesar de esta lesión, Vonn intentó competir en la prueba de descenso que resultó otra grave lesión.