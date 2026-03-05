Una figura del golf cayó tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica: “Es un milagro poder caminar”

El golfista, visiblemente recuperado pero aún en el hospital, recibió apoyo tras sufrir un extraño accidente en Sudáfrica

El golfista profesional Andrea Pavan fue dado de alta tras sufrir una caída de tres pisos por el hueco de un ascensor en Sudáfrica, accidente que lo dejó con múltiples lesiones y requirió cirugía de emergencia. El inesperado episodio tuvo lugar seis días atrás, en un alojamiento privado cerca de Ciudad del Cabo, en vísperas del Abierto de Sudáfrica, certamen del DP World Tour. Según reportó Monday Q, el propio Pavan se encontraba esperando el ascensor en su alojamiento cuando, al abrirse las puertas, ingresó sin percatarse de que la cabina no estaba presente, precipitándose varios metros.

De acuerdo con la información difundida por Monday Q y confirmada por el propio deportista, el golfista de 36 años tuvo que ser operado de urgencia de la espalda y el hombro tras la caída. En diversas publicaciones en redes sociales, Pavan expresó su asombro y agradecimiento por haber sobrevivido y poder caminar.

“Hoy fue un día importante. Me dieron de alta del hospital para continuar mi rehabilitación en un alojamiento cercano, amablemente facilitado por la familia Rupert”. Añadió: “Realmente se siente como un milagro poder caminar y comenzar a realizar algunas actividades básicas, aunque a un ritmo muy lento y cuidadoso”.

El golfista, quien sufrió un extraño accidente en Sudáfrica, es dado de alta del hospital y camina con muletas asistido por otra persona para iniciar su rehabilitación. (@nellogolf)

La noticia tuvo un fuerte impacto en el circuito internacional de golf. El DP World Tour anunció oficialmente la retirada de Pavan del torneo sudafricano por motivos de salud, aunque inicialmente no detalló las causas. Mientras tanto, compañeros y miembros del staff de la organización acudieron al hospital donde el italiano permanecía internado. “Me gustaría agradecer a todo el personal de Mediclinic, a todos los cirujanos, enfermeras y a todos los que han hecho posible esta increíble recuperación”, declaró el jugador.

Al mismo tiempo, extendió su agradecimiento al “DP World Tour y al Sunshine Tour, en especial a Mateo, Ben, Joel y a todos los que me ayudaron durante la última semana. A los jugadores y caddies del DP World Tour que vinieron a visitarme en la UCI mientras jugaba el Abierto de Sudáfrica. Realmente me sentí como en una gran familia”.

En su mensaje, Pavan también mencionó el apoyo recibido por parte de su entorno más cercano: “Gracias a todos los amigos, familiares, patrocinadores y personas que nos enviaron mensajes y oraciones, y que nos ayudaron de diversas maneras. Lamento no haber podido responderles todavía, pero siento un gran amor y alegría”. El atleta subrayó la importancia de la fe en su proceso de recuperación: “Dios ha respondido a muchas oraciones; realmente siento que su mano está en mi recuperación. El camino es muy largo, ¡pero este pequeño paso me hace sentir muy bien!”.

El golfista sonríe junto a su familia mientras se recupera de un extraño accidente sufrido en Sudáfrica

El accidente provocó fracturas en varias vértebras y lesiones graves en el hombro, de acuerdo con los reportes médicos. El italiano deberá permanecer en Sudáfrica al menos un mes más, tiempo durante el cual continuará con la rehabilitación física antes de regresar a su hogar. “Tendré que quedarme en Sudáfrica otras cinco semanas y rehabilitar el hombro y la espalda, y curar otros moretones y lesiones secundarias y una vez de regreso a casa continuar el viaje de rehabilitación”, detalló en su declaración pública.

Durante el proceso de recuperación, el empresario sudafricano Johann Rupert y su esposa Gaynor ofrecieron alojamiento a Pavan para facilitar su rehabilitación. En paralelo, Matt van Zandt, ex compañero de equipo de Pavan en Texas A&M, impulsó una campaña de recaudación de fondos a través de GoFundMe, iniciativa que superó los 81.000 dólares en menos de una semana para ayudar a cubrir los gastos médicos y de recuperación. Van Zandt indicó que esperan que el golfista italiano permanezca en Sudáfrica “durante muchas semanas antes de que pueda ser evaluado de manera segura para viajar de regreso a los EE. UU.”.

Andrea Pavan, doble ganador en el circuito europeo, reside habitualmente en las afueras de Dallas junto a su esposa Audra y sus tres hijos. El accidente ha generado muestras de solidaridad dentro y fuera del ambiente deportivo, subrayando la conmoción causada por un hecho catalogado como “extraño” y poco habitual en el ámbito del golf profesional.

Andrea Pavan se despidió del torneo sudafricano por lesión (Reuters)