Los detalles de la primera práctica de Eduardo Coudet como técnico de River Plate: charla motivadora y un mensaje

El flamante entrenador estuvo acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, entre otros dirigentes. Debutará frente a Huracán

Coudet se presenta ante el plantel, con el respaldo de la dirigencia a sus espaldas

Eduardo Coudet y el plantel de River Plate tuvieron su primer cara a cara. Luego de su llegada al país de madrugada y su presentación en conferencia de prensa, el Chacho, de 51 años, dirigió su primera práctica como entrenador del Millonario.

Junto al ex DT del Alavés de España, se hicieron presentes el presidente Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio; los vicepresidentes Andrés Ballotta, Ignacio Villarroel y Mariano Taratuty; Agustín Forchieri (secretario), Santiago Poblet (prosecretario) y Federico Ferreyra (protesorero).

Antes de los trabajos de campo, el ex volante por derecha apeló al “inflador anímico” que patentó el Bambino Veira. De entrada tuvo una charla motivadora con el plantel, buscando levantar la moral de un equipo golpeado por la salida de Marcelo Gallardo, más allá de que en los últimos dos partidos cosechó un triunfo (3-1 ante Banfield en la despedida del Muñeco) y un empate (1-1 ante Independiente Rivadavia, líder de la Zona B del Torneo Apertura).

El entrenamiento bautismal duró dos horas, en las que se desarrollaron tareas físicas y con la pelota. Al Chacho lo secundaron su ayudante Damián Musto y los preparadores físicos Octavio Manera y Guido Cetrari. El flamante orientador aprovechó para bajar línea de lo que pretende ver en el campo de juego: quiere un equipo intenso físicamente y más agresivo a la hora de defender.

Debido al paro decretado por la AFA, el debut del ciclo será recién el jueves 12 de marzo en Parque Patricios, cuando River se mida ante Huracán.

El Chacho saludó uno a uno a los jugadores: "En el fútbol nos conocemos todos"

Para dicho compromiso, Coudet no tendrá a Franco Armani. De hecho, no podrá contar con él al menos durante un mes: el arquero al que sufrió en repetidas oportunidades cuando dirigió a otros clubes comenzó un tratamiento para intentar recuperarse de la inflamación en el tendón de Aquiles derecho, que lo relegó en el inicio del certamen local y lo obligó a salir en el entretiempo de la derrota ante Vélez en Liniers.

En tanto, Giuliano Galoppo se entrenó con normalidad luego del traumatismo en el tobillo izquierdo que lo dejó afuera del empate ante Independiente Rivadavia. Este jueves, el grupo se entrenará desde las 17 en River Camp en pos de seguir conociendo el plan del ex técnico de Rosario Central y Racing, que ya dio detalles de lo que proyecta en la conferencia.

Creo que tenemos un gran plantel. El fútbol son momentos y necesitamos recuperar niveles. Necesitamos la ayuda del hincha desde el resetear. Sé que el club exige mucho, pero necesitamos resetear todos juntos. La responsabilidad está acá. Sé lo que conlleva estar en este lugar. Hay que ganar campeonatos. No necesito ningún tipo de cobertura ni esquivar responsabilidad, es así. Estar acá es así”, se envalentonó.

“Todos los entrenadores tienen que adaptarse a las características de los jugadores que tienen y a convencerlos de una idea, una forma. Hay que trabajar; los niveles de los jugadores, los que mejor estén, modifican la manera de jugar. Me creo mucho más adaptable a lo que tengamos. Las formas e ideas siguen siendo las mismas: tener un equipo protagonista y físico, muy físico. Vamos a trabajar para que eso ocurra. Que sea físico, agresivo y mirando siempre el arco de enfrente”, hizo una radiografía de su objetivo, para el que ya empezó a trabajar.

Lo primero que hizo el DT fue intentar levantar el ánimo de los futbolistas
Saludo con Franco Armani, quien será baja al menos por un mes
Coudet, al frente de la práctica en el River Camp

