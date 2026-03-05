Directo al Puskas: un futbolista argentino anotó un golazo desde atrás de mitad de cancha para la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional

El delantero argentino Rodrigo Contreras marcó un gol desde detrás de la mitad de la cancha en el triunfo de Millonarios ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, durante el partido correspondiente a la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana.

El tanto, convertido en el minuto 20, impactó tanto a los aficionados como a los medios internacionales, que ya lo mencionaron como candidato al premio Puskás, dedicado a los mejores goles del año. Este encuentro aseguró la clasificación de los bogotanos a la fase de grupos del torneo continental.

La acción determinante llegó cuando Contreras recuperó el balón en su propio campo y, al observar adelantado al arquero mundialista David Ospina, decidió rematar al arco desde una distancia que alcanzaba los 60 metros. El balón superó al guardameta y se incrustó en la red.

“Lo había intentado en el torneo, venía hablando con mi familia, amigos míos y era lo único que me faltaba, un gol de mitad de cancha y cuando empezó el partido vi que se adelantaba bastante porque juega bien con los pies, sabía que cuando podía solo tenía que pegarle de mitad de cancha, por suerte fue un lindo gol y contento por el gol para ayudar al equipo”, declaró Contreras en palabras replicadas por Emol.

Esta jugada rompió el ritmo del partido y puso en ventaja a Millonarios frente a uno de los equipos favoritos del certamen.

El argentino fue la figura del partido con un doblete para Millonarios (Efe)

La anotación de Contreras fue el primer golpe para el conjunto local, aunque Atlético Nacional logró igualar el resultado apenas ocho minutos después. El centrocampista Jorman Campuzano filtró un pase para Nicolás Rodríguez, quien definió con potencia ante la salida de Diego Novoa. La igualdad no frenó el impulso de los visitantes, y antes del descanso, Contreras volvió a ser protagonista. En una incursión al área, el delantero fue derribado por el defensor Simón García y el árbitro sancionó penal. Leonardo Castro se encargó de ejecutar la pena máxima y estableció el 2-1 parcial.

En la segunda mitad, Atlético Nacional buscó el empate con remates de Alfredo Morelos y Andrés Sarmiento. El ingreso del argentino Juan Bauzá y del extremo Marlos Moreno intentó revitalizar el ataque local, pero la defensa de Millonarios y la actuación de Novoa mantuvieron el marcador favorable para los capitalinos. Los visitantes supieron administrar la ventaja y esperaron el momento adecuado para sentenciar el partido.

La tercera anotación de Millonarios confirmó la figura de la noche. En el minuto 75, Contreras aprovechó un contragolpe y superó nuevamente a la zaga local para anotar su segundo gol del partido y el tercero de su equipo. Con este doblete, el delantero argentino suma cinco goles en ocho partidos con el conjunto bogotano.

El triunfo de Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, con una actuación sobresaliente de Contreras, eliminó a Atlético Nacional del certamen y aseguró el ingreso del equipo bogotano a la próxima fase de la Copa Sudamericana. Ahora, la institución espera el sorteo para conocer a sus rivales en la etapa de grupos, mientras en redes sociales y medios especializados continúa el debate sobre la espectacularidad del tanto convertido por el atacante argentino y si merece estar entre los candidatos al mejor del año.