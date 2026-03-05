Deportes

15 pases, asistencia de Paredes con el revés del pie y definición exquisita de Merentiel: el golazo de Boca Juniors ante Lanús

La tercera conquista en la Fortaleza granate fue tras una jugada magistral que tuvo toques precisos y gestos técnicos destacables

Boca Juniors goleó 3 a 0 a Lanús como visitante por el encuentro pendiente de la fecha 7 del Torneo Apertura. Miguel Merentiel convirtió dos goles y el restante lo marcó Santiago Ascacíbar.

El último tanto marcado por el delantero uruguayo fue una verdadera obra de arte, ya que contó con 15 toques y una asistencia de Leandro Paredes con el revés del pie derecho que marcó su calidad. El propio Merentiel mostró un gran gesto técnico al definir de emboquillada por encima del arquero Nahuel Losada.

El Xeneize de Claudio Úbeda impuso el ritmo y el dominio desde el inicio en el estadio La Fortaleza y cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos en la competencia. La necesidad de sumar puntos se reflejó en un desempeño sólido durante los primeros 45 minutos, instancia en la que el equipo se fue al descanso con una ventaja parcial de 2-0.

El cuadro de la Ribera no ganaba por el campeonato local desde el 1 de febrero, cuando derrotó 2-0 a Newell’s. Desde esa fecha le siguieron una derrota 1-2 ante Vélez en Liniers y sendos empates frente a Platense (0-0), Racing (0-0) y Gimnasia de Mendoza (1-1) en La Bombonera. En el medio, superó en los 90 minutos a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de la Copa Argentina.

*El resumen de la goleada de Boca Juniors

Los intentos de reacción del conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino resultaron insuficientes, acusando especialmente las bajas de Marcelino Moreno —por lesión— y Rodrigo Castillo, recientemente transferido al Fluminense.

El arquero Losada se destacó al evitar otro posible tanto de Adam Bareiro tras una intervención aérea, aunque Lanús contó con remates aislados que no inquietaron al portero Agustín Marchesín.

De esta manera, Lanús todavía no pudo sumar de a tres desde que levantó la Recopa Sudamericana ante Flamengo en el Estadio Maracaná, ya que venía de igualar 1-1 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela. El plantel de Pellegrino quedó en la décima colocación de la Zona A con 9 puntos y su próximo partido será el viernes 13 desde las 20 frente a Estudiantes en La Plata.

Por otro lado, Boca Juniors escaló al sexto lugar con 12 unidades y quedó a seis de Vélez, único líder de esa tabla. Incluso, se reacomodó en la Tabla Anual porque la victoria en suelo bonaerense lo mantiene en la pelea por el ingreso a copas internacionales. Volverá a jugar el próximo miércoles desde las 19:45 (hora argentina) contra San Lorenzo en la Bombonera por la décima jornada del Torneo Apertura.

