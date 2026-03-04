Negociación secreta y traición: la verdadera razón detrás de la escandalosa salida de Filipe Luis como entrenador del Flamengo

Revelaron el verdadero motivo del despido de Filipe Luís del Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

El club brasileño Flamengo provocó un real impacto al anunciar la destitución de su entrenador Filipe Luis horas después de una victoria por 8-0 sobre Madureira en las semifinales del Campeonato Carioca, en una decisión que tomó por sorpresa tanto a los hinchas como al entorno del fútbol sudamericano. Aunque el resultado deportivo parecía respaldar la continuidad del técnico, medios locales señalaron que el motivo real fue una pérdida de confianza de la directiva tras descubrir gestiones paralelas del entrenador con el grupo propietario del Chelsea durante su proceso de renovación contractual.

Luiz Eduardo Baptista, presidente de Flamengo, fue informado de que el entrenador brasileño mantuvo conversaciones durante varios días con BlueCo, el grupo propietario de Chelsea y Strasbourg, en plena negociación para extender su contrato con el Mengao. El silencio del técnico durante tres jornadas generó inquietud en la directiva, que finalmente interpretó el episodio como una traición a la confianza de la institución. El propio entrenador solo retomó el contacto con el club cuando supo que la propuesta no era para el club londinense, sino para dirigir al Racing de Estrasburgo, equipo francés también gestionado por BlueCo.

La campaña de Filipe Luis al frente del club incluyó títulos recientes como la Copa Libertadores, el Brasileirão, la Copa do Brasil y la Supercopa de Brasil en 2025, así como una destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde Flamengo superó a Chelsea en la fase de grupos y cayó ante Bayern Múnich en octavos de final. El balance final de su ciclo fue de 101 partidos, 63 triunfos, 23 empates y 15 derrotas, con un 69,9% de efectividad.

La derrota ante Lanús por la Recopa Sudamericana fue la gota que colmó el vaso en la estadía de Filipe Luis, quien pese a golear 8-0 el próximo juego fue despedido (EFE/ Antonio Lacerda)

Sin embargo, el arranque de 2026 complicó el panorama tras derrotas en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians y la Recopa Sudamericana ante Lanús, sumadas a un inicio irregular en el Brasileirao, factores que incrementaron la presión sobre el cuerpo técnico y la dirigencia. En la conferencia posterior al 8-0, Filipe Luís expresó: “Dejé mi alma aquí. Cuando la afición exige resultados, tiene razón. Los resultados no llegan y no se sienten representados por el equipo que juega. Soy responsable de eso, lo sé”.

De acuerdo con Marca, la decisión se comunicó personalmente al entrenador tras el partido, en un contexto en el que se filtró un audio del propio Baptista justificando el despido: “Cuando tomas el tren equivocado en la vida, ¿sabes qué hacer? Bajarte en la primera estación posible y regresar. Mi compromiso inquebrantable es con la institución. Cuando no creo que lo que se está haciendo llevará a Flamengo a donde queremos que esté, tengo que actuar. Eso es exactamente lo que hice”.

A pesar de la salida abrupta, Filipe Luis dejó un mensaje a la hinchada: “Independientemente de lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

Respecto al futuro del banquillo del Mengao, la directiva ya tiene avanzadas las gestiones para incorporar a Leonardo Jardim. El entrenador portugués, de paso reciente por Cruzeiro, aparece como principal candidato para asumir la conducción del equipo en la final del Campeonato Carioca ante Fluminense y en el inminente inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Lucas Paquetá, sorprendido ante la salida de Filipe Luis del Flamengo

Lucas Paquetá, sorprendido ante la salida de Filipe Luís del Flamengo (REUTERS/Sergio Moraes)

En este contexto, Lucas Paquetá, centrocampista ofensivo de 26 años y el fichaje más caro de la historia del Flamengo tras regresar en 2026 por 42 millones de euros desde el West Ham de la Premier League, expresó su “sorpresa y profunda conmoción” por la salida de Luis.

Paquetá acudió a sus redes sociales para agradecer: “Quería darte las gracias por todo lo que hiciste para traerme de vuelta, sin duda, la persona más responsable de esto”. El jugador reveló que el entrenador fue quien impulsó de manera decisiva su retorno al club de su infancia, reforzando así el rol determinante de Luis en la reciente política de contrataciones del Flamengo.

Paquetá también extendió palabras de elogio hacia la integridad y el compromiso del ex entrenador: “Tu lealtad, dedicación y amor por lo que haces siempre serán un ejemplo para todos nosotros”. Este respaldo público refleja que el vestuario se mantuvo en gran medida unido en torno a Luis, incluso frente al deterioro de la relación del entrenador con la directiva y a esquivar los títulos de la Supercopa y la Recopa Sudamericana durante la actual temporada.