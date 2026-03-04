La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

Argentina tendrá representantes en las tres principales categorías vinculadas a la Fórmula 1 este fin de semana de la mano de Franco Colapinto en la Máxima, Nicolás Varrone en la F2 y el italiano naturalizado Mattia Colnaghi en la F3.

El piloto de 22 años de Alpine iniciará por primera vez una temporada como titular en la F1 tras sumar experiencia en los dos calendarios previos desde mitad del año. Con el A526, saldrá a pista el jueves 5 de marzo desde las 22.30 para la práctica libre 1. El viernes por la madrugada, desde las 2AM, tendrá la FP2 y ese mismo día a las 22.30 se podrá ver el tercer entrenamiento.

Teniendo en cuenta las 14 horas de diferencia horaria entre Argentina y Melbourne, Franco protagonizará en la madrugada sudamericana las dos partes más importantes del Gran Premio de Australia: la clasificación será el sábado 7 de marzo a las 2 de la mañana y la carrera principal a 58 giros se desarrollará el domingo 8 de marzo a la 1 de la mañana.

Entre medio de la actividad de Colapinto también estarán Varrone y Colnaghi en el Circuito Albert Park.

Nicolás será compañero del mexicano Rafael Villagómez en Van Amersfoort Racing y girará oficialmente por primera vez el jueves a las 20hs en la única práctica de la categoría. Tendrá la clasificación el viernes 6 de marzo a las 00.55, la Sprint el sábado 7 a las 00.10 y la principal ese mismo día a las 21.25.

Mattia estará con el finlandés Tuukka Taponen y el francés Alessandro Giusti en MP Motorsport en la F3: el único entrenamiento será el jueves a las 18.50. El viernes, a las 00.00, será la clasificación y la Sprint se correrá ese mismo día a partir de las 21.15. El sábado, a las 18.50, se desarrollará la Feature Race a 23 giros.

El trazado en Australia iniciará el calendario de 24 Grandes Premios de la Fórmula 1 (habrá 6 Sprints), de 14 Grandes Premios de la Fórmula 2 (habrá 14 Sprints) y de 10 Grandes Premios de la F3 (con 10 Sprints).

Si no hay cambios de planes ante el mapa político internacional, las tres divisionales volverán a coincidir el fin de semana del 11 y 12 de abril en el Gran Premio de Baréin. Además, habrá triple actividad en Mónaco (6 y 7 de junio), Barcelona (13 y 14 de junio), Austria (27 y 28 de junio), Silverstone (4 y 5 de julio), Bélgica (18 y 19 de julio), Hungría (25 y 26 de julio), Monza (5 y 6 de septiembre) y Madrid (12 y 13 de septiembre).

La F2 tendrá coincidencia con la Máxima en otras cuatro citas del calendario: Arabia Saudita (sujeto a modificación ante el panorama internacional actual), Bakú, Lusail y Abu Dhabi.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO, NICOLÁS VARRONE Y MATTIA COLNAGHI

Jueves 5 de marzo

18.50: Práctica Libre 1 de la Fórmula 3

20.00: Práctica Libre 1 de Fórmula 2

22.30: Práctica Libre 1 de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

00.00: Clasificación de la Fórmula 3

00.55: Clasificación de Fórmula 2

2.00: Práctica Libre 2 de Fórmula 1

21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3

22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1

Sábado 7 de marzo

00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2

2.00: Clasificación de Fórmula 1

18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3

21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2

Domingo 8 de marzo

1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1

* Horarios de Argentina

Televisación: Disney+, ESPN y Fox Sports