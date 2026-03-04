Deportes

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

La Fórmula 1 iniciará su calendario de 24 Grandes Premios este fin de semana en Melbourne, en un fin de semana que también tendrá el estreno de la F2 y la F3

Guardar

Argentina tendrá representantes en las tres principales categorías vinculadas a la Fórmula 1 este fin de semana de la mano de Franco Colapinto en la Máxima, Nicolás Varrone en la F2 y el italiano naturalizado Mattia Colnaghi en la F3.

El piloto de 22 años de Alpine iniciará por primera vez una temporada como titular en la F1 tras sumar experiencia en los dos calendarios previos desde mitad del año. Con el A526, saldrá a pista el jueves 5 de marzo desde las 22.30 para la práctica libre 1. El viernes por la madrugada, desde las 2AM, tendrá la FP2 y ese mismo día a las 22.30 se podrá ver el tercer entrenamiento.

Teniendo en cuenta las 14 horas de diferencia horaria entre Argentina y Melbourne, Franco protagonizará en la madrugada sudamericana las dos partes más importantes del Gran Premio de Australia: la clasificación será el sábado 7 de marzo a las 2 de la mañana y la carrera principal a 58 giros se desarrollará el domingo 8 de marzo a la 1 de la mañana.

Entre medio de la actividad de Colapinto también estarán Varrone y Colnaghi en el Circuito Albert Park.

Nicolás será compañero del mexicano Rafael Villagómez en Van Amersfoort Racing y girará oficialmente por primera vez el jueves a las 20hs en la única práctica de la categoría. Tendrá la clasificación el viernes 6 de marzo a las 00.55, la Sprint el sábado 7 a las 00.10 y la principal ese mismo día a las 21.25.

Mattia estará con el finlandés Tuukka Taponen y el francés Alessandro Giusti en MP Motorsport en la F3: el único entrenamiento será el jueves a las 18.50. El viernes, a las 00.00, será la clasificación y la Sprint se correrá ese mismo día a partir de las 21.15. El sábado, a las 18.50, se desarrollará la Feature Race a 23 giros.

El trazado en Australia iniciará el calendario de 24 Grandes Premios de la Fórmula 1 (habrá 6 Sprints), de 14 Grandes Premios de la Fórmula 2 (habrá 14 Sprints) y de 10 Grandes Premios de la F3 (con 10 Sprints).

Si no hay cambios de planes ante el mapa político internacional, las tres divisionales volverán a coincidir el fin de semana del 11 y 12 de abril en el Gran Premio de Baréin. Además, habrá triple actividad en Mónaco (6 y 7 de junio), Barcelona (13 y 14 de junio), Austria (27 y 28 de junio), Silverstone (4 y 5 de julio), Bélgica (18 y 19 de julio), Hungría (25 y 26 de julio), Monza (5 y 6 de septiembre) y Madrid (12 y 13 de septiembre).

La F2 tendrá coincidencia con la Máxima en otras cuatro citas del calendario: Arabia Saudita (sujeto a modificación ante el panorama internacional actual), Bakú, Lusail y Abu Dhabi.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO, NICOLÁS VARRONE Y MATTIA COLNAGHI

Jueves 5 de marzo

18.50: Práctica Libre 1 de la Fórmula 3

20.00: Práctica Libre 1 de Fórmula 2

22.30: Práctica Libre 1 de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

00.00: Clasificación de la Fórmula 3

00.55: Clasificación de Fórmula 2

2.00: Práctica Libre 2 de Fórmula 1

21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3

22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1

Sábado 7 de marzo

00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2

2.00: Clasificación de Fórmula 1

18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3

21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2

Domingo 8 de marzo

1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1

* Horarios de Argentina

Televisación: Disney+, ESPN y Fox Sports

Temas Relacionados

Franco ColapintoFormula 1Formula 2Formula 3Nicolás VarroneMattia ColnaghiGran Premio de Australia

Últimas Noticias

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

Patricio Graff, que lo acompañó en Alavés pero no estará en el Millonario, advirtió que el entrenador hará hincapié en “la intensidad del juego con y sin balón”

El ex ayudante de campo

Tras las novelas con McLaren y Red Bull, Alpine confirmó el fichaje de una de las promesas de la Fórmula 2: “Tiene mucho talento”

El irlandés Alex Dunne, que pasó por la escudería campeona del mundo y negoció con el equipo del energizante, se integró al programa de jóvenes pilotos del team con sede en Enstone

Tras las novelas con McLaren

El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

La líder del ranking WTA compartió las imágenes del emotivo momento qur vivió junto a su novio Georgios Grangulis

El romántico anuncio de casamiento

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

El Chacho llegó en horas de la madrugada al país y al mediodía será su anuncio como DT del Millonario

Eduardo Coudet llegó a la

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

Pequeñas acciones previas a cada partido, inspiraciones de la infancia y emociones inalterables construyeron una rutina que fue mucho más allá de la preparación física tradicional

Orden, humedad y superstición: el
DEPORTES
El ex ayudante de campo

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

Tras las novelas con McLaren y Red Bull, Alpine confirmó el fichaje de una de las promesas de la Fórmula 2: “Tiene mucho talento”

El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

Eduardo Coudet llegó a la Argentina para ser presentado como nuevo entrenador de River Plate

Orden, humedad y superstición: el insólito ritual de Steven Gerrard que lo convirtió en referente del fútbol mundial

TELESHOW
Paula Chaves reveló que Chechu

Paula Chaves reveló que Chechu Bonelli le escribió por Facundo Pieres: “Me mandó un mensaje”

Catherine Fulop contó cómo fue el nacimiento de su primera nieta: “Las contracciones empezaron en la cancha”

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

Denise Dumas recordó la muerte de su hermana y contó cómo le afectó en su vida: “Fue un antes y un después”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay flexibiliza su política monetaria

Uruguay flexibiliza su política monetaria ante el riesgo de que la inflación sea menor a su objetivo

El gobierno lanza preenrolamiento para jóvenes de 17 años con miras a elecciones de 2027

Un buque ruso con gas licuado se hundió frente a Libia

Uruguay pide no lavar las veredas ni llenar piscinas ante la sequía que reduce la disponibilidad de agua dulce

Qué significa encontrar murciélagos en casa de noche y por qué puede ser peligroso