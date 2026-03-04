El capitán argentino fue sorprendido con un obsequio de la artista mexicana Jovana García

Lionel Messi vivió un momento especial fuera de las canchas al recibir un balón de fútbol personalizado con el retrato de su familia, un obsequio que generó una reacción emotiva en el capitán de la selección argentina. El gesto tuvo lugar tras una entrevista con el arquero Nahuel Guzmán y el periodista Gonzalo Iglesias.

El regalo, una pelota intervenida artísticamente, fue obra de la mexicana Jovana García, conocida en redes como @retratartebyjg. La artista plasmó en el esférico los rostros de Antonela Roccuzzo y los tres hijos del futbolista, fusionando los dos ejes fundamentales en la vida del rosarino: la familia y el fútbol. García relató que elaboró la pieza “sin preguntar mucho” y que puso “muchísimo esfuerzo” en el proceso, sin saber inicialmente quién sería el destinatario.

La reacción de Messi quedó registrada en video y rápidamente circuló en redes sociales. La expresión del futbolista reflejó emoción y alegría al descubrir el significado del presente. En las imágenes se observa una sonrisa amplia en el rostro de Messi, quien agradeció el gesto con palabras y gestos de afecto.

Emoción a primera vista: el regalo especial que sorprendió a Lionel Messi en Miami

Esta iniciativa conmovió al jugador surgido de Newell’s Old Boys y el episodio fue posible gracias a la coordinación con el podcast Miro de Atrás, que facilitó la entrega de la obra durante el encuentro.

La artista compartió en sus redes sociales el proceso de creación y el momento en que el balón le fue entregado al astro argentino, agradeciendo la oportunidad y el apoyo recibido. “Lo hice con mucho esfuerzo a pesar de no saber quién lo iba a recibir”, escribió García en la publicación.

El episodio sumó miles de interacciones y comentarios de seguidores, quienes destacaron la reacción de Messi y el valor simbólico del regalo. La escena volvió a poner en primer plano el costado humano del capitán argentino, a menudo elogiado por su humildad y su cercanía con los afectos más íntimos.

Messi viene de marcar dos goles y sigue batiendo récords en Inter Miami (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

Luego del show desplegado frente a Orlando City en el Clásico de Florida, Lionel Messi encabeza el ranking mundial con 59 aportes directos en goles en los últimos 12 meses, al registrar 37 goles y 22 asistencias con Las Garzas. Esta cifra lo sitúa por encima de cualquier otro futbolista en las 67 ligas principales del mundo, superando por 17 unidades al segundo de la lista, según el centro suizo de investigación deportiva Observatorio de Fútbol CIES.

Este desempeño remarca el papel de Messi en la ofensiva de Inter Miami CF, club con el que se ha consolidado como referencia en la Major League Soccer. La regularidad y el impacto del delantero argentino han mantenido al equipo entre los mejores de la liga.

El análisis del Observatorio de Fútbol CIES posiciona a Messi como el jugador con mayor productividad ofensiva, tras sus 59 intervenciones en goles en los últimos 365 días.