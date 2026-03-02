El show de Messi en la remontada del Inter Miami ante Orlando City: sus dos primeros golazos oficiales de 2026

La Pulga remató desde la medialuna y la clavó en un ángulo en el clásico ante Orlando City por la MLS

El debut del Inter Miami, campeón defensor de la Major League Soccer, había sido decepcionante: 0-3 ante Los Ángeles FC. Y el inicio del segundo partido había sido similar: caía 2-0 ante Orlando City en el Clásico del Sol en apenas 25 minutos. Al conjunto dirigido por Javier Mascherano le costaba encontrar funcionamiento. El primer tanto, incluso, había llegado luego de un mal pase de Rodrigo de Paul. Hasta que empezó a aparecer el capitán Lionel Messi...

El delantero argentino, que el jueves jugó (y anotó un gol) en el amistoso que las Garzas vencieron 2-1 ante Independiente del Valle en Puerto Rico, comenzó como titular y, a partir de destellos de su talento y de su guía dentro del campo, fue devolviendo al equipo rosa al partido.

Ya en el primer tiempo, a los 10 minutos, la Pulga, de 38 años, había avisado al impactar de taco un centro de De Paul: el arquero Maxime Crepeau llegó a rechazar, pero el ex PSG y Barcelona estaba en fuera de juego.

Ya en desventaja, a los 27 minutos dispuso de un mano a mano tras asistencia del Motorcito, pero una vez más Crepeau se anticipó gracias a una salida en la que hizo gala de su velocidad de piernas.

A los 39, Messi contó con un tiro libre: sacó un remate excelso, que rozó el lado exterior de la red, lo que provocó que los hinchas del Inter Miami celebraran un gol que no fue. Pero el grito del argentino iba a llegar... Y por duplicado.

El trámite del segundo tiempo fue más favorable para la visita. El ingreso de Mateo Silvetti por Noah Allen le dio otra vivacidad al ataque, además de mayor presión alta. El Toto, ex Newell’s y uno de los protegidos de Messi, descontó a los cuatro minutos del complemento con un remate que encontró mal parado al portero de Orlando.

A los 12 minutos de la segunda etapa llegó el primer gol oficial del campeón del mundo en 2026. Tras un toqueteo de Germán Berterame y Telasco Segovia en el borde del área, Messi no dudó: sacó un zurdazo cruzado que hizo mover la red en el ángulo izquierdo del arco de Crepeau. Lo celebró moderadamente, en busca de apurar los trámites para ir en busca del triunfo.

El desarrollo siguió con las Garzas con la iniciativa y con Orlando siendo profundo de contra, al punto que también tuvo un par de chances para retomar la ventaja.

Las Garzas presionaron en salida a Orlando City, que perdió la pelota por obra de Berterame, este descargó con Messi que se la cedió al venezolano que no perdonó

Hasta que a los 84 minutos Berterame desbordó por derecha, lanzó el centro atrás, a Messi le birlaron la chance, pero la pelota le quedó a Segovia, quien rubricó el 3-2 con un disparo quirúrgico.

Y, para cerrar el show, Messi tenía guardado un último acto. Fabricó una falta a 25 metros del arco. Detectó que el arquero había armado mal la barrera en el tiro libre y sacó un remate por afuera, bajo, que sorprendió al guardameta canadiense, al que se le escurrió el balón.

En el inicio del año de la defensa del título de la selección argentina en el Mundial, Messi gritó bien fuerte: “Acá estoy”. Con dos golazos para una épica remontada en el clásico de Florida.