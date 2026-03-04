Deportes

El sincero mensaje al oído de Simeone a Griezmann que se filtró en el video de los festejos del Atlético Madrid por Copa del Rey

El técnico argentino celebró la clasificación a la final frente al Barcelona y en rueda de prensa habló del delantero francés

El mensaje de Simeone a Griezmann tras la victoria del Atlético Madrid

El pase del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey se vivió bajo una atmósfera de tensión y celebración, marcada por un gesto singular entre el entrenador Diego Pablo Simeone y el delantero Antoine Griezmann. En el césped del Camp Nou, tras más de noventa minutos en los que el equipo resistió la presión del FC Barcelona y logró mantener la ventaja acumulada en la ida (con un global de 4-3 a favor del colchonero), el técnico argentino se acercó al atacante francés para dedicarle un mensaje que pronto se convirtió en uno de los momentos más comentados del encuentro. “La concha de tu madre. Te quiero mucho”, le susurró Simeone al oído antes de besarle la mejilla, según reflejó un video difundido por la cuenta oficial de la competencia.

El significado de este mensaje cobró especial relevancia en el contexto de las especulaciones sobre el futuro de Griezmann, quien se encuentra en la órbita del Orlando City de la Major League Soccer (MLS). La posibilidad de una salida inminente del delantero añadió un matiz de incertidumbre a la planificación deportiva del conjunto rojiblanco en la recta final de la temporada. Según reportó Marca, la oferta del club estadounidense está sobre la mesa y la decisión queda en manos del propio jugador.

Tras el pitido final de De Burgos Bengoetxea, la plantilla del Atlético de Madrid se volcó en la celebración junto a los más de seiscientos aficionados desplazados al estadio catalán. El pase a una nueva final trece años después supuso un desahogo para un equipo que tuvo que sobreponerse a la intensidad del rival y los goles encajados a balón parado.

Simeone lo reconoció en rueda de prensa: “Sabíamos que veníamos a un campo difícil, contra un equipo que juega muy bien. En el primer tiempo, fue intenso, no pudimos, ni nos dejaron progresar en ataque y que hubiese más jugadas como la del centro de Llorente y el remate de Lookman de cabeza”.

Simeone espera que Griezmann dispute
Simeone espera que Griezmann dispute la final de Copa del Rey (Reuters)

El entrenador argentino analizó las claves del sufrimiento rojiblanco en el Camp Nou. “No trabajamos bien la pelota parada y así nos llegaron los goles, como en el tercero que parecía fuera de juego y no se dio. Si el Barcelona te hace goles a pelota parada, se sufre más. Ese no era el plan”, explicó Simeone ante los micrófonos. El técnico también remarcó la diferencia de intensidad respecto al partido de ida en el Metropolitano: “En casa, lo tuvimos porque jugamos con una intensidad más alta y ellos menos alta. Por eso hicimos cuatro goles y pudimos hacer dos más. Hoy, no, pero me voy con la alegría de saber sufrir porque es parte de la competencia a partido doble. Hicimos un gran partido en casa, me faltó un gol para irnos con 5-0. Me fui enojado por eso y hoy sufrimos”.

En el desarrollo del encuentro, el FC Barcelona logró recortar distancias hasta situar el marcador global al filo de la remontada, pero el conjunto madrileño, con los cambios tácticos impulsados por Simeone, resistió hasta el final. “Pedri, Bernal y todos hicieron un esfuerzo grandísimo. Era difícil sostener esa intensidad, los cambios ayudaron, la entrada de Giménez nos dio madurez y se necesita madurez dentro del equipo”, subrayó el entrenador, quien también relató su conversación con Hansi Flick, técnico rival: “Él me decía de la opinión de situaciones que pasaron en el partido y yo le dije que juegan bárbaro. Ojalá podamos enfrentarnos en cuartos de Champions para poder competir de la mejor manera. Hoy, cuando íbamos 3-0, dije ‘esto es el Atleti’”.

El foco, sin embargo, volvió a colocarse sobre el futuro inmediato de Antoine Griezmann. Las palabras de Simeone en conferencia de prensa apuntaron al deseo del club de contar con el delantero en la cita decisiva: “¿Qué puedo agregar más de lo que ustedes saben que siento por él? Lo quiero mucho, quiero lo mejor siempre para él y ojalá que pueda jugar esa final”. En otra intervención, el técnico insistió: “Ojalá pueda jugar la final de la Copa del Rey, ojalá que sí. Se merece estar ahí. Griezmann es puro talento, pura calidad. Lo adoro. Espero que esté con nosotros”.

La final de la Copa del Rey tendrá lugar el sábado 18 de abril en el estadio de La Cartuja de Sevilla, a la espera de conocerse el rival que saldrá de la eliminatoria entre Athletic de Bilbao y Real Sociedad.

