El show de atajadas de Juan Musso ante Barcelona en la sufrida clasificación del Atlético de Madrid a la final de la Copa del Rey

El arquero argentino fue determinante para sostener el resultado en el Camp Nou y fue figura en el equipo de Diego Simeone

El arquero argentino fue la gran figura del Atlético de Madrid, que avanzó a la final de la Copa del Rey

Barcelona venció 3-0 al Atlético de Madrid en la revancha de la semifinal de la Copa del Rey, pero no le alcanzó para dar vuelta la serie en el Camp Nou, ya que el conjunto que dirige Diego Simeone lo había goleado 4-0 en la ida. Uno de los artífices de la clasificación del Colchonero fue el arquero argentino Juan Musso, quien se convirtió en el sostén del resultado en los peores momentos de su equipo.

En el desarrollo del partido, los comandados por Hansi Flick fueron netamente superiores al Atlético y durante el primer tiempo lograron una ventaja de dos goles. A los 29 minutos llegó la apertura del marcador con un tanto de Marc Bernal en el área chica tras un centro de Lamine Yamal. Giuliano Simeone perdió la marca del mediocampista, que definió sin oposición ante Musso para el 1-0. Sobre el final de la etapa inicial llegó el segundo por intermedio de un penal convertido con mucha clase por Raphinha luego de una infracción sobre Pedri.

Atlético de Madrid tuvo alguna ocasión aislada para marcar un gol con algún contragolpe, pero ni Julián Álvarez ni Antoine Griezmann pudieron vencer el arco defendido por Joan García. El resto del encuentro fue un monólogo del Barcelona, que dominó el terreno y la pelota atacando permanentemente el arco de Musso. Quedaba mucho tiempo por delante y los ataques del elenco catalán llegaban por todos los flancos. Pero el guardameta argentino le frustró el grito sagrado en tres ocasiones a los locales.

A los 54 minutos, Musso intervino con una volada para tapar el remate de Ferran Torres tras un pase de Lamine Yamal. 60 segundos después, el arquero que busca una oportunidad para integrar la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 volvió a tener una acción determinante cuando desvió un tiro a quemarropa de Bernal. En el rebote, Raphinha tampoco pudo convertir ante el jugador argentino. De todas maneras, la acción fue invalidada por posición adelantada. El ex Atalanta también se mostró sólido al descolgar algún que otro centro peligroso.

Thiago Almada se abraza con
Thiago Almada se abraza con Juan Musso arquero y figura del Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey frente al Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Barcelona llegó al tercer tanto a los 72 minutos por intermedio de Marc Bernal luego de un centro de Joao Cancelo al definir cruzado al palo izquierdo de Musso, que no pudo hacer nada. Luego, el conjunto culé continuó atacando en busca del cuarto tanto que llevara la serie a la prórroga, pero careció de precisión en algunos remates de media y larga distancia. Atlético defendió como pudo ante el asedio del local y hasta tuvo una chance de marcar en un contragolpe, pero Alexander Sorloth falló ante Joan García con un remate alto que se fue por encima del travesaño.

“El Barça jugó muy bien, tiene un muy buen equipo. Ni siquiera nos fijamos en el marcador ni en el tiempo. Nos centramos en defender cada jugada”, subrayó el guardameta surgido de Racing.

Con este resultado, Atlético de Madrid esperará en la final de la Copa del Rey por el vencedor del otro cruce que tendrá enfrentados a la Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao. En la ida ganaron 1-0 los de San Sebastián en el San Mamés y jugarán la revancha mañana en el estadio de Anoeta.

Juan MussoAtlético de MadridBarcelonaCopa del Reydeportes-argentina

