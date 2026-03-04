Deportes

El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

La líder del ranking WTA compartió las imágenes del emotivo momento qur vivió junto a su novio Georgios Grangulis

Guardar

Aryna Sabalenka anunció su compromiso en redes sociales

La número 1 del tenis femenino Aryna Sabalenka anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis, en una propuesta que se difundió ampliamente en redes sociales y atrajo la atención del mundo del deporte. El evento tuvo en un ambiente decorado con flores y velas, y quedó registrado en un video que la propia jugadora compartió.

El registro muestra a su pareja, el brasileño Georgios Frangulis, arrodillado frente a ella con un anillo de diamantes de gran tamaño. En la publicación, la número uno del tenis mundial escribió: “Tú y yo, para siempre”, junto a símbolos de infinito, anillo de bodas y corazón blanco. La reacción de la comunidad tenística no se hizo esperar, y figuras como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, entre otras, expresaron su emoción. “¡Felicitaciones!“, escribió el tenista español junto a emojis llorando de felicidad, mientras que Nole se limitó a poner corazones.

La noticia no resultó inesperada para quienes seguían de cerca la relación entre la deportista y el empresario. Durante el Open de Australia, a comienzos de año, Sabalenka había lanzado una broma a su pareja: “Gracias a mi novio. Ojalá pronto te llame de otra manera, ¿no? Solo te presiono más, ¿no?”. En el US Open de 2025, la jugadora también hizo referencia a la posibilidad de un compromiso al presenciar una propuesta en las gradas: “Miré a mi novio. Sin presión”.

Aryna Sabalenka anunció su compromiso
Aryna Sabalenka anunció su compromiso en redes sociales

A pesar de los indicios previos, Sabalenka confesó que la propuesta la sorprendió completamente. En una historia publicada después del anuncio, además de mostrar el espectacular anillo de diamantes, la tenista manifestó: “Obviamente, no tenía ni idea de que esto iba a pasar esta noche”. La discreción con la que se organizó el momento, sumada al diseño exclusivo del anillo, reforzó el impacto mediático de la noticia.

El vínculo entre Sabalenka y Frangulis se hizo público en mayo de 2024, cuando la jugadora compartió una imagen junto al empresario tras su participación en el Open de Italia. Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia activa en redes sociales, con mensajes y gestos de complicidad. En julio del año pasado, la deportista definió a Frangulis como “el amor de su vida”, frase que cobró especial relevancia tras el anuncio del compromiso.

Georgios Frangulis, de 37 años, es fundador de la marca de superalimentos Oakberry y cuenta con una trayectoria vinculada al mundo empresarial y deportivo. Antes de dedicarse a los negocios, estudió Derecho y participó en más de 100 competencias de automovilismo en Brasil, en la categoría Porsche 911 GT3 Cup. Su empresa mantiene alianzas con equipos deportivos internacionales, incluido el equipo Haas de Fórmula 1, y ha colaborado con la propia Sabalenka en el lanzamiento de productos.

Aryna Sabalenka y su novio
Aryna Sabalenka y su novio Georgios Frangulis estan juntos desde 2024 (IMAGEN DE ARCHIVO).

El patrimonio de Frangulis supera los 80 millones de libras (más de 90 millones de euros), cifra que lo posiciona como uno de los empresarios más destacados de su sector. Mientras tanto, Sabalenka continúa afianzada como número uno del ranking WTA, con cuatro títulos de Grand Slam y una sólida proyección en el circuito internacional.

La historia personal de la tenista añade un matiz humano al compromiso. En marzo de 2024, Sabalenka enfrentó la muerte de su ex pareja, el jugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, quien falleció en circunstancias calificadas como “un aparente suicidio” por las autoridades. La bielorrusa agradeció públicamente a Koltsov por el apoyo recibido tras el fallecimiento de su padre y reconoció que la pérdida de su exnovio fue “muy emotiva y muy estresante”,

Tras ese periodo, la tenista optó por enfocarse en su carrera y en su entorno más cercano. El anuncio del compromiso con Frangulis coincide con una etapa de estabilidad tanto personal como profesional, reflejada en los resultados deportivos y en la construcción de una relación que, en palabras de la propia Sabalenka, representa una nueva etapa.

Temas Relacionados

deportes-internacionalAryna SabalenkaWTATenisGeorgios Frangulis

Últimas Noticias

River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

A partir de las 11.45, en el Estadio Monumental, el Millonario oficializará al DT de 51 años como reemplazante de Marcelo Gallardo

River Plate presentará a Eduardo

Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

El Xeneize, que obtendría un cupo por el préstamo de Lucas Blondel a Huracán, iría a la carga por Alan Lescano

Sorpresa en el mercado de

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

El delantero francés voló a París para una consulta médica en medio de la dura derrota del Merengue ante Getafe. Por qué su entorno le sugiere no acelerar la recuperación

Incertidumbre por la lesión “límite”

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda acumula tres empates al hilo y necesita una victoria para volver a la zona de clasificados en la Zona A. Transmite ESPN Premium a las 21

Boca Juniors buscará volver al

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

La Fórmula 1 iniciará su calendario de 24 Grandes Premios este fin de semana en Melbourne, en un fin de semana que también tendrá el estreno de la F2 y la F3

La agenda de los argentinos
DEPORTES
Incertidumbre por la lesión “límite”

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

River Plate presentará a Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La agenda de los argentinos Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi en el Gran Premio de Australia: días y horarios

El ex ayudante de campo del Chacho Coudet detalló cuál será el exigente estilo que el DT pondrá en práctica en River Plate

TELESHOW
El respalo de Manu Urcera

El respalo de Manu Urcera a Nicole Neumann tras los reclamos de Fabián Cubero por la fiesta de Allegra

Paula Chaves reveló que Chechu Bonelli le escribió por Facundo Pieres: “Me mandó un mensaje”

Catherine Fulop contó cómo fue el nacimiento de su primera nieta: “Las contracciones empezaron en la cancha”

Quién se convirtió en el primer líder de Gran Hermano Generación Dorada: los beneficios que obtuvo

Juana Repetto apuntó contra sus haters y mostró cómo está su cuerpo a dos semanas del parto: “Tengo otras prioridades”

INFOBAE AMÉRICA

Qué es un gemelo digital

Qué es un gemelo digital y por qué puede marcar el futuro de la atención médica personalizada

Envían a la cárcel a 19 personas en Bolivia por robo de billetes tras el accidente aéreo

El Congreso de Filipinas aprueba el proceso de destitución contra Sara Duterte

La tasa de mortalidad materna en Estados Unidos desciende a su nivel más bajo desde 2018

Asamblea de Panamá discute etiquetas de advertencia en alimentos