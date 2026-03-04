El romántico anuncio de casamiento entre la número 1 del mundo del tenis Aryna Sabalenka y su pareja: “Tu y yo, para siempre”

Aryna Sabalenka anunció su compromiso en redes sociales

La número 1 del tenis femenino Aryna Sabalenka anunció su compromiso con el empresario brasileño Georgios Frangulis, en una propuesta que se difundió ampliamente en redes sociales y atrajo la atención del mundo del deporte. El evento tuvo en un ambiente decorado con flores y velas, y quedó registrado en un video que la propia jugadora compartió.

El registro muestra a su pareja, el brasileño Georgios Frangulis, arrodillado frente a ella con un anillo de diamantes de gran tamaño. En la publicación, la número uno del tenis mundial escribió: “Tú y yo, para siempre”, junto a símbolos de infinito, anillo de bodas y corazón blanco. La reacción de la comunidad tenística no se hizo esperar, y figuras como Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, entre otras, expresaron su emoción. “¡Felicitaciones!“, escribió el tenista español junto a emojis llorando de felicidad, mientras que Nole se limitó a poner corazones.

La noticia no resultó inesperada para quienes seguían de cerca la relación entre la deportista y el empresario. Durante el Open de Australia, a comienzos de año, Sabalenka había lanzado una broma a su pareja: “Gracias a mi novio. Ojalá pronto te llame de otra manera, ¿no? Solo te presiono más, ¿no?”. En el US Open de 2025, la jugadora también hizo referencia a la posibilidad de un compromiso al presenciar una propuesta en las gradas: “Miré a mi novio. Sin presión”.

Aryna Sabalenka anunció su compromiso en redes sociales

A pesar de los indicios previos, Sabalenka confesó que la propuesta la sorprendió completamente. En una historia publicada después del anuncio, además de mostrar el espectacular anillo de diamantes, la tenista manifestó: “Obviamente, no tenía ni idea de que esto iba a pasar esta noche”. La discreción con la que se organizó el momento, sumada al diseño exclusivo del anillo, reforzó el impacto mediático de la noticia.

El vínculo entre Sabalenka y Frangulis se hizo público en mayo de 2024, cuando la jugadora compartió una imagen junto al empresario tras su participación en el Open de Italia. Desde entonces, la pareja mantuvo una presencia activa en redes sociales, con mensajes y gestos de complicidad. En julio del año pasado, la deportista definió a Frangulis como “el amor de su vida”, frase que cobró especial relevancia tras el anuncio del compromiso.

Georgios Frangulis, de 37 años, es fundador de la marca de superalimentos Oakberry y cuenta con una trayectoria vinculada al mundo empresarial y deportivo. Antes de dedicarse a los negocios, estudió Derecho y participó en más de 100 competencias de automovilismo en Brasil, en la categoría Porsche 911 GT3 Cup. Su empresa mantiene alianzas con equipos deportivos internacionales, incluido el equipo Haas de Fórmula 1, y ha colaborado con la propia Sabalenka en el lanzamiento de productos.

Aryna Sabalenka y su novio Georgios Frangulis estan juntos desde 2024 (IMAGEN DE ARCHIVO).

El patrimonio de Frangulis supera los 80 millones de libras (más de 90 millones de euros), cifra que lo posiciona como uno de los empresarios más destacados de su sector. Mientras tanto, Sabalenka continúa afianzada como número uno del ranking WTA, con cuatro títulos de Grand Slam y una sólida proyección en el circuito internacional.

La historia personal de la tenista añade un matiz humano al compromiso. En marzo de 2024, Sabalenka enfrentó la muerte de su ex pareja, el jugador de hockey sobre hielo Konstantin Koltsov, quien falleció en circunstancias calificadas como “un aparente suicidio” por las autoridades. La bielorrusa agradeció públicamente a Koltsov por el apoyo recibido tras el fallecimiento de su padre y reconoció que la pérdida de su exnovio fue “muy emotiva y muy estresante”,

Tras ese periodo, la tenista optó por enfocarse en su carrera y en su entorno más cercano. El anuncio del compromiso con Frangulis coincide con una etapa de estabilidad tanto personal como profesional, reflejada en los resultados deportivos y en la construcción de una relación que, en palabras de la propia Sabalenka, representa una nueva etapa.