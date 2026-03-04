Deportes

El fuerte apoyo de un compañero del Real Madrid a Mastantuono tras la suspensión por haber insultado a un árbitro

El jugador argentino compartió una imagen en Instagram que publicó otro integrante del plantel merengue

Franco Mastantuono en uno de sus partidos con la camiseta del Real Madrid (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Franco Mastantuono no está atravesando su mejor presente en España. Luego de la derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante Getafe por La Liga, el mediocampista argentino recibió una sanción de dos partidos por haber sido expulsado en el campo y además se retiró de la cancha bajo una silbatina de parte de los hinchas.

En medio de este contexto desfavorable, el jugador de 18 años formado en River Plate compartió una imagen particular en su cuenta personal de la red social Instagram, que tiene más de 3 millones de seguidores. En una de sus historias, se lo ve a Mastantuono abrazado a su compañero de equipo Fran García. El defensor español fue quien subió la foto y Franco la replicó en su perfil. En ella, se ve un emoji de dos puños chocando, en una clara señal de apoyo. El argentino respondió con el símbolo del corazón hecho con las manos y un brazo mostrando el bíceps.

La foto que subió Fran García junto a Franco Mastantuono en el entrenamiento del Real Madrid (Instagram)

Mastantuono, quien llegó al Real Madrid en agosto de 2025 cuando el técnico aún era Xabi Alonso, no podrá participar de los próximos dos compromisos del Merengue en La Liga (ante Celta de Vigo y Elche) luego de ver la tarjeta roja en el final del partido ante Getafe por decirle al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz la frase: “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.

Según especificó el diario español As, se le dio a Mastan la sanción mínima estipulada en el artículo 124 del Código Disciplinario: “Dirigirse al árbitro en términos o con actitudes de menosprecio o desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Las cámaras de DAZN registraron otra acción en la que Mastantuono insultó al árbitro camino a vestuarios, con expresiones como "La concha de su madre, hijo de puta“, aunque el Comité decidió no intervenir por esta incidencia y se ciñó únicamente al acta arbitral. El Comité de Disciplina desestimó además las alegaciones presentadas por el Real Madrid tanto para la amonestación de Tchouameni como para la tarjeta roja de Mastantuono.

Ocurrió durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe

En el informe arbitral notificaron también la sanción para Álvaro Carreras y Dean Huijsen, quienes tras recibir tarjeta amarilla en el duelo ante el Getafe agotaron el ciclo de amonestaciones y deberán cumplir suspensión en el siguiente partido frente al Celta. Con estas bajas y la ausencia por lesión de varios futbolistas —Militao, Bellingham, Mbappé, Ceballos y Rodrygo— junto a la duda de Asencio, el técnico Álvaro Arbeloa afrontará el compromiso con un plantel limitado.

Ante este panorama, Mastantuono recién podrá estar disponible para el derbi de la ciudad que cerrará la 29ª fecha de La Liga el domingo 22 de marzo ante el Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo que puede ser definitorio para el torneo español. No obstante, si el entrenador Arbeloa así lo considera, Franco podrá estar presente en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions League frente al Manchester City el próximo miércoles 11 de marzo en Madrid.

