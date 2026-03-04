Deportes

Dieron a conocer la sanción a Franco Mastantuono tras ser expulsado en la derrota de Real Madrid ante Getafe

El Comité de Disciplina de la Liga de España le dio dos fechas como castigo al argentino tras el informe arbitral

Franco Mastantuono fue suspendido con dos fechas tras ser expulsado en la derrota del Real Madrid ante el Getafe. El argentino, que fue informado por el árbitro tras decirle “Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”, se perderá las siguientes dos jornadas del Merengue en la Liga de España ante Celta de Vigo y Elche.

El jugador surgido de River Plate recién podrá estar disponible para el derby que cerrará la 29ª fecha: el Merengue recibirá el domingo 22 de marzo al Atlético Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu en un duelo que puede ser definitorio para el torneo español.

Según especificó el diario español As, se le dio a Mastan la sanción mínima estipulada en el artículo 124 del Código Disciplinario: “Dirigirse al árbitro en términos o con actitudes de menosprecio o desconsideración, siempre que la acción no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”.

Las cámaras de DAZN registraron otra acción en la que Mastantuono insultó al árbitro camino a vestuarios, con expresiones como "La concha de su madre, hijo de puta“, aunque el Comité decidió no intervenir por esta incidencia y se ciñó únicamente al acta arbitral. El Comité de Disciplina desestimó además las alegaciones presentadas por el Real Madrid tanto para la amonestación de Tchouameni como para la tarjeta roja de Mastantuono.

En el informe arbitral notificaron también la sanción para Álvaro Carreras y Dean Huijsen, quienes tras recibir tarjeta amarilla en el duelo ante el Getafe agotaron el ciclo de amonestaciones y deberán cumplir suspensión en el siguiente partido frente al Celta. Con estas bajas y la ausencia por lesión de varios futbolistas —Militao, Bellingham, Mbappé, Ceballos y Rodrygo— junto a la duda de Asencio, el técnico Arbeloa afrontará el compromiso con un plantel limitado.

Este era el segundo partido que sumaba minutos Mastantuono de manera consecutiva, luego de haber tenido 13’ en la segunda parte de la revancha ante Benfica por los playoffs de la Champions League. Previo a esto, registraba tres suplencias seguidas, dos por Liga ante Real Sociedad y Osasuna y una en la ida contra los lusos. “Son cosas que no pueden pasar”, fue lo que declaró el entrenador del Madrid Álvaro Arbeloa al ser consultado por la roja al argentino.

Mastantuono fue la gran apuesta de Xabi Alonso en el inicio de su ciclo con la Casa Blanca, pero el diagnóstico de una pubalgia lo obligó a frenar y no tuvo rodaje en la gran mayoría de los encuentros jugados en noviembre y diciembre entre ausencias o suplencias. A partir de enero, se le brindó mayor continuidad, pero los 60’ acumulados contra Rayo Vallecano en febrero pasado fueron un antes y un después. En los cinco encuentros siguientes, acumuló 21’. Cabe recordar que Arbeloa asumió en lugar de Alonso después de la caída 2-3 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España de principios de enero.

Esta situación transmite una cuota de preocupación para Lionel Scaloni y la selección argentina porque el joven venía siendo considerado por el Gringo. Incluso, jugó en 3 de los últimos 4 compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas y se perdió los tres amistosos posteriores por lesión. La Albiceleste está a 23 días de enfrentarse a España en la Finalíssima si se mantiene la fecha original del viernes 27 de marzo.

Por otro lado, la caída del Real Madrid ante Getafe lo hizo quedar a cuatro puntos del Barcelona, líder del campeonato. Volverá a jugar el próximo viernes a partir de las 17:00 (hora argentina) contra el Celta de Vigo en condición de visitante.

