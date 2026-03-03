Deportes

Volea desde afuera del área: el golazo con el que Independiente Rivadavia abrió el marcador ante River Plate por el Torneo Apertura

Gonzalo Ríos rompió el cero en Mendoza ante el elenco millonario

Guardar

*El golazo de Ríos

Se abrió con un golazo el partido entre River Plate ante Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. Los locales se pusieron en ventaja con un remate desde afuera del área de Gonzalo Ríos, quien venció la resistencia del arquero Santiago Beltrán.

A los 17 minutos del encuentro en el Estadio Malvinas Argentinas y tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Sebastián Villa, un desvío hizo que la pelota le quedara al mencionado volante, quien sacó una volea de zurda. Y el pique fue letal para el guardameta del elenco millonario, que no pudo contener el remate y vio caer su valla.

Ríos, de 27 años, inició su formación en las divisiones inferiores de San Lorenzo, desempeñándose primero como arquero y posteriormente como mediocampista. Más adelante, continuó su carrera profesional en el Deportivo Armenio, de la Primera B Metropolitana. Antes de debutar en la máxima categoría, fue cedido al Agropecuario para disputar la temporada 2021 en la Primera B Nacional. Su llegada al Central Córdoba de Santiago del Estero, en 2022, le permitió acumular 17 partidos en la primera división argentina. Luego de su paso por el Audax Italiano de Chile, se incorporó en julio de 2024 a la Lepra mendocina.

En la primera mitad el equipo local fue más y pudo haber ampliado su ventaja. Sin embargo, a los 38 minutos Gonzalo Montiel consiguió la igualdad y con ese resultado se fueron al descanso.

El conjunto cuyano dirigido por Alfredo Berti es uno de los animadores del certamen ya que lidera la Zona B. En sus duelos con otros grandes, le ganó 3-2 a Independiente jugando de local y empató 1-1 con Racing en Avellaneda.

En tanto que River Plate, que es dirigido interinamente por Marcelo Escudero, se prepara para el desembarco de Eduardo Coudet luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. El elenco millonario busca renovar sus expectativas con la llegada del Chacho, ex futbolista de la entidad y que acaba de desvincularse del Alavés de España.

Ante la suspensión de la novena fecha que debía disputarse este fin de semana, el campeonato se reactivará con la décima jornada, cuando Independiente Rivadavia reciba a Barracas Central el miércoles 11 de marzo desde las 22.00. Al otro día, River Plate volverá a jugar de visitante y se medirá contra Huracán, a partir de las 21.30 en Parque Patricios.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

River PlateIndependiente RivadaviaTorneo Aperturadeportes argentina

Últimas Noticias

Tras ganar la Recopa, Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra en la que se cerró la operación

El Granate se desprende de su delantero, que se lleva sus goles al Brasileirao

Tras ganar la Recopa, Lanús

Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

El club invirtió más de USD 1.400.000 en su nuevo edificio, que cuenta con 14 aulas

Racing inauguró una nueva escuela

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La experiencia del exfutbolista lo llevó a una decisión basada en autoconocimiento, a diferencia del astro de Madeira, quien continúa sumando hitos en el máximo nivel del deporte

“Es importante saber cuándo dar

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

El técnico del club madrileño cuestionó la conducta del juvenil argentino tras la tarjeta roja ante Getafe. Qué arrojó el acta del árbitro Muñiz Ruiz que podría condicionar el futuro inmediato del delantero

La fuerte reacción de Álvaro

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

Pablo Fornasari dejó de ser el entrenador de la Academia cordobesa luego del empate 0-0 con Mitre de Santiago del Estero

Tras tomar una llamativa decisión
DEPORTES
Tras ganar la Recopa, Lanús

Tras ganar la Recopa, Lanús vendió a Rodrigo Castillo al Fluminense: la impactante cifra en la que se cerró la operación

Racing inauguró una nueva escuela en Avellaneda para 350 alumnos

“Es importante saber cuándo dar el paso definitivo y yo me retiré por elección”, la mirada de Nani sobre el retiro y la vigencia de Cristiano Ronaldo

La fuerte reacción de Álvaro Arbeloa tras la expulsión de Mastantuono en el Real Madrid: preocupación por el informe del árbitro

Tras tomar una llamativa decisión con Ricardo Centurión, le rescindieron el contrato al DT de Racing de Córdoba

TELESHOW
Griselda Siciliani habría comenzando un

Griselda Siciliani habría comenzando un romance con Dante Spinetta: “Lo vieron ingresar al edificio de ella”

Margarita Páez, la hija de Fito, habló de los rumores de romance entre su padre y Sofía Gala: "Mi supuesta madrastra"

L-Gante se sinceró con Yanina Latorre en un fuerte mano a mano y habló sobre Wanda Nara: “Todo pasa por algo”

Andrea del Boca contó quién fue su gran amor y qué significó el fin de esa relación: “Quedé destruida”

Mica Viciconte, dura contra Nicole Neumann después de la fiesta de 15 de Allegra Cubero: “Cumplir la palabra es educar”

INFOBAE AMÉRICA

Un ataque de insurgentes en

Un ataque de insurgentes en Sudán del Sur deja al menos 169 muertos en una aldea remota

Así se gestó la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán: la Unidad 8.200 y cámaras hackeadas en Teherán

Irán, en primera persona: el desgarrador relato de Samira Susmann, ex detenida del régimen y residente en Argentina

Cómo el conflicto en Irán paralizó un mercado cripto de 11.000 millones de dólares

El ejército ucraniano recuperó nueve localidades en Zaporizhzhia desde enero