Volea desde afuera del área: el golazo con el que Independiente Rivadavia abrió el marcador ante River Plate por el Torneo Apertura

*El golazo de Ríos

Se abrió con un golazo el partido entre River Plate ante Independiente Rivadavia en Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura. Los locales se pusieron en ventaja con un remate desde afuera del área de Gonzalo Ríos, quien venció la resistencia del arquero Santiago Beltrán.

A los 17 minutos del encuentro en el Estadio Malvinas Argentinas y tras un tiro de esquina desde la derecha ejecutado por Sebastián Villa, un desvío hizo que la pelota le quedara al mencionado volante, quien sacó una volea de zurda. Y el pique fue letal para el guardameta del elenco millonario, que no pudo contener el remate y vio caer su valla.

Ríos, de 27 años, inició su formación en las divisiones inferiores de San Lorenzo, desempeñándose primero como arquero y posteriormente como mediocampista. Más adelante, continuó su carrera profesional en el Deportivo Armenio, de la Primera B Metropolitana. Antes de debutar en la máxima categoría, fue cedido al Agropecuario para disputar la temporada 2021 en la Primera B Nacional. Su llegada al Central Córdoba de Santiago del Estero, en 2022, le permitió acumular 17 partidos en la primera división argentina. Luego de su paso por el Audax Italiano de Chile, se incorporó en julio de 2024 a la Lepra mendocina.

En la primera mitad el equipo local fue más y pudo haber ampliado su ventaja. Sin embargo, a los 38 minutos Gonzalo Montiel consiguió la igualdad y con ese resultado se fueron al descanso.

El conjunto cuyano dirigido por Alfredo Berti es uno de los animadores del certamen ya que lidera la Zona B. En sus duelos con otros grandes, le ganó 3-2 a Independiente jugando de local y empató 1-1 con Racing en Avellaneda.

En tanto que River Plate, que es dirigido interinamente por Marcelo Escudero, se prepara para el desembarco de Eduardo Coudet luego de la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. El elenco millonario busca renovar sus expectativas con la llegada del Chacho, ex futbolista de la entidad y que acaba de desvincularse del Alavés de España.

Ante la suspensión de la novena fecha que debía disputarse este fin de semana, el campeonato se reactivará con la décima jornada, cuando Independiente Rivadavia reciba a Barracas Central el miércoles 11 de marzo desde las 22.00. Al otro día, River Plate volverá a jugar de visitante y se medirá contra Huracán, a partir de las 21.30 en Parque Patricios.

Noticia en desarrollo...