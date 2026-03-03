Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

Rodrygo se perderá el Mundial con Brasil por una grave lesión (Crédito: Reuters/John Sibley)

Faltan 100 días para que México y Sudáfrica den el puntapié inicial del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, pero la máxima cita del fútbol internacional ya posee una nutrida cantidad de bajas de gran relieve, mientras que otros protagonistas necesitarán una recuperación a contrarreloj para ser convocados o ganarse su lugar a través del Repechaje.

Este listado cobró relevancia a partir de la grave lesión de Rodrygo. El atacante del Real Madrid y la selección de Brasil padeció una rotura del ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha durante el partido de este lunes con derrota ante Getafe, según informó el parte médico del Merengue. Los tiempos médicos proyectan una ausencia mayor a los seis meses, un periodo que lo deja fuera de toda posible convocatoria para la Copa del Mundo.

En este sentido, hay otro futbolista que está en la misma situación: Juan Foyth. El defensor se rompió el tendón de Aquiles izquierdo con la camiseta del Villarreal en enero pasado y tiene una recuperación de 8 meses, detalló ESPN. Lionel Scaloni perdió a una valiosa pieza de recambio en la selección argentina.

*El parte médico de Juan Foyth

España, rival de la Albiceleste en la Finalíssima, también tiene una baja obligada: Samu Omorodion. El centrodelantero de 21 años era un habitual convocado por Luis de la Fuente, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un encuentro con el Porto en febrero último, informó el diario Marca, que ya lo descartó para el Mundial. “Estoy devastado”, escribió el jugador en redes sociales.

En el plano internacional, Jack Grealish fue operado el 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo y el jugador del Everton y la selección inglesa “se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial”, precisó ESPN. Incluso, Takumi Minamino necesitará un milagro para decir presente con Japón, luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sucedida el 21 de diciembre pasado con Mónaco por la Copa de Francia.

Por otro lado, hay 12 figuras que ya no tienen oportunidades de lograr su boleto a la cita organizada por Estados Unidos, México y Canadá por el flojo rendimiento de sus selecciones. El campeón de la UEFA Champions League con PSG, Khvicha Kvaratskhelia, no estará presente junto a Giorgi Mamardashvili, ambos representantes de Georgia. Además, Dominik Szoboszlai (Hungría), Jan Oblak (Eslovenia), Dusan Vlahovic (Serbia), Keylor Navas (Costa Rica), Victor Osimhen, Ademola Lookman (Nigeria), Bryan Mbeumo, André Onana (Camerún), Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile) se suman al listado de ausencias.

Khvicha Kvaratskhelia fue una de las figuras del PSG campeón en la Champions League, pero no pudo clasificar a Georgia al Mundial (Crédito: Reuters/Sarah Meyssonnier)

Luego, hay cuatro casos paradigmáticos que permanecen con un halo de incertidumbre. Josko Gvardiol fue el mejor defensor del Mundial 2022 con 20 años hasta que Lionel Messi lo bailó en las semifinales y debió conformarse con el tercer puesto con Croacia. Ahora, su realidad es muy distinta. La “víctima” de Leo está en plena recuperación de una fractura de tibia en la pierna derecha ocurrida el 4 de enero con Manchester City ante Chelsea. Según portales médicos especializados, los plazos van de 4 a 6 meses de rehabilitación y la Premier League termina a fines de mayo.

La ausencia de Samu en España se suma a los interrogantes puestos en Mikel Merino. El volante del Arsenal de Inglaterra fue operado a principios de febrero por una fractura por estrés, explicó su padre Miguel, quien desconoció los plazos para el regreso de su hijo en charla con el programa El Larguero. Se especula con una ausencia de tres meses fuera de las canchas. Las dudas también afectan a Alemania porque su arquero Marc-André ter Stegen ingresó al quirófano para tratar una lesión en el isquiotibial izquierdo, pero no se profundizó en cuáles son los tiempos para recuperarse.

En último término, es imposible no poner en este listado a Neymar. El atacante del Santos de Brasil tiene 34 años y ha sufrido diversas lesiones en el último tiempo. Carlo Ancelotti nunca lo consideró en sus convocatorias y, en una entrevista reciente, le mandó un mensaje sobre una eventual citación para el Mundial: “Hay muchos jugadores de gran nivel y necesito elegir a quienes estén realmente al 100%. No es solo Neymar; puede ser Vinicius también. Si Vinicius está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%, porque este equipo tiene un nivel de competencia altísimo, especialmente en ataque”. ¿La baja de Rodrygo le dará un lugar a Ney?

Neymar no juega con la selección de Brasil desde octubre de 2023 (Créditos: CBF)

En distinta sintonía, varios combinados de Europa intentarán lograr su lugar vía Repechaje. Robert Lewandowski buscará meter a Polonia, que deberá enfrentarse a Albania y podría jugar un mano a mano contra la Suecia de Viktor Gyökeres y Alexander Isak, quien sufrió una doble fractura de tobillo y peroné a fin de diciembre de 2025 con Liverpool. Mientras tanto, Arda Güler tirará del caballo de Turquía y Gianluigi Donnaruma y Mateo Retegui tienen la ilusión de devolver a Italia a un Mundial tras 12 años de ausencia.