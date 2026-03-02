Las imágenes de una leyenda del fútbol “en mal estado” durante una fiesta sin su esposa que dio que hablar en Europa

Rooney fue visto en una fiesta en Manchester (The Sun)

La leyenda del fútbol inglés Wayne Rooney volvió a generar impacto en su país por una noticia que nada tiene que ver con el fútbol. El ex jugador fue visto en una fiesta exclusiva en la ciudad de Manchester, donde permaneció hasta la madrugada acompañado de dos mujeres, en un evento previo a los Brit Awards. Las imágenes obtenidas muestran al ex delantero en el interior de un lujoso hotel de la ciudad, donde se celebraba una reunión con numerosas celebridades antes de la ceremonia musical.

Según reportó el diario The Sun, medio que accedió al video del histórico jugador del Manchester United como protagonista, el asistió al evento sin la compañía de su esposa, Coleen Rooney, y compartió mesa con varias figuras del espectáculo, entre ellas el cantante Calum Scott. Testigos consultados por el periódico británico relataron que el ex futbolista disfrutó de bebidas alcohólicas y permaneció en el lugar hasta pasada la 3:25 de la madrugada. Uno de los presentes declaró: “La gente que vio a Wayne se preguntaba: ‘¿Qué pensará Coleen?’ Ella no estaba a la vista”.

El medio remarcó que la figura de los Diablos Rojos estaba “en mal estado” y que se quedó hasta altas horas de la madrugada sin la presencia de su esposa, que fue clave en su recuperación de su adicción al alcohol. Durante la noche, el ex númeroo 10 del combinado de los Tres Leones fue captado en actitud distendida, conversando y bromeando con dos mujeres que no fueron identificadas por los asistentes.

Otro testigo citado por The Sun afirmó: “Parecía que Wayne había estado bebiendo. Parecía haber tomado unas cuantas copas”. El ex jugador, que compartió el salón con otras celebridades como la actriz Shona McGarty y el rapero Aitch, se mostró relajado en un ambiente de alta exposición mediática.

El ex futbolista asistió a una fiesta dentro de un lujoso hotel

Las imágenes y videos a los que accedió The Sun mostraban a Rooney con dificutaldes “por sostener sus pantalones mientras salía de los baños elegantes del hotel”, una escena que fue observada por varios testigos. Uno de ellos afirmó al medio británico: “Parecía que Wayne no podía abrocharse los pantalones. En un momento casi cayeron al suelo, pero él logró salvarlos”.

La estancia de Rooney en la fiesta se prolongó durante cerca de dos horas, periodo en el que, según los testimonios recogidos por el medio inglés, el exfutbolista “se reía y bromeaba con las mujeres”. Poco después de las 3:25 de la mañana, Rooney abandonó el hotel. De acuerdo con la versión publicada, salió en un automóvil distinto al de una de las mujeres que lo acompañaron. Otro testigo relató: “Luego se fue solo. Se quedó afuera, donde había bastante gente reunida, y se subió a un auto. Unos ocho minutos después, llegó un taxi y recogió a la mujer”.

La presencia de Wayne Rooney en este evento se produce en un periodo de menor actividad profesional para el ex jugador, quien tras sus pasos como entrenador en Birmingham y Plymouth se ha desempeñado como comentarista en medios como BBC Sport y Amazon Prime Video. Su hijo mayor, Kai Rooney, actualmente integra la cantera del Manchester United, club donde Wayne se convirtió en el máximo goleador histórico.

La relación de Wayne y Coleen Rooney ha sido objeto de atención mediática en el Reino Unido durante varios años, en parte debido a episodios anteriores de infidelidad y consumo de alcohol por parte del ex futbolista. El propio Rooney reconoció en el pasado que su esposa fue un apoyo fundamental en su recuperación, afirmando que “estaría muerto si no fuera por Coleen”.

La cobertura de The Sun incluyó declaraciones de testigos que observaron la salida de Rooney del hotel, señalando que “la gente que estaba en la cola reconoció que era él y decían que no parecía estar en un buen momento”. Hasta el momento, los representantes del ex futbolista no han emitido comentarios públicos sobre el episodio.

FILE PHOTO: Coleen Rooney junto a Wayne (REUTERS/Henry Nicholls)