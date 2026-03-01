Deportes

Así quedaron los argentinos en el ranking ATP tras las derrotas de Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez en el Chile Open

Todos los movimientos entre los 100 primeros de la clasificación mundial de varones luego del cierre de la gira latinoamericana de polvo de ladrillo

Francisco Cerúndolo tuvo un mal día y quedó eliminado en semifinales (Fuente: Chile Open)

El tenis argentino sufrió un revés inesperado en el torneo que cierra la gira sudamericana de polvo de ladrillo: Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez cayeron en semifinales del Chile Open y la ilusión de tener un nuevo campeón albiceleste quedó trunca.

En el primer turno de este sábado en el Court Central Jaime Fillol, el mejor jugador nacional de la actualidad se vio sorprendido ante el gran nivel exhibido por el alemán Yannick Hanfmann (81°), que lo superó con parciales de 6-3 y 6-4.

Cerúndolo, afectado por un cuadro gripal en las últimas horas, estuvo lejos de la versión que había mostrado en encuentros anteriores. Más veloz y preciso, Hanfmann aprovechó sus oportunidades y se llevó la victoria.

Pese a la derrota, el argentino cerró una buena actuación en la gira: ganó el título en Buenos Aires, quedó eliminado en la segunda ronda en Río de Janeiro al retirarse por problemas físicos ante Thiago Tirante, y llegó a semis en Santiago.

Además, Cerúndolo alcanzó 150 triunfos en el circuito mayor de la ATP, con lo que se transformó en el primer representante nacional en actividad en arribar a esa cifra. Además, lidera la clasificación de jugadores con más victorias (49) sobre polvo de ladrillo desde comienzos de 2024, según datos de la ATP. Lo escoltan Luciano Darderi (47), Báez (44), Alexander Zverev (41) y Carlos Alcaraz (39).

Sebastián Báez volvió a caer frente a Luciano Darderi (Fuente: Chile Open)

Tras un comienzo de temporada a todo motor que incluyó triunfos sobre los Top 10 estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton en la gira por Oceanía, Báez tenía la ilusión de coronar con un título sobre arcilla, su superficie preferida. No pudo ser. Darderi (21° de la clasificación mundial) le cortó la ilusión por 6-4 y 6-3.

Sebita estuvo incómodo durante la mayor parte del partido y se encontró con un rival que no titubeó. Amparado en la potencia de su drive y en su vigor físico, Darderi impuso condiciones. Arrinconó a Báez en el fondo de la pista y lo empujó a un desgaste constante

Aunque el bonaerense amagó con una recuperación, Darderi se mostró lúcido y con la solidez necesaria para cerrar el partido sin mayores sobresaltos. De esa forma consiguió la tercera victoria sobre Báez en las últimas cinco semanas: ya lo había derrotado en el Australian Open y en Buenos Aires.

Tomás Etcheverry celebra el título en Río (Fuente: AP / Bruna Prado)

Así quedan los argentinos dentro del Top 100 del ranking ATP

Según el ranking en vivo, los tenistas nacionales aparecerán en la siguiente posición a partir de este lunes, una vez finalizada la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

  • Francisco Cerúndolo (20°): baja una posición respecto de la última semana. A pesar de su eliminación en el ATP 250 Chile Open, tuvo un buen arranque de temporada y tiene margen para ir por la mejor colocación en su carrera: fue 18° en mayo del año pasado.
  • Tomás Etcheverry (31°): sube otras dos posiciones luego del salto de 18 lugares que había logrado con el título -el primero de su carrera- en el ATP 500 Río Open.
  • Sebastián Báez (53°): desciende un lugar tras su participación en Chile. La semana pasada, con su prematura eliminación en Río -defendía el título- había caído 20 posiciones.
  • Camilo Ugo Carabelli (67°): el mayor descenso de la semana entre los argentinos en el Top 100: caerá ocho lugares.
  • Juan Manuel Cerúndolo (70°): El menor de los hermanos cerró una gira positiva en polvo de ladrillo. En Río alcanzó por primera vez los cuartos de final en un ATP 500 y trepó en el ranking. Esta semana se mantuvo en el mismo lugar.
  • Thiago Tirante (76°): avanzó dos lugares y fue otro de los que cerró una actuación positiva en Sudamérica. Había arrancado el año fuera del Top 100.
  • Mariano Navone (79°): cede otras dos posiciones tras un arranque de año con altibajos.
  • Francisco Comesaña (82°): se mantiene en la misma ubicación respecto de la semana pasada, aunque tuvo un rendimiento deslucido en la gira sobre polvo de ladrillo.
  • Román Burruchaga (98°): el más reciente ingreso argentino en el Top 100 caerá dos lugares.

