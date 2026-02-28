El fuerte mensaje de Marcos Acuña tras el supuesto conflicto con Gallardo: “No entiendo por qué instalan tantas mentiras”

Marcos Acuña desmintió los rumores tras la salida de Gallardo (Fotobaires)

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate, confirmada en una noche que reunió a más de 85.000 espectadores en el estadio Monumental, dejó al club inmerso en rumores sobre supuestos conflictos internos con varios referentes del plantel, en un contexto marcado por la inminente búsqueda de su reemplazante y la expectativa de definiciones tras el próximo partido ante Independiente Rivadavia.

Ante este panorama, quien salió a desmentir las versiones fue el Huevo Acuña. El campeón del mundo utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje y expresó: “Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”.

“Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mi en todos los clubes jugué, y esta no es la excepción”, continuó el lateral izquierdo en su comunicado.

El mensaje de Marcos Acuña

Luego, Acuña sostuvo: “Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar 100% estuve a disposición del CT (cuerpo técnico) si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras. Con esto dañan a las personas involucradas, a las familias y al Club. Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del Club y de mis compañeros en este momento”, concluyó el Huevo.

La discusión sobre las verdaderas razones de la salida de Gallardo ganó fuerza en los programas deportivos de ESPN, luego de que Diego Fucks, periodista del canal, mencionó en vivo que “las cosas con Acuña no están bien y ese es uno de los motivos por los cuales Gallardo pega el portazo”.

Esta afirmación desató un duro cruce con los ex futbolistas riverplatenses Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri. Astrada reaccionó con incredulidad ante la versión: “¿Por Acuña? ¿Por Acuña? ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Qué tiene que ver que sea campeón del mundo, en River es nada. ¿Por qué el campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? ¿Cómo se va a ir por Acuña?”, sostuvo el ex mediocampista.

Vale recordar que la elección de Gallardo para su último partido ante Banfield tuvo un mensaje implícito: de los 11 titulares, nueve surgieron de las divisiones inferiores de River. Solo Fausto Vera y Aníbal Moreno provenían de otros clubes. Entre estos nueve, el único que no debutó en primera bajo la conducción del técnico fue Lautaro Rivero, quien dio sus primeros pasos en Central Córdoba de Santiago del Estero durante un préstamo.

Además, algunos jugadores, como Sebastián Driussi, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Facundo Colidio estuvieron entre los más abucheados. El caso de Acuña fue particular: ni él ni Matías Viña estuvieron entre los titulares y el lateral quedó para Facundo González. Aunque se adujo un estado gripal que lo marginó del viaje a San Luis por la Copa Argentina, el Huevo estuvo ausente en los tres últimos partidos del ciclo Gallardo, alimentando la idea de una ruptura interna.