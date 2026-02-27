La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

El futuro de Sebastián Villa a corto o mediano plazo estaría lejos de Independiente Rivadavia

En las últimas horas, se instaló el rumor de que Sebastián Villa podría ser tentado por Boca Juniors para volver a la Ribera en este mercado de pases. El cupo no sería problema para el Xeneize porque estaría por desprenderse de otro futbolista y además estaría en condiciones de sumar a otro extranjero ya que el chileno Williams Alarcón acaba de adquirir su ciudadanía argentina. Entonces, ¿es posible que el colombiano de 29 años retorne a Boca?

La primera postura que hay que marcar es la de Independiente Rivadavia, club dueño de su pase y el que confió en sus condiciones para que vuelva al ruedo luego de lo que fue su abrupta salida de Boca y su efímero paso por el ascenso español y el fútbol búlgaro. El extremo se convirtió en figura y uno de los referentes históricos de la Lepra cuyana, ya que capitaneó y lideró futbolísticamente al equipo dirigido por Alfredo Berti que ganó la última edición de la Copa Argentina.

En vísperas de disputar la primera Copa Libertadores de la historia de los mendocinos, Villa hizo fuerza para cambiar de aire, pero la dirigencia le cerró la puerta. Con contrato vigente, entendieron que era pieza fundamental para afrontar la temporada 2026 y no se mostraron dispuestos a transferirlo por los montos que trascendieron extraoficialmente. “Qué casualidad que justo antes de jugar contra River ahora dicen que podría ir a Boca”, vociferó una voz importante desde Mendoza ante la consulta de este medio. Y es que en IR entienden que algún interesado pretende sacar provecho de su hipotética venta.

Desde la representación del futbolista aseguraron que Villa estaría dispuesto a jugar en otro club e incluyeron en esa lista a Boca. Inclusive fueron más allá y afirmaron que, tras la frustrada chance de ser transferido en el último mercado, hubo una promesa de venta que tendrá como plazo máximo la ventana de junio. Desde Independiente Rivadavia evitaron hablar de cifras y cotización, recordando que el presidente Daniel Vila reconoció públicamente que no exigirían 12 millones de dólares como se rumoreó en su momento, pero tampoco lo regalarían. Mientras, los agentes del jugador entienden que quien pretenda al oriundo de Antioquia, podrá tenerlo por menos de 5 millones de dólares.

“Yo soy un trabajador; mi trabajo es ser un futbolista profesional. A todos los clubes (puedo ir), Boca, River, todos los clubes. Ahora estoy 100% enfocado en Independiente Rivadavia”, declaró Villa hace un par de días a ESPN, frase superclásica con la que se ofreció al mejor o más decidido postor puesto que anteriormente también había coqueteado con el Millonario. “Me gustaría jugar en River. Si me llaman, mañana mismo viajo”, había dicho el atacante que sueña con meterse por la ventana en la lista mundialista que confeccionará Néstor Lorenzo en Colombia, a Picado TV.

¿Qué postura tiene Boca respecto a la posible vuelta de Villa? En primera instancia, las declaraciones en las que dejó entrever que vestiría la camiseta con la banda roja no cayeron para nada bien. Sobre todo teniendo en cuenta que existe un litigio legal entre el futbolista y la institución de la Ribera, originado desde su alejamiento a mediados de 2023, cuando fue separado del plantel profesional por la denuncia por violencia de género que recibió por parte de su ex pareja. Villa argumentó que violaron su derecho laboral al degradarlo de la plantilla principal y Boca recurrió a la Justicia por abandono de trabajo.

En cuanto a lo deportivo, es cierto que Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado intentaron fichar a un extremo en este mercado de pases (se frustraron los pases de los colombianos Marino Hinestroza, Kevin Serna y Edwuin Cetré), pero el presidente y director deportivo boquense no irán a la carga por Villa, de características similares. Riquelme fue terminante al ser consultado por Villa en la entrevista que brindó a AZZ: “A Sebastián lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Un día se fue a Colombia y volvió a los 40 días. Cuando volvió al club, tuvo que entrenar para ponerse a la par de sus compañeros como corresponde y al segundo o tercer día el decidió que no tenía más trabajo, o llamale como quieras. Con Miguel (Russo) vivimos muchas situaciones, lo vivimos juntos. Miguel se llevó muchas cosas a la tumba y yo me voy a llevar muchas cosas también”.

Aunque no lo manifiesten de forma pública, en Boca están muy decepcionados con el accionar de Villa. Riquelme entiende que siempre lo protegió -con el costo político que eso le demandó ante sus denuncias por violencia de género- y lo ponderó en más de una ocasión como “el mejor jugador del fútbol argentino”. No digieren que se haya ido del club intempestivamente sin dejarle un centavo y que encima lo haya demandado. Pero, además, que se haya postulado abiertamente para jugar en River fue la gota que rebalsó el vaso. Aunque reconocen su buen momento, las puertas de Boca para Villa están cerradas de manera definitiva.