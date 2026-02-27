Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

Fue durante el duelo ante Independiente del Valle en Puerto Rico

Una secuencia insólita se dio cuando se jugaban 88 minutos del amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle de Ecuador en Puerto Rico. El conjunto de Estados Unidos ya se imponía 2-1, gracias a un gol de penal del ingresado Lionel Messi, cuando el ingreso de cuatro fanáticos al campo de juego terminó con el argentino tirado en el césped, con visibles signos de fastidio.

La pelota estaba por la mitad de la cancha cuando irrumpió un aficionado corriendo a alta velocidad. Un agente de seguridad lo empezó a correr para detenerlo, pero detrás suyo lo imitaron otros tres y la confusión dominó la escena. Uno de los espectadores que se aventuró al campo llegó hasta Messi y el delantero, de 38 años, aceptó firmarle la camiseta mientras las acciones se encontraban detenidas.

En ese momento, otro de los fanáticos, que escapaba de las autoridades sin casaca, abordó al campeón del mundo desde atrás y lo abrazó. El agente se arrojó para atraparlo sin notar que estaba adherido a Messi. En consecuencia, derrumbó a ambos.

Las principales alternativas del encuentro en Puerto Rico

El ex Barcelona y PSG se puso de pie visiblemente fastidiado por lo sucedido. Los instantes siguientes fueron de máxima tensión, porque se llegó a especular con la suspensión del encuentro. Sin embargo, los minutos finales se jugaron y el conjunto rosa, último campeón de la MLS, cerró la prueba con un triunfo.

Santiago Morales -tras una asistencia de Luis Suárez- y Messi anotaron para los vencedores. Patrik Mercado firmó el empate parcial para los ecuatorianos, en un cotejo que tuvo varias particularidades, como la dantesca escena que dejó al capitán tendido en el césped.

El partido estaba pautado para las 21, pero comenzó con más de media hora de demora. Y los dos equipos salieron al campo con camiseta negra, lo que generó confusión entre los espectadores en el estadio y los que siguieron el amistoso por TV.

Pese a ser una prueba, el partido se hizo áspero desde el inicio. En la primera parte, incluso, hubo una gresca generalizada que terminó con varios jugadores lanzándose golpes. Messi entró en el inicio de la segunda parte y sufrió una marca por momentos agresiva.

Instantes antes de la escena del derrumbe de Messi, la Pulga quiso avanzar entre varias piernas y Jeghson Méndez lo golpeó. El delantero quedó tomándole la casaca, pero la disputa no pasó a mayores.

El partido estaba programado para el 13 de febrero, pero debió postergarse por la lesión muscular que había sufrido Messi durante un amistoso ante Barcelona de Ecuador. Por eso fue reprogramado para este jueves, cuando el público de Puerto Rico pudo disfrutar del astro argentino.

El Inter Miami venía de perder 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut por la Major League Soccer. La agenda no le da respiro a los dirigidos por Javier Mascherano, que este domingo volverán a jugar por la segunda fecha del certamen norteamericano: visitarán a Orlando City por el Clásico del Sol.