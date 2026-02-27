Deportes

Insólito: la seguridad derrumbó a Messi al querer atrapar a los fanáticos que entraron al campo en el triunfo del Inter Miami

El argentino ingresó en el segundo tiempo y anotó un gol de penal en la victoria 2-1 ante Independiente del Valle. Y fue protagonista de una llamativa secuencia

Guardar
Fue durante el duelo ante Independiente del Valle en Puerto Rico

Una secuencia insólita se dio cuando se jugaban 88 minutos del amistoso entre el Inter Miami e Independiente del Valle de Ecuador en Puerto Rico. El conjunto de Estados Unidos ya se imponía 2-1, gracias a un gol de penal del ingresado Lionel Messi, cuando el ingreso de cuatro fanáticos al campo de juego terminó con el argentino tirado en el césped, con visibles signos de fastidio.

La pelota estaba por la mitad de la cancha cuando irrumpió un aficionado corriendo a alta velocidad. Un agente de seguridad lo empezó a correr para detenerlo, pero detrás suyo lo imitaron otros tres y la confusión dominó la escena. Uno de los espectadores que se aventuró al campo llegó hasta Messi y el delantero, de 38 años, aceptó firmarle la camiseta mientras las acciones se encontraban detenidas.

En ese momento, otro de los fanáticos, que escapaba de las autoridades sin casaca, abordó al campeón del mundo desde atrás y lo abrazó. El agente se arrojó para atraparlo sin notar que estaba adherido a Messi. En consecuencia, derrumbó a ambos.

  • Las principales alternativas del encuentro en Puerto Rico

El ex Barcelona y PSG se puso de pie visiblemente fastidiado por lo sucedido. Los instantes siguientes fueron de máxima tensión, porque se llegó a especular con la suspensión del encuentro. Sin embargo, los minutos finales se jugaron y el conjunto rosa, último campeón de la MLS, cerró la prueba con un triunfo.

Santiago Morales -tras una asistencia de Luis Suárez- y Messi anotaron para los vencedores. Patrik Mercado firmó el empate parcial para los ecuatorianos, en un cotejo que tuvo varias particularidades, como la dantesca escena que dejó al capitán tendido en el césped.

El partido estaba pautado para las 21, pero comenzó con más de media hora de demora. Y los dos equipos salieron al campo con camiseta negra, lo que generó confusión entre los espectadores en el estadio y los que siguieron el amistoso por TV.

Pese a ser una prueba, el partido se hizo áspero desde el inicio. En la primera parte, incluso, hubo una gresca generalizada que terminó con varios jugadores lanzándose golpes. Messi entró en el inicio de la segunda parte y sufrió una marca por momentos agresiva.

Instantes antes de la escena del derrumbe de Messi, la Pulga quiso avanzar entre varias piernas y Jeghson Méndez lo golpeó. El delantero quedó tomándole la casaca, pero la disputa no pasó a mayores.

El partido estaba programado para el 13 de febrero, pero debió postergarse por la lesión muscular que había sufrido Messi durante un amistoso ante Barcelona de Ecuador. Por eso fue reprogramado para este jueves, cuando el público de Puerto Rico pudo disfrutar del astro argentino.

El Inter Miami venía de perder 3-0 ante Los Ángeles FC en su debut por la Major League Soccer. La agenda no le da respiro a los dirigidos por Javier Mascherano, que este domingo volverán a jugar por la segunda fecha del certamen norteamericano: visitarán a Orlando City por el Clásico del Sol.

Temas Relacionados

deportes-internacionalInter MiamiIndependiente del ValleLionel MessiPuerto Ricodeportes-argentina

Últimas Noticias

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

Las llaves previas del certamen internacional se llevarán a cabo del 3 al 12 de marzo. La fase de grupos iniciará el 7 de abril

Se definieron los cruces de

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El entrenador se marchó al vestuario del Monumental entre muestras de cariño. Una vez que dejó el campo, el público marcó diferencias con el plantel tras el triunfo frente a Banfield

La escena final de la

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

El Muñeco dio un breve mensaje y no aceptó preguntas en su último contacto con la prensa como entrenador del Millonario

El conmovedor discurso de Gallardo

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

El uruguayo no figura entre los convocados para el partido de este sábado ante Gimnasia de Mendoza en La Bombonera

Cavani volvió a quedar afuera

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

El entrenador dejó un mensaje con el equipo que puso en cancha y el 3-1 ante Banfield se convirtió en una ovación en continuado como agradecimiento. Los jugadores, en cambio, resultaron silbados, incluso consumado el triunfo

Lo que no se vio
DEPORTES
Se definieron los cruces de

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

La escena final de la despedida de Gallardo de River Plate: de la ovación al técnico a la estruendosa silbatina a los jugadores

El conmovedor discurso de Gallardo en su despedida como DT de River tras el triunfo ante Banfield: “Uno se va, pero no se va nunca”

Cavani volvió a quedar afuera de la lista de concentrados de Boca por una lesión y crecen las dudas sobre su futuro

Lo que no se vio de la despedida de Gallardo en River: la noche en la que el Monumental se convirtió en un Cabildo Abierto

TELESHOW
Tras meses de incertidumbre, se

Tras meses de incertidumbre, se conoció qué le pasó a Leevon Kennedy: “Problemas de salud”

Paulo Londra desató la locura de sus fans previo a su debut en Viña del Mar: playa, fútbol tenis y regalos

Nequi Galotti mostró su orgullo tras la graduación de su hijo menor: “Mis tres pequeños, los tres profesionales”

El Puma Goity dio su opinión sobre el ingreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

Detienen a panameño por explotación

Detienen a panameño por explotación sexual infantil tras alerta de Argentina

Un petrolero que transportaba crudo ruso se desvía de Cuba y profundiza la crisis en la isla

El Ejército israelí atacó ocho complejos de Hezbollah en el este del Líbano

Así evolucionó la visión: de un “tercer ojo” ancestral a la complejidad de los vertebrados modernos

BCIE, Alemania y Unión Europea acuerdan impulsar 10,000 mipymes en El Salvador